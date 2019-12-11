Sardegna: Voli a 1 euro con MegaVolotea da e per Cagliari, prenotazioni entro oggi!

Voli a 1 euro da e per la Sardegna con Volotea: è partita stamane una nuova offerta della compagnia aerea low cost iberica Volotea dedicata però ai soli membri del suo club “MegaVolotea“che costa 49,99 euro l’anno e offre, soprattutto a chi vola spesso, numerosi benefici (vedi a fine articolo). Bene, Volotea ha messo in vendita numerosi voli a 1 euro sul proprio network di rotte europee.

Ovviamente ci sono rotte a partire da 1 euro anche da e per la Sardegna, anche de stavolta l’unico aeroporto a goderne è quello di Cagliari, che dalla scorsa primavera è divenuto una base della compagnia area spagnola. Diverse anche le offerte a tariffe superiori, ma comunque convenienti, una di queste anche su Olbia.

Tutti i voli in offerta su Cagliari e Olbia:

Prezzo a tratta, tasse e costi non opzionali inclusi. Il numero di posti alla tariffa indicata è limitato. Tariffa soggetta a disponibilità, valida solo per prenotazioni effettuate entro oggi – 11 dicembre 2019 – per voli da gennaio ad marzo 2020.

Voli in offerta a 1 euro da e per Cagliari :

Voli nazionali:

Cagliari · Palermo 1,00 euro

Cagliari · Torino 1,00 euro

Torino · Cagliari 1,00 euro

· Cagliari Napoli · Cagliari 1,00 euro

Altri voli in offerta:

Cagliari · Ancona 17,00 euro

17,00 euro Cagliari · Napoli 17,00 euro

17,00 euro Cagliari · Verona 17,00 euro

17,00 euro Cagliari · Tolosa 22,61 euro

22,61 euro Cagliari · Praga 31,86 euro

31,86 euro Cagliari · Atene 64,75 euro

64,75 euro Palermo · Cagliari 17,47 euro

· Cagliari 17,47 euro Ancona · Cagliari 18,49 euro

Voli in offerta da e per Olbia :

purtroppo stavolta non ci sono voli in offerta a 1 euro da e per Olbia

Altri voli in offerta: Olbia · Verona 18,49 euro



Voli in offerta per Alghero :

purtroppo stavolta non ci sono voli in offerta da e per Alghero

Alcuni dei vantaggi di MegaVolotea:

10 euro di sconto per persona a tratta,

sconti fino al 25% sul proprio posto,

sconti fino al 15% sui bagagli,

20 euro di credito per il proprio compleanno,

fino a 4 persone per ogni prenotazione.

Novità:

50% di sconto sul costo del cambio del volo

Servizio personalizzato di assistenza clienti

Per maggiori info e prenotazioni :

Per saperne di più andate sul sito volotea.com, oppure recatevi nella vostra agenzia di viaggio di fiducia.

