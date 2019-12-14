Casa di Babbo Naatale 2019 ad Assemini, calendario aperture: Sì, proprio così, Babbo Natale è arrivato anche ad Assemini, lo troverete presso la casa Campidanese di piazza Sant’Andrea, dal 16 al 24 dicembre 2019, dal mattino alla sera, dove incontrerà i bambini e raccoglierà le letterine dei bambini in compagnia degli amici elfi. Se non sapete qual è la piazza Sant’Andrea allora guardate la cartina a fine articolo, si tratta della piazza che si trova vicino alla chiesetta di Sant’Andrea che si trova ad Assemini all’altezza del primo semaforo venendo da Cagliari (ingresso ex-discoteca K2).

Orari Casa di Babbo Natale ad Assemini:

Dal 16 al 23 dicembre 2019:

Mattino : dalle ore 10,00 alle 12,30;

: dalle ore 10,00 alle 12,30; Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00.

Martedì, 24 dicembre 2019:

Solo mattina: dalle ore 10,00 alle 12,30.

Il circo Paniko:

Ogni sera verranno offerte castagne, popcorn e zucchero filato ai bambini. Ricordo che nella stessa area è allestito anche il circo Paniko, che offre spettacoli senza animali a offerta libera (ma su prenotazione).

Il Mercatino di Natale:

Dal 16 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020 piazza Sant’Andrea ospiterà anche il mercatino “Hobbisti di Natale“, solo la sera dal 16 al 19 dicembre 2019 (dalle ore 16,00 alle 21,00), tutto il giorno dal 20 al 23 dicembre 2019 (dalle ore 10,00 alle 21,00). In seguito di nuovo solo al pomeriggio (dalle ore 16,00 alle 21,00).

Il presepe:

Inoltre nella chiesetta di Sant’Andrea è stato allestito un presepe che resterà in mostra fino all’epifania (7 gennaio 2020).

Dove si trova la Casa di Babbo Natale ad Assemini:

Ecco la posizione esatta della casa campidanese.