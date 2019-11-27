Le 10 migliori pizzerie di Alghero, ecco dove si mangia la pizza più buona: dopo il successo del nostri articoli sulle migliori pizzerie della Sardegna e sulle migliori pizzerie di Cagliari, ci spostiamo adesso nel “capo di sopra“. Originariamente il nostro intento era quello di scrivere un unico pezzo dedicato alle migliori pizzerie tra Alghero e Sassari, ma abbiamo dovuto rivedere la nostra scelta perché cercando su TripAdvisor ci siamo resi conto che i pizzaioli della città catalana si trovavano avvantaggiati dal fatto di essere una località turistica, con un maggior numero di recensioni dovute anche al maggior movimento. E allora abbiamo scisso le due classifiche, ecco le migliori pizzerie di Alghero (e domani le migliori pizzerie tra Sassari e Porto Torres).

La classifica in realtà è doppia perché, per permettervi di incrociare i dati, abbiamo inserito anche le migliori pizzerie secondo le recensioni di Google. Ci sono differenze? Diciamo che resterete sorpresi.

Le 10 migliori pizzerie di Alghero (secondo TripAdvisor):

Lo so cosa state pensando, ma tutte queste pizzerie sono aperte tutto l’anno o solo in estate? Bene, chi è del settore mi ha spiegato che la gran parte delle pizzerie di Alghero non chiudono e se anche lo fanno, di solito riaprono a dicembre, quando la romantica cittadina catalana attrae tantissime persone per Natale e Capodanno. Ad ogni modo, per questo motivo, per ogni pizzeria citata ho aggiunto il numero di telefono (quando disponibile). Piuttosto, visto i voti medi molto elevati ho allungato l’elenco da 10 a 15 pizzerie.

Personalmente direi che ad Alghero si può trovare una pizza molto buona al Pultal, alla Lanterna o alla pizzeria Lido se preferite la pizza al metro. Altrimenti, tra le nuove aperture, mi hanno caldamente segnalato la pizzeria Il Pomodoro, ma non l’ho ancora provata!.

Le migliori pizzerie di Alghero (secondo Google):

La Lucerna, Ok Pizza Evolution, Ichnos Express, Sentores, Pizzeria Uragano, Villasole, Attenti a quei due, Pazzi per la pizza (da asporto), Il Capricorno, la pizzeria Del Vicolo e la pizzeria Max.Zero brillano invece su Google (abbiamo considerato la votazione media ponderata col numero di recensioni, almeno 100, altrimenti occhio anche a Lu Vorru).

In Sardegna si raggiunge il numero record di una pizzeria ogni 267 abitanti , ci sono quindi una marea di locali e di pizzerie (anche al taglio o da asporto). Scegliere la migliore è difficile, anche perché ognuno di noi ha un palato diverso, gusti differenti e preferenze personali. Una cosa è certa, una pizza ben lievitata non deve rimanere sullo stomaco e il forno a legna è, parere mio, sempre preferibile. Ad ogni modo dalle recensioni che ho letto ad Alghero preparano una buona pizza, quindi è difficile capitare male. Per il resto lascio la parola a voi, sbizzarritevi pure e raccontateci le vostre esperienze. Dove avete mangiato la pizza più buona ad Alghero?

