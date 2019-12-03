In miniera tra i presepi 2019 a Carbonia: torna anche quest’anno presso la grande miniera di Serbariu, alla periferia di Carbonia, la grande mostra-concorso dedicata ai presepi: “In miniera tra i presepi“. La nona edizione della mostra verrà inaugurato il giorno dell’Immacolata e proseguirà fino all’Epifania dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Per la precisione l’esposizione è composta da una sezione fuori concorso e una sezione in concorso, ciascun visitatore potrà votare il suo presepe e albero di Natale preferiti (si può votare fino al 4 gennaio 2020).

Novità di quest’anno sono i mini presepi e i piccoli alberi di Natale con decorazioni artigianali realizzati da scuole, associazioni, artigiani e appassionati. L’ingresso è gratuito (vi consiglio una visita completa alla miniera, che è a pagamento ma si scende anche nelle gallerie sotterranee, e al Museo dei Paleoambienti Sulcitani Martel a Carbonia, che si trova ospitato nello stesso compendio).

Programma In miniera tra i presepi, Carbonia:

Orari di apertura:

Domenica, 8 dicembre 2019 – ore 16,00 (fino alle ore 18,00) – Inaugurazione

Aperture speciali:

Martedì, 24 dicembre 2019 – Solo al mattino: dalle ore 10,00 alle 13,00

Giorni di chiusura:

Chiuso tutti i lunedì non festivi

Chiuso il 25 dicembre 2019

Chiuso il 1 gennaio 2020

Alcuni dei presepi protagonisti gli scorsi anni:

