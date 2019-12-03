Capodanno 2020 a Dolianova con Marco Carta e La Pola: la programmazione debole del Capodanno di Cagliari sta dando modo ad altre realtà vicine di organizzare delle serate per l’ultimo dell’anno in grado di rivaleggiare con il capoluogo. E’ il caso di “Annu Nou” a Dolianova, il Comune a soli 20 chilometri dal centro Cagliari, che per la notte del 31 dicembre ha infatti organizzato un Capodanno molto interessante con il cabaret dei La Pola e il concerto di Marco Carta. Appuntamento in piazza Europa dalle ore 17,00.

Ma non solo, protagonisti della Notte di San Silvestro saranno anche Sandro Murru, Cool Caddish, Gianni Dettori e Veronica Perseo, presenta la serata Massimiliano Medda. Per i bambini invece ci sarà un’intera area giochi a cura della famiglia DuVille che aprirà sin dalle ore 17,00. Ma soprattutto l’area “Food & Drink” e la cena con gli amici nei locali e nei ristoranti di Dolianova. Vediamo tutti i dettagli!

Programma Annu Nou Dolianova:

Martedì, 31 dicembre 2019:

ore 17,00 – Inizio musica, spettacoli, intrattenimento, enogastronomia e apertura area giochi DuVille. Durante la serata saliranno sul palco:

Marco Carta

Compagnia Lapola

Veronica Perseo

Sandro Murru

Cool Caddish

Gianni Dettori

Presenta – Massimiliano Medda

Area Food & Drink:

Bocadillos Paninoteca

Pisu’s Truck Food

Valentyna Kolomiyets

Creperia Cera’s

Ristorante il Nostro Mondo

Ristorante sa Pratza

