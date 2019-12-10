La storia delle nostre città. Cagliari oggi su Rai Storia: la quarta puntata in onda stasera su RaiStoria alle ore 21,10 di “La storia delle nostre città“, avrà come protagonista la nostra Cagliari, la città capoluogo della Sardegna, con il titolo: “Cagliari. La potenza del Mediterraneo“. “La storia delle nostre città” è un programma televisivo di carattere storico, a cura di Marco Pisoni e Mario Paloschi, che nasce con lo scopo di far conoscere allo spettatore la storia di quelle città italiane che, in epoche differenti, hanno vissuto un momento di assoluto splendore, segnando così la storia della del Belpaese.

La trasmissione TV va in onda, come detto su Rai Storia, ogni martedì alle ore 21,10 e racconta alcune delle più belle città italiane illustrandone il patrimonio storico-artistico, la bellezza dei luoghi, i fatti storici principali, i personaggi più importanti che hanno contribuito allo sviluppo dell’aspetto odierno dei centri urbani, influenzandone nel contempo il carattere degli abitanti, l’identità e le usanze.

La storia di Cagliari, stasera su Rai Storia:

Così viene presentata la città di Cagliari:

Città di antichissima fondazione, Cagliari fu uno dei maggiori centri del Mediterraneo, divenendo nei secoli la città egemone della Sardegna. Una città raccontata da “Storia delle nostre città”, prodotto da Rai Storia e da Ballandi Arts, in prima visione martedì 10 dicembre alle 21.10 su Rai Storia. La storia di Cagliari è lunga e ricca di popoli e influenze; dalla civiltà nuragica si sono susseguite numerose dominazioni fra le quali quelle di fenici, cartaginesi, romani, bizantini, vandali, pisani, aragonesi e, alla fine, i piemontesi. Il capoluogo sardo rappresenta l’incontro tra un natura straordinaria e una bellezza architettonico e artistica che ha avuto nell’epoca di dominazione Pisana, tra il Duecento e il Trecento, uno straordinario impulso visibile nelle sue fortificazioni e ha proseguito arricchendosi nei secoli.

Insomma, un puntata da non perdere per tutti i cagliaritani e gli amanti della nostra isola.

Guida turistica di Cagliari:

