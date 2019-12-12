Riapre oggi la Fiera Natale, venerdì e sabato a cena con Babbo Natale: dopo lo straordinario bagno di folla di domenica scorsa, quando 35 mila persone hanno salutato l’arrivo in parata di Babbo Natale alla Fiera di Cagliari, oggi si ricomincia. Babbo Natale infatti lunedì ha dovuto lasciare Cagliari per tornare al Polo Nord, per controllare se la fabbrica dei giocattoli stesse funzionando bene, d’altronde siamo vicini vicini al Natale e i bambini devono avere i loro regali!!!

Riapre la Fiera Natale e torna Babbo Natale:

Oggi però Babbo Natale torna a Cagliari e sarà di nuovo protagonista alla Fiera di viale Diaz, dove incontrerà i bambini e farà merenda con loro.

A cena con Babbo Natale:

Ma c’è una grande novità. Babbo Natale è stato troppo bene a Cagliari, gli è piaciuto tanto lo street food e ha deciso che venerdì e sabato si tratterrà a cena con i bambini nel padiglione del food.

ATTENZIONE: A causa avverse condizioni meteo la cena con Babbo Natale di venerdì è stata annullata dagli organizzatori, resta CONFERMATA invece la cena con Babbo Natale per sabato sera al pad. G della fiera di Cagliari.

Babbo Natale si siederà con gli Elfi al tavolo centrale, racconterà storie e aneddoti al microfono, si alzerà e parlerà con bambini e adulti che decideranno di provare lo street food sardo, nazionale e internazionale presente in fiera. Dagli arrosticini di pecora all’asado argentino, dai panini con purpuzza alla paella spagnola, dalle pattatine ai calamari fritti, a ogni tipo di panino e cioccolato. Ce n’è per tutti i gusti, garantisce Babbo Natale. D’altronde guardate la galleria qui sotto che bontà!

Programma Villaggio Babbo Natale:

Giovedì, 12 dicembre 2019:

dalle ore 10,30 alle 22,00 – Apertura di Fiera Natale e del Villaggio di Babbo Natale e dei suoi laboratori, apertura area espositiva, food e luna park .

e del e dei suoi laboratori, . ore 11,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggi, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggi, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. dalle ore 11,00 alle 19,00 – IES Eventi organizza laboratori di cucina e creazione di statuine di presepe con la pasta . I Laboratori si terranno nel Grande Play Igloo che accoglie comodamente 20 bambini e i laboratori sono gratuiti.

. I Laboratori si terranno nel Grande Play Igloo che accoglie comodamente 20 bambini e i laboratori sono gratuiti. ore 11,30 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini

per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini ore 12,30 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 15,00 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 16,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 17,00 – Grande Clown Mozzarella : animazione e giochi per bambini e adulti.

: animazione e giochi per bambini e adulti. ore 18,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddotti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddotti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 18,30 – Balliamo la Baby dance, con IES animazione.

Venerdì, 13 dicembre 2019:

dalle ore 10,30 alle 22,00 – Apertura di Fiera Natale e del Villaggio di Babbo Natale e dei suoi laboratori, apertura area espositiva, food e luna park .

e del e dei suoi laboratori, . ore 10,30 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini

per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini ore 11,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 11,30 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 12,30 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 15,00 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 16,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 17,00 – Grande Clown Mozzarella : animazione e giochi per bambini e adulti.

: animazione e giochi per bambini e adulti. ore 18,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 18,30 – Bowling Bubbles Show : Spettacolo di Bolle giganti di Irina. Da una miriade di bolle piccole alle bolle giganti da record in chiave natalizia

: Spettacolo di Bolle giganti di Irina. Da una miriade di bolle piccole alle bolle giganti da record in chiave natalizia a seguire – L’ Orso gigante Artic ballerà e giocherà con i bambini .

. ore 20,00 – A cena con Babbo Natale nel padiglione dedicato al food, fino a esaurimento posti quindi si raccomanda di arrivare presto ⚠️ ⚠️ ⚠️ ATTENZIONE: ANNULLATA CAUSA MALTEMPO.

Sabato, 14 dicembre 2019:

dalle ore 10,30 alle 22,00 – Apertura di Fiera Natale e del Villaggio di Babbo Natale e dei suoi laboratori, apertura area espositiva, food e luna park .

e del e dei suoi laboratori, . ore 10,30 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini

per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini ore 11,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 11,30 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 12,30 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 15,00 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 16,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 17,00 – Grande Clown Mozzarella : animazione e giochi per bambini e adulti.

: animazione e giochi per bambini e adulti. ore 18,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 18,30 – Spettacolo di Magia a cura del Mago Andrea Fiori

a cura del Mago Andrea Fiori ore 20,00 – A cena con Babbo Natale nel padiglione dedicato al food, fino a esaurimento posti quindi si raccomanda di arrivare presto

Domenica, 15 dicembre 2019:

dalle ore 10,30 alle 22,00 – Apertura di Fiera Natale e del Villaggio di Babbo Natale e dei suoi laboratori, apertura area espositiva, food e luna park .

e del e dei suoi laboratori, . ore 10,30 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 11,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 11,30 – Grande Baby Dance con Bing

ore 12,30 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 15,00 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 16,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 17,00 – Grande Clown Mozzarella : animazione e giochi per bambini e adulti.

: animazione e giochi per bambini e adulti. ore 18,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 18,30 – Canti natalizi a cura dei Bambini

Trovate qui il programma dei laboratori.



