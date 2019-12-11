Sardegna: Voli a 1 euro con MegaVolotea da e per Cagliari, prenotazioni entro oggi!

Daniele Puddu 11 Dicembre 2019
aereo-volotea-cagliari

Voli a 1 euro da e per la Sardegna con Volotea: è partita stamane una nuova offerta della compagnia aerea low cost iberica Volotea dedicata però ai soli membri del suo club “MegaVolotea“che costa 49,99 euro l’anno e offre, soprattutto a chi vola spesso, numerosi benefici (vedi a fine articolo). Bene, Volotea ha messo in vendita numerosi voli a 1 euro sul proprio network di rotte europee.

Ovviamente ci sono rotte a partire da 1 euro anche da e per la Sardegna, anche de stavolta l’unico aeroporto a goderne è quello di Cagliari, che dalla scorsa primavera è divenuto una base della compagnia area spagnola. Diverse anche le offerte a tariffe superiori, ma comunque convenienti, una di queste anche su Olbia.

Tutti i voli in offerta su Cagliari e Olbia:

Prezzo a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Il numero di posti alla tariffa indicata è limitato. Tariffa soggetta a disponibilità, valida solo per prenotazioni effettuate entro oggi11 dicembre 2019 – per voli da gennaio ad marzo 2020.

Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari:

Voli nazionali:

  • Cagliari · Palermo 1,00 euro
  • Cagliari · Torino 1,00 euro
  • Torino · Cagliari 1,00 euro
  • Napoli · Cagliari 1,00 euro

Altri voli in offerta:

  • Cagliari · Ancona 17,00 euro
  • Cagliari · Napoli 17,00 euro
  • Cagliari · Verona 17,00 euro
  • Cagliari · Tolosa 22,61 euro
  • Cagliari · Praga 31,86 euro
  • Cagliari · Atene 64,75 euro
  • Palermo · Cagliari 17,47 euro
  • Ancona · Cagliari 18,49 euro

Voli in offerta da e per Olbia:

  • purtroppo stavolta non ci sono voli in offerta a 1 euro da e per Olbia
  • Altri voli in offerta:
    • Olbia · Verona 18,49 euro

Voli in offerta per Alghero:

  • purtroppo stavolta non ci sono voli in offerta da e per Alghero

Alcuni dei vantaggi di MegaVolotea:

  • 10 euro di sconto per persona a tratta,
  • sconti fino al 25% sul proprio posto,
  • sconti fino al 15% sui bagagli,
  • 20 euro di credito per il proprio compleanno,
  • fino a 4 persone per ogni prenotazione.

Novità:

  • 50% di sconto sul costo del cambio del volo
  • Servizio personalizzato di assistenza clienti

Per maggiori info e prenotazioni:

Per saperne di più andate sul sito volotea.com, oppure recatevi nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.

