Pastiglie dei freni perfette per una guida sicura in Sardegna

Un ottimo sistema frenante: è sicurezza

E’ fondamentale avere una auto con una manutenzione perfetta: ne va della propria sicurezza personale. Lo sanno tutti. Avere l’impianto frenante del mezzo in ottimo stato spesso significa salvarsi la vita. E’ cosa nota a chiunque guidi che le componenti da monitorare maggiormente sono le pastiglie ed i dischi. Entrambi devono essere eccellenti e garantire un andamento su strada sicuro e regolare.

Sostituire le pastiglie è importante, in genere ci si rivolge ad un’officina specializzata ma se si ha la giusta esperienza lo si può fare da sé.

Pastiglie dei freni quando cambiarle: indubbiamente esistono diversi campanelli d’allarme che indicano quando cambiare le pastiglie dei freni. Le pastiglie si usurano: il segnale certo viene dato da una spia sul cruscotto che ci segnala lo stato di criticità del sistema frenante. Oltre alla spia luminosa un segnale importante è il pedale del freno che, se risulta troppo duro o troppo morbido indica un problema al sistema. Dopo la sostituzione: cosa fare. Indubbiamente è bene testare le pastiglie dei freni appena cambiate. Come? Utilizzando una vecchia tecnica dei camionisti. Una volta acceso il motore bisogna passare in folle e poi frenare 2/3 volte.

Pastiglie dei freni e non solo: ecco quando procedere al cambiamento

Il sistema frenante di una vettura è fondamentale per la guida in sicurezza, le strade della Sardegna non stimolano l’autista a andare a velocità sostenuta, ma è anche vero che spesso i freni servono in particolare se si percorrono le strade ondulate dell’interno dell’isola. Evitiamo semmai, per la sicurezza nostra e dei nostri cari di aspettare fino all’ultimo.

Piuttosto, sappiamo riconoscere tutti i segnali che ci indicano quando cambiare le pastiglie dei freni o quando il sistema frenante ha bisogno di un controllo?

Macchina inchiodata: il freno si preme e si sente un rumore particolare. Il collegamento del freno forse scricchiola, il rumore viene amplificato dal contatto delle gomme con il manto stradale. Urge sostituzione pastiglie freni. Verificare subito o appena possibile cosa dice l’indicatore di usura, presente in tutte le pastiglie.

