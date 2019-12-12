Sapori d’Autunno 2019 a Uta: Ecco il programma completo del 14 e 15 dicembre 2019!
Sapori d’Autunno 2019 a Uta, orari e programmi: è uscito il programma anche dell’ultimo appuntamento dell’ anno con Sapori d’Autunno, la manifestazione che ha visto unirsi 7 pro loco del sud Sardegna per promuovere le bellezze, i monumenti e le tradizioni di ogni paese. Si chiude quindi questo weekend con Sapori d’Autunno a Uta, il 14 e 15 dicembre 2019.
Il programma è molto fitto e interessante, tra storia, cultura, artigianato, musica, folklore, gastronomia e divertimento. In particolare da citare al sabato pomeriggio (si parte alle ore 17,00): la rassegna di giochi tradizionali sardi “Come si divertivano i nostri nonni“, i laboratori di pasta fresca e artigianato, la lavorazione del formaggio e della ricotta, l’animazione per bambini, la musica e i balli sardi con i Dilliriana.
Alla domenica saranno invece protagonisti (si inizia alle ore 9,30): la lavorazione e cottura nel forno a legna del Maritzosu e dei dolci tipici, giochi in legno ed esposizioni bici e auto e d’epoca (che sfileranno al pomeriggio), il pranzo a cura della pro loco di Uta e dell’alberghiero Azuni di Cagliari, e l’esibizione dei cori polifonici S’Arrodia di Sinnai Logudoro di Usini lungo il percorso, con canti tradizionali e di Natale.
Programma Sapori d’Autunno, Uta:
Sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019:
Cosa vedere a Uta:
- Mostra fotografica: “Centenari di Sardegna“, a cura di Pierino Vargiu, via Roma
- Mostra fotografica: “Uta e i conflitti mondiali“, a cura della Consulta delle donne, via Roma
- Mostra strumenti popolari antichi della Sardegna, a cura di Romina Corona, Aula consiliare
- Parrocchia di Santa Giusta, in stile gotico aragonese, del XV secolo
- Santuario di Santa Maria, in stile romanico, del XII secolo (solo domenica, visite guidate dalle ore 9,30 alle 12,30, prenotazioni a saporidautunno.uta@gmail.com)
- Mostra divise e cimeli della seconda guerra mondiale, a cura dell’ Ist. del Nastro azzurro al valore militare (solo domenica)
Dove mangiare:
- Pranzo pro loco (solo domenica)
- Punti ristoro e degustazioni per le vie del paese
- Al Malibù, gastronomia, in via Roma 4
- Da Caterina, ristorante pizzeria, in via Argiolas Mannas
- U3, birreria e steakhouse, in via Torino 22
- Caffetteria Daniela in via Roma
Cartina Uta:
Ecco dove si trova, come arrivare e come orientarsi a Uta:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliamo di consultare la pagina Facebook dell’evento.