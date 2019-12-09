Capodanno 2020 a Oristano: Ecco il programma completo nelle piazze del centro!

Daniele Puddu 9 Dicembre 2019
Capodanno 2020 a Oristano, orari e programma: anche Oristano, così come Cagliari, punta da diversi anni sul “Capodanno diffuso” tra le piazze del centro storico, in ognuna delle quali viene suonato un genere musicale diverso. L’appuntamento quindi è ancora una volta per la notte di San Silvestro in piazza Roma, piazzetta Corrias (una discoteca a cielo aperto con musica commerciale, reggaeton, hip hop e trap) e piazza Eleonora.

E allora vediamo subito il programma completo per la notte dell’ultimo dell’anno a Oristano, ecco come la città aspetterà e saluterà il 2020 (questo è il programma completo del Capodanno 2020 in Sardegna):

Programma Capodanno Oristano 2019:

Martedì, 31 dicembre 2019:

Piazza Roma:

  • Dalle ore 22,00:
    • Martin, speaker di RADIO 105 che omaggerà il pubblico presente con i gadgets marchiati Radio105.
    • Domani smetto (tribute band ufficiale nazionale ad “Articolo 31” e “J-Ax“)
    • Grande Baboomba (tribute band a Zucchero “Sugar” Fornacciari)
  • E ancora:
    • Shedan Fire Theatre (trampolieri e fire show)
    • Dj set con Ale Zeta
    • Serata presentata da Matteo Bruni (speaker radiofonico e presentatore televisivo di Videolina, Sardegna Uno, Radiolina, Radio Sintony, Radio Super Sound)

Piazza Eleonora:

  • dalle ore 22,00:
    • Iknos di Davide Pudda, una serata all’insegna di:
      • musica etnica sarda
      • latino americano
      • caraibico
      • liscio
  • ore 24,00 – Spumante e panettone per tutti, offerti dall’amministrazione comunale

Piazzetta Corrias:

  • dalle ore 22,30:
    • Musica commerciale, reggaeton, hip hop e trap
    • DeeJay Ale Zeta e Francesco Soru, in collaborazione con la discoteca Lux Club

Dove dormire a Oristano:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Vi consiglio di seguire la pagina Facebook degli organizzatori e il sito web del Comune di Oristano.