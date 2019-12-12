Concerto di Natale del Coro del Teatro Lirico in 5 chiese del Cagliaritano, dal 12 al 21 dicembre 2019!
Concerto di Natale del Coro del Teatro Lirico di Cagliari, tutte le date: va in tournée nei paesi del cagliaritano il “Concerto di Natale” del Coro del Teatro Lirico di Cagliari diretto da Donato Sivo. Accompagnato al pianoforte da Andrea Mudu, il coro del Lirico si esibirà infatti in ben 6 occasioni, dal 12 al 21 dicembre 2019, in 5 chiese di Cagliari e hinterland
Sarà la cornice ideale per ascoltare dell’ottima musica e cominciare a scambiarsi gli auguri di Natale.Vediamo subito il programma completo
Programma Concerti di Natale del Coro del Teatro Lirico di Cagliari:
- Giovedì, 12 dicembre 2019 – ore 19,00 – Chiesa di San Giovanni Battista de La Salle a Monserrato;
- Venerdì, 13 dicembre 2019 – ore 20,00 – Cattedrale di San Pantaleo di Dolianova;
- Sabato, 14 dicembre 2019 – ore 20,00 – Chiesa di Nostra Signora delle Grazie di Sestu;
- Giovedì, 19 dicembre 2019 – ore 20,30 – Basilica di Sant’Elena Imperatrice di Quartu Sant’Elena;
- Venerdì, 20 dicembre 2019 – ore 20,30 – Chiesa di San Paolo a Cagliari;
- Sabato, 21 dicembre 2019 – ore 11,30 – Chiesa di San Paolo a Cagliari.
Scaletta:
Il concerto durerà 50 minuti, ecco la scaletta tra grandi pezzi della musica classica e canti tradizionali di Natale in lingua sarda e inglese:
- Gloria in excelsis Deo da Gloria in Re maggiore RV 589 di Vivaldi;
- Allelujah! da Messiah HWV 56 di Händel;
- Ave Verum Corpus K 618 di Mozart;
- An die Freude (Inno alla gioia)da Nona Sinfonia in re minore per soli, coro e orchestra op. 125 di Beethoven;
- O Signore, dal tetto natìo da I Lombardi alla prima crociata di Verdi;
- Fuoco di gioia da Otello di Verdi;
- Din don, suona vespero (“Coro delle campane”) da Pagliacci di Ruggero Leoncavallo;
- The First Noel (canto tradizionale inglese);
- Naschid’est (canto tradizionale sardo);
- A Christmas Festival di Leroy Anderson.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Vi consigliano di consultare la pagina dedicata all’evento sul sito del Teatro lirico di Cagliari, oppure la sua pagina Facebook del Lirico, dalla quale abbiamo estrapolato la foto copertina, opera di Priamo Tolu.