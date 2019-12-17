Mercatini di Natale alla Passeggiata Coperta del Bastione di Cagliari: vi abbiamo sempre raccontato di un Natale da ricordare quest’anno a Cagliari tra i mercatini di Natale in centro, il gioioso villaggio di Babbo Natale con lo street food internazionale ospitato alla fiera, il grande luna park installato vicino all’Auchan di Santa Gilla e adesso una ulteriore chicca: i mercatini di Natale ospitati nella passeggiata al coperto del Bastione di Saint Remy.

Potrai quindi passeggiare sulla lucente scacchiera bianconera e le alte colonne rosse lasciandoti conquistare dalle bontà gastronomiche a km zero e dalle eccellenze dell’artigianato sardo. In più da non perdere mostre temporanee e permanenti, ma vediamo subito gli orari di apertura e il programma completo. L’ingresso è gratuito!

Orari di Apertura della passeggiata coperta del Bastione:

Ecco i giorni e orari di apertura della passeggiata al coperto del bastione di Saint Remy e dei mercatini di Natale lì ospitati:

Giovedì, 19 dicembre 2019 : solo pomeriggio, dalle ore 14,00 alle 21,30;

: solo pomeriggio, dalle ore 14,00 alle 21,30; Da venerdì 20 a lunedì 23 dicembre 2019: tutto il giorno con orario continuato, dalle ore 10,00 alle 21,30.

Da dove si entra?

L’ingresso è dalle scalinate del bastione, in piazza Costituzione, mentre i diversamente abili potranno godere di due corsie preferenziali:

da Viale Regina Elena (Giardino sotto le mura)

da Via Università (solo per la Galleria dello Sperone ingresso )

Programma Mercatini di Natale alla passeggiata del Bastione:

Giovedì, 19 dicembre 2019:

ore 14,00 – Apertura manifestazione

ore 18,00 – Brindisi inaugurale con spumante Brut Chardonnay Caralis offerto dalle Cantine di Dolianova e degustazione del croccante della sposa e del prelibato torrone di Aritzo preparato al momento da Fausto Maxia. Musica dal vivo con DejaVu musica & eventi.

offerto dalle Cantine di Dolianova e degustazione del croccante della sposa e del prelibato torrone di Aritzo preparato al momento da Fausto Maxia. con DejaVu musica & eventi. dalle ore 17,30 / 20,00: Babbo Natale e i suoi elfi , Spettacolo di magia bolle , Burattini dell’associazione Brullas Animazione .

fino alle 21,30 – Aperitivi a Km 0 di Orang Café-Cagliari

Venerdì, 20 dicembre 2019:

ore 10,00 / 21,30 – Aperitivi a Km 0 di Orange Café

dalle ore 15,00 – Al lume di candela : come nasce una candela in pura cera d’api, realizzate da Maria Vittoria Sanvido.

: come nasce una candela in pura cera d’api, realizzate da Maria Vittoria Sanvido. ore 17,00 – Presentazione del libro di Alessandra Guigoni : “Cibo identitario della Sardegna“. Territori, tipicità e tradizionalità in cucina: ricette e menù.

: “Cibo identitario della Sardegna“. Territori, tipicità e tradizionalità in cucina: ricette e menù. ore 17,30 – Laboratorio del gusto Slow Food Cagliari: “Olio, olive e aromi: ricchezze delle biodiversità sarde” con Raimondo Mandis. Iscrizioni: slowfood.cagliari@gmail.com o messaggio WhatsApp al 340.5529332. Max 25 posti.

Sabato, 21 dicembre 2019:

ore 10,00 – Esposizione di Fiat5oo e Vespe d’epoca , a cura di 500 club 4 mori, Vespa club Cagliari e Vespaclub Parteolla-Trexenta.

, a cura di 500 club 4 mori, Vespa club Cagliari e Vespaclub Parteolla-Trexenta. ore 10,00 / 21,30 – Aperitivi a Km 0 di Orange Café

ore 11,00 – Laboratorio del gusto Slow Food Cagliari : “Sale e colori, tesoro della Sardegna” con Fabrizio Mascia e Maria Carla Erdas. Iscrizioni: slowfood.cagliari@gmail.com o messaggio WhatsApp al 3405529332. Max 25 posti.

: “Sale e colori, tesoro della Sardegna” con Fabrizio Mascia e Maria Carla Erdas. Iscrizioni: slowfood.cagliari@gmail.com o messaggio WhatsApp al 3405529332. Max 25 posti. ore 17,00 – Canti del coro Associazione Terra Mea .

. ore 18,30 – Laboratorio del gusto ONAV Cagliari: “Differenze di analisi sensoriali tra vini naturali e convenzionali“. Iscrizioni: incontri.onavca@gmail.com. Max 25 posti.

Domenica, 22 dicembre 2019:

ore 10,00 – Esposizione di auto d’epoca , a cura dell’Associazione AutoMoto d’Epoca Sardegna.

, a cura dell’Associazione AutoMoto d’Epoca Sardegna. ore 10,00 / 21,30 – Aperitivi a Km 0 di Orange Café

dalle ore 10,30 alle 13,00 e dalle ore 16,00 alle 19,00 – Vittoriani in Passeggiata.

ore 11,00 – Laboratorio del gusto ONAV Cagliari : “Guida alla degustazione di vini naturali/bio”. Iscrizioni: incontri.onavca@gmail.com. Max 25 posti.

: “Guida alla degustazione di vini naturali/bio”. Iscrizioni: incontri.onavca@gmail.com. Max 25 posti. ore 17,00 – Un the in Passeggiata , a cura di Théophile boutique. Prenotazioni: info@theophile.it

, a cura di Théophile boutique. Prenotazioni: info@theophile.it ore 18,00 – La filigrana d’oro e il mito delle janas , a cura dell’associazione ArcheoFoto Sardegna. Foto e testi di Nicola Castangia, riprese aeree di Maurizio Cossu, letture di Daniela Deidda e workshop sulla filigrana dell’orafo Pierandrea Carta.

, a cura dell’associazione ArcheoFoto Sardegna. Foto e testi di Nicola Castangia, riprese aeree di Maurizio Cossu, letture di Daniela Deidda e workshop sulla filigrana dell’orafo Pierandrea Carta. ore 19,00 – Musica con le launeddas Andrea Pisu.

Lunedì, 23 dicembre 2019:

ore 10,00 / 21,30 – Aperitivi a Km 0 di Orange Café

Mostre permanenti (visitabili tutti i giorni):

Casteddu…e is Casteddaius : scorci di vita quotidiana che rendono unica la città e i suoi abitanti. Mostra fotografica e di abiti tradizionali, con allestimento di un set fotografico stile ‘800.

A cura del Gruppo Folklorico di Cagliari Quartiere Villanova.

: scorci di vita quotidiana che rendono unica la città e i suoi abitanti. Mostra fotografica e di abiti tradizionali, con allestimento di un set fotografico stile ‘800. A cura del Gruppo Folklorico di Cagliari Quartiere Villanova. Domus de Janas della Sardegna : mostra fotografica di Archeofoto Sardegna.

: mostra fotografica di Archeofoto Sardegna. I mestieri dimenticati : mostra fotografica di Gabriella Pira Photo.

: mostra fotografica di Gabriella Pira Photo. In bianco e colore – Le cuffie: mostra fotografica di Alessandro Spiga.

Dove si trova il bastione di Saint Remy a Cagliari: