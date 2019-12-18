Sardegna, ecco le offerte più pazze di Ryanar (Cagliari e Alghero): tocca a me anche stavolta difendere Ryanair, accusata da più parti di non essere più una compagnia area low cost dopo la diatriba e il caro tariffe sui bagagli. Ora metti anche che devi aggiungere qualcosa per la priority, ma dove altro ti capita di trovare biglietti aerei alla tariffa base di soli 20 euro andata e ritorno? Forse su Volotea.

Non ci credete? Ecco le offerte per voli in partenza da Cagliari e Alghero a gennaio e febbraio 2020, per l’Italia e l’Europa a tariffe base che partono da 20 euro per un massimo di 30 euro. Sì, andata e ritorno, per viaggi dai 4 ai 7 giorni, non approfittarne sarebbe una follia!

Li trovate qui sotto, divisi tra voli domestici e internazionali, in rosso le tariffe più basse. Questo sì che sarebbe un fantastico regalo di Natale!

Voli in partenza da Cagliari sotto i 30 euro andata e ritorno:

Voli nazionali:

Cagliari- Catania , nel gennaio 2020: 21,98 euro (volo andata e ritorno);

, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Parma , nel febbraio 2020: 21,98 euro (volo andata e ritorno);

, nel febbraio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Cuneo , nel febbraio 2020: 25,98 euro (volo andata e ritorno);

, nel febbraio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Pisa , nel gennaio 2020: 25,98 euro (volo andata e ritorno);

, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Roma (Ciampino), nel gennaio 2020: 25,98 euro (volo andata e ritorno);

(Ciampino), nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Bari , nel gennaio 2020: 29,98 euro (volo andata e ritorno);

, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Venezia (Treviso), nel febbraio 2020: 29,98 euro (volo andata e ritorno);

(Treviso), nel febbraio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari-Verona, nel gennaio 2020: 29,98 euro (volo andata e ritorno).

Voli internazionali:

Cagliari- Francoforte (Hahn), Germania, nel febbraio 2020: 19,98 euro (volo andata e ritorno);

(Hahn), Germania, nel febbraio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Karlsruhe / Baden-Baden , Germania, nel gennaio 2020: 19,98 euro (volo andata e ritorno);

, Germania, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Valencia , Spagna, nel gennaio 2020: 19,98 euro (volo andata e ritorno);

, Spagna, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Londra (Stansted), Regno Unito, nel gennaio 2020: 29,72 euro (volo andata e ritorno);

(Stansted), Regno Unito, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Madrid , Spagna, in marzo 2020: 29,98 euro (volo andata e ritorno);

, Spagna, in marzo 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari- Siviglia , Spagna, nel gennaio 2020: 29,98 euro (volo andata e ritorno);

, Spagna, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno); Cagliari-Bruxelles (Charleroi), Belgio, nel gennaio 2020: 30,98 euro (volo andata e ritorno).

Voli in partenza da Alghero sotto i 30 euro andata e ritorno:

Voli nazionali:

Alghero- Bologna , nel gennaio 2020: 21,98 euro (volo andata e ritorno)

, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno) Alghero- Pisa , nel gennaio 2020: 21,98 euro (volo andata e ritorno)

, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno) Alghero-Milano Bergamo, nel gennaio 2020: 29,98 euro (volo andata e ritorno)

Voli internazionali:

Alghero- Barcellona (Girona), Spagna, nel gennaio 2020: 19,98 euro (volo andata e ritorno)

(Girona), Spagna, nel gennaio 2020: (volo andata e ritorno) Alghero-Bratislava, Slovacchia, nel gennaio 2020: 19,98 euro (volo andata e ritorno)

Per maggiori info su orari e bagagli e per prenotare:

Andate subito sul sito web di Ryaniar o utilizzate l’app ufficiale!