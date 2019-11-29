Weekend 29, 30 novembre e 1 dicembre 2019, tutti gli appuntamenti: finalmente un bel weekend, ancora qualche nuvola, poi finalmente sabato e domenica arriva il sole, per la gioia di tutti noi che desideriamo uscire, divertirci e goderci il weekend. Sarà infatti un weekend molto bello, all’insegna dello shopping certo, sia online con il famoso Black Friday, che oramai ci sta un po’ alluvionando la testa da una settimana, a centri commerciali e negozi del centro.

Proprio al Black Friday, che andrà ben oltre il venerdì, arrivando in larga parte almeno a lunedì prossimo, ho dedicato uno speciale con tutti i volantini delle principali catene di distribuzione e alcune imperdibili offerte online.

Ma vediamo subito cosa fare in Sardegna questo weekend, tenetevi forte, perché sarà un fine settimana unico. Partiamo dal triplice Autunno in Barbagia, che in questo fine settimana farà tappa a Gadoni per l’ancestrale rito de is frakkeras, Teti con i suoi straordinari siti archeologici e Oniferi con le sue domus del capovolto.

Sono numerose anche le manifestazioni che si ispirano alla formula delle cortes apertas, da non perdere quelle in salsa medievale a Burgos per “Prendas de Adelasia” (nel Goceano in provincia di Sassari), ma anche la “Festa del carciofo” a Villasor dove aprono le antiche case campidanesi e il castello (nella provincia del Sud Sardegna, vicino Cagliari), e “Sapori d’Autunno” a Settimo San Pietro (nell’area metropolitana di Cagliari, vicino Sinnai).

Grandi eventi del weekend sono su “Su Trinta ‘e Sant’Andria”, la Notte Bianca dedicata al vino ad Ozieri (in provincia di Sassari),”Invitas” che dopo il grande successo di Cagliari approda per la prima volta a Oristano con il meglio delle produzioni enogastronomiche e artigianali della Sardegna, e la “Festa del cioccolato” con il Black Friday nel negozio del centro a Olbia, in Gallura.

Molto interessanti altri 3 eventi, carinissimi “La miniera del gusto” a Narcao (nel profondo Sulcis) e soprattutto le “degustazioni té pregiati” al museo d’arte siamese di Cagliari, così come molto interessante è l’ “Expo del Turismo Culturale” a Barumini.

Ecco quindi la nostra guida completa ai tanti eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 22, 23 e 24 novembre 2019 (inclusi anche concerti, locali, club e disco). Gli eventi sono al solito divisi geograficamente e per provincia.

Meteo del Weekend in Sardegna:

Ultimi possibili piovaschi oggi sui settori orientali della Sardegna, più aperto e soleggiato sul resto della Sardegna. Sabato sole praticamente ovunque, finalmente una giornata soleggiata come non ne vedevamo da tempo, locali annuvolamenti sulle coste occidentali dell’Isola ed i rilievi montuosi, ma senza piogge. Domenica va via il Maestrale, che gira a Scirocco, e aumenta la nuvolosità sulla Sardegna, ma nulla di preoccupante e zero piogge. Insomma godiamoci finalmente un bel weekend! (per saperne di più e rimanere aggiornati, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

