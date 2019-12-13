Rocce Rosse Blues Festival, ecco orari, artisti e programma: con alle spalle ben 28 anni di storia e più di 200 artisti ad averne calcato le scene, continua l’avventura del “Rocce Rosse Blues Festival“, la cui versione invernale si terrà, sempre in Ogliastra, dal 17 al 23 dicembre 2019, tra spettacoli gratuiti e a pagamento.

Grande star di quest’anno è Edoardo Bennato, che suonerà a Lanusei nella serata del 20 dicembre 2019, in un grande concerto aperto prima da Irene Loche e poi da Moses. Ma vediamo subito il programma completo della manifestazione che si terrà tra Lanusei e Osini (in quest’ultima località si terranno il concerto di apertura e quello di chiusura, se andate fate un salto anche a nuraghe Serbissi, consigliatissimo)

Programma Rocce Rosse Blues Festival:

Martedì, 17 dicembre 2019 – Serata gratuita :

ore 21,30 – Chiesa di Santa Susanna a Osini – Officium Divinum: Gavino Murgia assieme al gruppo vocale composto da Paolo Fanciullacci, Alessandro Carmignani, Giorgio Marcello e Victor Hernan Godoy propone Officium Divinum, crossover tra la musica colta e il jazz.

Venerdì, 20 dicembre 2019:

Teatro Tonio Dei a Lanusei (biglietti sul sito del Box Office, costo 27,5 euro): ore 20,30 – Irene Loche ore 21,15 – Moses ore 22,00 – Edoardo Bennato

Sabato, 21 dicembre 2019:

ore 21,00 – Teatro Tonio Dei a Lanusei : Juwana Jenkins Blues Band , da Philadelphia (USA) Tony Braschi Blues Band , con il “Johnny Winter italiano”

Domenica, 22 dicembre 2019:

ore 21,30 – Teatro Tonio Dei a Lanusei : Ricky Bailey from Delegation : membro fondatore dei Delegation, la storica band del soul britannico La Frankie & Canthina Blues Band , una delle tribute band più longeve della storia del genere

Lunedì, 23 dicembre 2019:

ore 21,30 – Chiesa di Santa Susanna a Osini : Gavino Murgia Solo Concert Canti della coralità nuorese con il Coro di Nuoro

Osini e Lanusei sulla mappa. Come arrivare e distanze:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di consultare direttamente il sito del festival.