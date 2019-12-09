Capodanno 2020 a Oristano: Ecco il programma completo nelle piazze del centro!
Capodanno 2020 a Oristano, orari e programma: anche Oristano, così come Cagliari, punta da diversi anni sul “Capodanno diffuso” tra le piazze del centro storico, in ognuna delle quali viene suonato un genere musicale diverso. L’appuntamento quindi è ancora una volta per la notte di San Silvestro in piazza Roma, piazzetta Corrias (una discoteca a cielo aperto con musica commerciale, reggaeton, hip hop e trap) e piazza Eleonora.
E allora vediamo subito il programma completo per la notte dell’ultimo dell’anno a Oristano, ecco come la città aspetterà e saluterà il 2020 (questo è il programma completo del Capodanno 2020 in Sardegna):
Programma Capodanno Oristano 2019:
Martedì, 31 dicembre 2019:
Piazza Roma:
- Dalle ore 22,00:
- Martin, speaker di RADIO 105 che omaggerà il pubblico presente con i gadgets marchiati Radio105.
- Domani smetto (tribute band ufficiale nazionale ad “Articolo 31” e “J-Ax“)
- Grande Baboomba (tribute band a Zucchero “Sugar” Fornacciari)
- E ancora:
- Shedan Fire Theatre (trampolieri e fire show)
- Dj set con Ale Zeta
- Serata presentata da Matteo Bruni (speaker radiofonico e presentatore televisivo di Videolina, Sardegna Uno, Radiolina, Radio Sintony, Radio Super Sound)
Piazza Eleonora:
- dalle ore 22,00:
- Iknos di Davide Pudda, una serata all’insegna di:
- musica etnica sarda
- latino americano
- caraibico
- liscio
- ore 24,00 – Spumante e panettone per tutti, offerti dall’amministrazione comunale
Piazzetta Corrias:
- dalle ore 22,30:
- Musica commerciale, reggaeton, hip hop e trap
- DeeJay Ale Zeta e Francesco Soru, in collaborazione con la discoteca Lux Club
