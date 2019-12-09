Strada 4 corsie fino a Pula, lavori terminati entro l’estate 2020: questa notizia l’ho già data due anni fa, era la primavera 2017 e sembrava che di lì a pochi mesi, entro l’estate, avrebbe aperto il nuovo lotto della nuova Statale 195 “Sulcitana”, che da Sarroch arriva a Pula. In pratica è la 4 corsie che parte alla fine delle frazioni a mare di Capoterra, e sbuca al momento fra Sarroch e Villa San Pietro, all’altezza del Villaggio Moratti, ma che dovrebbe arrivare direttamente all’ingresso di Pula dopo ulteriori 6 chilometri, velocizzando di molto il traffico verso una delle mete vacanziere più famose di tutta la Sardegna.

Bene, l’ANAS, ha annunciato la settimana scorsa come i lavori per il completamento dei lotti 1 e 3 della nuova Statale 195 “Sulcitana” siano di fatto incominciati nel giorno in cui si è festeggiata Santa Barbara, santa protettrice dei minatori e dei lavoratori e, si spera, anche degli appalti. Per il lotto 3, quello di cui abbiamo parlato finora, il cui stato di avanzamento dei lavori è arrivato ormai all’ 85% del totale, è prevista l’apertura entro l’estate 2020. Incrociamo le dita stavolta.

Più lunghi i tempi per il lotto 1, il cui stato di avanzamento è pari a circa il 30% del totale, per i quai si prevedono circa due anni di lavoro, qui la possibilità che i tempi si dilatino purtroppo cresce. L’importo per il completamento dei lavori è di oltre 60 milioni di euro.

Tracciato Nuova State 195 verso Pula:

Ecco il tracciato della 4 corsie che ancora manca, lo vede in parallelo rispetto alla strada attualmente in uso (è quello che ho messo in risalto con dei pallini rossi).