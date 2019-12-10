Capodanno 2020 a Villasimius: Ecco il programma completo del 31 dicembre 2019 e 1 gennaio 2020!
Capodanno 2020 a Villasimius, date, orari e programma: è stato lanciato su Facebook il programma del Capodanno 2020 a Villasimius, un vero e proprio festival con musica live e dj set (pop, house, elettronica, trap e ragaetton), party, comicità, animazione e fuochi d’artificio di mezzanotte che durerà per ben due giorni, la serata del 31 dicembre 2019 ovviamente, per passare tutti assieme la notte di San Silvestro, ma anche di mercoledì 1 gennaio 2020. Il nome della manifestazione è “Villaseamusic“, la grande festa sulla costa di Villasimius!
L’evento è gratuito, l’appuntamento con il Capodanno 2020 a Villasimius è in piazza Piazza Margherita Hack, si parte dal mattino dell’ultimo dell’anno fino alla tarda notte del primo gennaio. Ecco il programma e la line up completa dell’evento.
Programma Villaseamusic, Capodanno 2020 a Villasimius:
Martedì, 31 dicembre 2019:
- ore 10,00 – Apertura manifestazione con stand espositivi
- dalle ore 10,00 alle 14.00 – Dj Set
- dalle ore 15,00 alle 18,00 – CrossTraining
- dalle ore 18,00 alle 22,00 – Spritz Party by Aperol
- dalle ore 22,00 alle 00,30 – Zona Trap, spettacolo pirotecnico di mezzanotte
- dalle 00,00 alle 00,30 – Presentazione artista Yana
- dalle ore 00,30 alle 02,30 – Dj Federico Scavo (Main Artist)
- dalle ore 02.30 alle 04,00 – Dj set Roby P.
Mercoledì, 1 gennaio 2020:
- ore 15,00 – Apertura manifestazione con stand espositivi
- dalle ore 15,00 alle 18,00 – Local Dj Set
- dalle ore 18,00 alle 19,30 – Spritz Party by Aperol
- dalle ore 19,30 alle 21,30 – Live “Max Mania” (band tributo ufficiale agli 883)
- dalle ore 21,30 alle 23,30 – Fisso Ridendo e Yana
- dalle ore 23,30 alle 02,00 – Bebecita Latin Music Show
Servizio navetta da Cagliari:
Il servizio è offerto da “Transfer in Sardinia“, di seguito le tariffe e tutte le fermate (per info e prenotazioni: booking.transferinsardinia@gmail.com / 392.7356397 / 347.0939232)
Prezzi:
- 1 – 4 persone: 85€ totali a tratta
- 4 – 8 persone: 100€ totali a tratta
- 8 – 1 persone: 170€ totali a tratta
Fermate:
- Piazza Matteotti
- Piazza Giovanni
- La Bussola
- Via Brigata Sassari (Quartu)
- Ristorante Sant’Andrea a Flumini
