Capodanno 2020 a Castelsardo con Boomdabash, ecco programma e orari di ben 3 giorni di eventi e concerti: è stato svelato il anticipo rispetto agli ultimi anni il programma del Capodanno 2020 a Castelsardo, uno dei più amati e frequentati di tutta l’isola (leggi adesso il programma completo del Capodanno 2020 in Sardegna). Bene, nel borgo medievale del nord Sardegna hanno fatto le cose in grande per la quattordicesima edizione del “Capodanno in piazza“, con ben tre giorni di eventi che vedranno protagonisti i Tazenda il 30 dicembre 2019, il reggae salentino dei Boomdabash la notte di San Silvestro (il 31 dicembre 2019) e i Karma il 1° gennaio 2020.

Programma Capodanno Castelsardo 2020:

Lunedì, 30 dicembre 2019:

ore 22,00 – Tazenda in concerto

Martedì, 31 dicembre 2019 – Notte di Capodanno :

ore 22,00 – Live musicale

ore 24,00 – Spettacolo pirotecnico

A seguire – Boomdabash in concerto (Per un milione winter tour)

(Per un milione winter tour) A seguire – Dj set conclusivo con Alien Cut

Mercoledì, 1 gennaio 2020:

ore 22,00 – Karma in concerto

