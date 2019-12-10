Biglietti Cagliari-Lazio in vendita adesso, comprarli subito online: dalle ore 10,00 del mattino di oggi martedì 10 dicembre 2019, quindi da adesso, sono in vendita i biglietti per il prossimo match di campionato tra Cagliari e Lazio che scenderanno in campo alla Sardegna Arena nella serata di lunedì 16 dicembre 2019 alle ore 20,45. Si tratta del match di cartello della sedicesima giornata della Serie A TIM, tra la terza e la quarta in classifica (guarda adesso la classifica della Serie A).

Alzi la mano chi avrebbe pensato, a inizio campionato, di trovarci in quarta posizione in questo momento del torneo. Si affrontano alla Sardegna Arena due delle squadre più in forma dell’intero campionato, la Lazio ha appena battuto la Juventus all’ Olimpico, mentre il Cagliari non perde da 13 partite, anche se ultimamente ha dimostrato di soffrire un poco la pressione, riuscendo comunque a rimontare per due volte due reti di svantaggio.

La ragione sta anche nel fatto che gli avversari cominciano a conoscerci e non ci lasciano più la profondità, quindi dobbiamo faticare di più per avvicinarci alla porta avversaria. Anche il caso Nandez un po’ avrà influito sulla tranquillità del giocatore. Ma per il resto la squadra sta dimostrando di poter accingere anche dalla panchina, con le reti decisive di Cerri e Ragatzu, mentre alcuni titolari sembrano accusare una fase di calo (Simeone e Castro su tutti). Per fortuna ci pensa Nainggolan a tenere su la squadra, in campo e di spirito. Peserà anche l’assenza di Olsen, malgrado le buone prestazioni finora di Rafael.

Ecco perché il Cagliari ha bisogno di tutto il nostro supporto per continuare la sua corsa mozzafiato, la Sardegna Arena deve essere un catino ribollente, il tifo deve essere il dodicesimo e tredicesimo uomo in campo. Tutti assieme possiamo farcela, facciamoci sentire!

Biglietti per Cagliari-Lazio:

Lunedì 16 dicembre 2019 – ore 20,45 – Sardegna Arena

C’ poco da dirvi, i prezzi vanno dai 75 euro della tribuna rossa ai 28 euro delle curve. Tariffe ridotte per Under 18, Over 65, donne e disabili. Biglietti a 10 euro per gli Under 12. Le tariffe soggette a riduzione sono disponibili però solo nel Cagliari 1920 Store di piazza L’Unione Sarda, sino ad esaurimento posti. Il nostro consiglio però è di fare in fretta per scegliere i propri posti preferiti e di farlo online, per risparmiare tempo e code. Insomma compra subito i tuoi biglietti online.

I biglietti sono in vendita anche presso il Cagliari 1920 Store di piazza L’Unione Sarda (aperto lunedì-domenica dalle 10 alle 20) e nelle ricevitorie autorizzate. Dalle 18.45 del giorno della partita, in base alla disponibilità residua, sarà possibile acquistare i tagliandi anche allo stadio, nel botteghino lato Curva Nord (ma non c’è da sperarci molto, prevedo il sold out).

Prossime partite del Cagliari calcio:

Il calendario adesso si fa impegnativo per il Cagliari, che nelle ultime 4 giornate del girone d’andata deve affrontare Lazio e Milan in casa e Juventus in trasferta, riusciranno i rossoblù a mantenere l’imbattibilità?

16 giornata (lunedì, 16 dicembre 2019) – ore 20,45 – Sardegna Arena – Cagliari vs Lazio

17 giornata (sabato, 21 dicembre 2019) – ore 15,00 – Dacia Arena – Udinese vs Cagliari

vs Cagliari 18 giornata (lunedì, 6 gennaio 2020) – ore 15,00 – Allianz Stadium – Juventus vs Cagliari

vs Cagliari 19 giornata (sabato, 11 gennaio 2020) – ore 15,00 – Sardegna Arena – Cagliari vs Milan

Trovi qui il calendario completo del Cagliari calcio 2019/20.

