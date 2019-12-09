Capodanno 2020 a Oristano, orari e programma: anche Oristano, così come Cagliari, punta da diversi anni sul “Capodanno diffuso” tra le piazze del centro storico, in ognuna delle quali viene suonato un genere musicale diverso. L’appuntamento quindi è ancora una volta per la notte di San Silvestro in piazza Roma, piazzetta Corrias (una discoteca a cielo aperto con musica commerciale, reggaeton, hip hop e trap) e piazza Eleonora.

E allora vediamo subito il programma completo per la notte dell’ultimo dell’anno a Oristano, ecco come la città aspetterà e saluterà il 2020 (questo è il programma completo del Capodanno 2020 in Sardegna):

Programma Capodanno Oristano 2019:

Martedì, 31 dicembre 2019:

Piazza Roma:

Dalle ore 22,00: Martin , speaker di RADIO 105 che omaggerà il pubblico presente con i gadgets marchiati Radio105. Domani smetto (tribute band ufficiale nazionale ad “Articolo 31” e “J-Ax“) Grande Baboomba (tribute band a Zucchero “Sugar” Fornacciari)

E ancora: Shedan Fire Theatre (trampolieri e fire show) Dj set con Ale Zeta Serata presentata da Matteo Bruni (speaker radiofonico e presentatore televisivo di Videolina, Sardegna Uno, Radiolina, Radio Sintony, Radio Super Sound)



Piazza Eleonora:

dalle ore 22,00: Iknos di Davide Pudda, una serata all’insegna di: musica etnica sarda latino americano caraibico liscio

ore 24,00 – Spumante e panettone per tutti, offerti dall’amministrazione comunale

Piazzetta Corrias:

dalle ore 22,30: Musica commerciale, reggaeton, hip hop e trap DeeJay Ale Zeta e Francesco Soru , in collaborazione con la discoteca Lux Club



Ricordati di selezionare le date giuste:











Vi consiglio di seguire la pagina Facebook degli organizzatori e il sito web del Comune di Oristano.