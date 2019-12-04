Sagra de Sa Petza Inbinada 2023 a Bonarcado, programma e orari: grande festa nel giorno della Festa dell’ Immacolata a Bonarcado, graziosissimo borgo del Montiferru, in provincia di Oristano dal caratteristico centro storico in pietra.

Sabato 4 febbraio 2023 infatti, a Bonarcado si svolge la “Sagra de Sa Petza Inbinada“, piatto tipico del territorio a base di carne di maiale marinata nel vino.

Per l’occasione quindi si potrà degustare sa petza imbinada tra gli stand allestiti nel centro storico, ma anche assaporare i tanti prodotti tipici esposti e partecipare a canti e balli sardi. Si parte dalle ore 10:00 del mattino.

Bonarcado, le sue feste e tradizioni:

Affacciato tra le fertili montagne vulcaniche del Montiferru, Bonarcado è un luogo nel quale il tempo sembra essersi fermato, riuscendo così a conservare tradizioni e gesti antichi, come l’arte di coltivare la terra con amore per prenderne i suoi frutti migliori, poi utilizzati per preparare prodotti genuini e autentici. Tra di essi il vino e la carne che danno vita a una ricetta unica, qual è la petza imbinada.

A proposito dei frutti più saporiti del territorio di Bonarcado, ricordo anche che il 2 giugno di ogni anno, sempre a Bonarcado, si svolge anche la “Sagra de sa cariasa Bonarcadesa” (la sagra delle ciliegie).

Non solo petza a Bonarcado!

Programma Sagra de Sa Petza Inbinada:

Sabato, 4 febbraio 2023:

ore 10:00 – Centro storico – Apertura manifestazione e spazi espositivi dei prodotti locali

dal pomeriggio : Musica itinerante con il Coro di Bonarcado (direttore il Maestro Michele Turnu) e Cunsertu Bonarcadesu

La serata sarà animata dal fisarmonicista Giuseppe Pintus

ore 22:00 – Piazza Mazzore – Balli in piazza

Cosa si può fare a Bonarcado durante la Sagra:

Degustare sa petza imbinada friscia

Degustare i tanti prodotti del territorio (sa petza inbinada friscia, taglieri con formaggio e salumi, primi piatti con petza inbinada, sedas, zippole, dolci sardi, castagne arrosto, formaggio fuso, vino, miele, cioccolato e via dicendo.

Godersi la musica e i canti della tradizione sarda

Assistere alla dimostrazione di Mascalcia (forgiatura dei ferri) e a quella del pecorino sardo

L’elegante costume femminile di Bonarcado

Noi vi consigliamo anche una visita al santuario di Nostra Signora di Bonacatu, il Santuario Mariano più antico della Sardegna, essendo un’ opera tardo romana o primo bizantina che risale al secolo VI o agli inizi del VII (l’importante festa di nostra signora di Bonacatu si svolge ogni anno a metà settembre), e una breve escursione alla cascata di Sos molinos, al confine con il territorio di Santu Lussurgiu.

Bonarcado e il Montiferru tutto sono una terra di acqua, cascate, fonti e acque sorgive.

Dove dormire a Bonarcado:

E se volete passare l’intero weekend tra i boschi del Montiferru, allora potete dormire presso Sa Mola o altre strutture ricettive in paese e nei dintorni.

Dove si trova e come arrivare a Bonarcado:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli, domande o eventuali aggiornamenti, vi consiglio di seguire la pagina degli organizzatori del Circolo Ippico Bonarcadese. vi aspetta tutti alla Sagra de sa Petza Imbinada!!

Copyright: tutte le foto sono state prese tra il materiale fotografico utilizzato dagli organizzatori sulla pagina ufficiale della sagra dell’edizione 2019 per promuovere la manifestazione!

