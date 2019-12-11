Sardegna: Voli a 1 euro con MegaVolotea da e per Cagliari, prenotazioni entro oggi!
Voli a 1 euro da e per la Sardegna con Volotea: è partita stamane una nuova offerta della compagnia aerea low cost iberica Volotea dedicata però ai soli membri del suo club “MegaVolotea“che costa 49,99 euro l’anno e offre, soprattutto a chi vola spesso, numerosi benefici (vedi a fine articolo). Bene, Volotea ha messo in vendita numerosi voli a 1 euro sul proprio network di rotte europee.
Ovviamente ci sono rotte a partire da 1 euro anche da e per la Sardegna, anche de stavolta l’unico aeroporto a goderne è quello di Cagliari, che dalla scorsa primavera è divenuto una base della compagnia area spagnola. Diverse anche le offerte a tariffe superiori, ma comunque convenienti, una di queste anche su Olbia.
Tutti i voli in offerta su Cagliari e Olbia:
Prezzo a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Il numero di posti alla tariffa indicata è limitato. Tariffa soggetta a disponibilità, valida solo per prenotazioni effettuate entro oggi – 11 dicembre 2019 – per voli da gennaio ad marzo 2020.
Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari:
Voli nazionali:
- Cagliari · Palermo 1,00 euro
- Cagliari · Torino 1,00 euro
- Torino · Cagliari 1,00 euro
- Napoli · Cagliari 1,00 euro
Altri voli in offerta:
- Cagliari · Ancona 17,00 euro
- Cagliari · Napoli 17,00 euro
- Cagliari · Verona 17,00 euro
- Cagliari · Tolosa 22,61 euro
- Cagliari · Praga 31,86 euro
- Cagliari · Atene 64,75 euro
- Palermo · Cagliari 17,47 euro
- Ancona · Cagliari 18,49 euro
Voli in offerta da e per Olbia:
- purtroppo stavolta non ci sono voli in offerta a 1 euro da e per Olbia
- Altri voli in offerta:
- Olbia · Verona 18,49 euro
Voli in offerta per Alghero:
- purtroppo stavolta non ci sono voli in offerta da e per Alghero
Alcuni dei vantaggi di MegaVolotea:
- 10 euro di sconto per persona a tratta,
- sconti fino al 25% sul proprio posto,
- sconti fino al 15% sui bagagli,
- 20 euro di credito per il proprio compleanno,
- fino a 4 persone per ogni prenotazione.
Novità:
- 50% di sconto sul costo del cambio del volo
- Servizio personalizzato di assistenza clienti
Per maggiori info e prenotazioni:
Per saperne di più andate sul sito volotea.com, oppure recatevi nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.
