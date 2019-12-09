Sapori d’Inverno 2024 ad Aglientu, ecco data, programma e orari: torna anche quest’anno, nella serata di sabato 14 dicembre 2024 , la manifestazione “Sapori d’Inverno” ad Aglientu (già conosciuta come “Sapori d’Autunno“), uno degli eventi più attesi del Natale nel nord della Sardegna. Il borgo di Aglientu si trova in Gallura e, da tempo, si è guadagnato la fama di “paese delle sagre“, .

L’appuntamento è a partire dalle ore 18:00 in piazza Alivia ad Aglientu. In programma ci sono l’attesa “Sagra della polenta cu li pulpeddi” che utilizzerà una struttura coperta con 150 posti a sedere, le caldarroste, gli stand eno-gastronomici ed espositori di enogastromia.

Ci saranno quindi anche salumi, formaggi, miele, dolci tipici aglientesi, vino, torrone, liquori e via dicendo.

Programma Sapori d’Inverno, Aglientu:

Sabato, 14 dicembre 2024:

dalle ore 18:00 – Piazza Alivia: Sagra della polenta cu li pulpeddi Castagne arrosto e torrone S tand enogastronomici



