Milano Malpensa-Alghero Ryanair, ecco la nuova rotta, 4 voli a settimana, tutti i dettagli: nuova rotta con Ryanair dalla prossima primavera, dal 31 marzo 2020 e fino al 24 ottobre 2020 partirà infatti il collegamento Alghero – Milano Malpena, con una frequenza di 4 voli la settimana: martedì, mercoledì, giovedì e sabato. Lo ha comunicato la celebre compagnia low cost irlandese. Vediamo subito tutti gli orari e come prenotare:

Orari da Alghero:

Martedì , decollo alle ore 18,45 (arrivo a Milano Malpensa alle ore 20,05);

Mercoledì, decollo alle ore 22,55 (arrivo a Milano Malpensa alle ore 0,15);

Giovedì, decollo alle ore 12,25 (arrivo a Milano Malpensa alle ore 13,45);

Sabato, decollo alle ore 23,20 (arrivo a Milano Malpensa alle ore 0,45).

Orari da Milano-Malpensa:

Martedì , decollo alle ore 17,00 (arrivo a Milano Malpensa alle ore 18,20);

Mercoledì, decollo alle ore 21,10 (arrivo a Milano Malpensa alle ore 22,30);

Giovedì, decollo alle ore 10,40 (arrivo a Milano Malpensa alle ore 12,00);

Sabato, decollo alle ore 21,35 (arrivo a Milano Malpensa alle ore 22,55).

I biglietti sono già in vendita, e approfittando dell’offerta di oggi per il Black Friday, si possono acquistare sul sito online della compagnia con uno sconto fino al 20% per viaggiare nel mese di marzo, (ma solo, come detto, per chi prenota entro domenica 1 dicembre 2019).