Treno Alghero-Sassari riparte sabato prossimo: nell’ottobre 2018 il traffico ferroviario la tratta Alghero-Sassari venne sospeso per motivi di sicurezza, era infatti necessario effettuare dei lavori di manutenzione sulle travate metalliche, riportando a nudo il materiale in acciaio per proteggerlo con una zincatura integrale, il tutto anche in zone tutelate dal punto di vista ambientale, un processo costoso (500 mila euro la spesa totale) e soprattutto lungo (oltre un anno di chiusura). Sono anche stati predisposti dei nuovi sistemi di controllo multistazione e di segnalamento marcia treno. Bene, dopo una prima riapertura del collegamento tra la città catalana e Olmedo avvenuto lo scorso settembre, da sabato 23 novembre 2019 riaprirà l’intero percorso ferroviario Alghero-Sassari.

Il primo treno del nuovo corso partirà infatti da Sassari alla volta di Alghero alle ore 10:20 del mattino. Insomma, i pendolari torneranno nuovamente alle vecchie abitudini, mentre i turisti, la prossima estate, avranno un nuovo mezzo per muoversi da Alghero verso l’interno.

Poi certo, qualcosa è ancora da rivedere sulla tratta gestita dall’ARST, visto che mercoledì scorso, alle ore 8 del mattino, il treno è passato senza che il passaggio a livello di Mamuntanas si chiudesse, il semaforo per le auto era comunque rosso, ma le sbarre devono abbassarsi ugualmente. Presso il passaggio livello di Ungias, a inizio dello scorso ottobre, un’auto venne investita dal treno.

Copyright: foto dalla pagina Facebook dell’ARST che gestisce la linea, la scritta “ALGHERO”, l’abbiamo aggiunta noi ^_^