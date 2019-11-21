Grotta Santa Barbara a Iglesias riapre al pubblico, via alle prenotazioni: immaginate di entrare con il trenino in una delle miniere storiche dell’Iglesiente, quella di San Giovanni, alle porte di Iglesias. Di prendere quindi l’ascensore che vi porterà nelle viscere della Terra, tra rocce che sono tra le più antiche d’Europa, datate 500 milioni anni.

Lì, tra minerali di piombo e zinco che ancora affiorano dalle pareti all’improvviso si apre la grotta di Santa Barbara, scoperta per caso dai minatori durante la loro attività quotidiana nel lontano 1952. E’ un viaggio nella storia della Sardegna e della Terra e nelle meraviglie del sottosuolo. Se volete saperne di più vi consiglio di guardare questo video di una visita alla grotta di Santa Barbara (vi consigliamo di visitare anche il sito minerario di Porto Flavia, sempre in territorio di Iglesias).

Orari apertura della Grotta di Santa Barbara:

Bene dallo scorso novembre la grotta ha riaperto al pubblico dopo un guasto tecnico che ne aveva provocato la chiusura per diversi mesi. Ecco gli orari di visita nell’inverno 2024:

Giorni di apertura : sabato e domenica ;

: sabato e domenica Orario visite guidate : Mattino : visite guidate alle ore 10:00 / ore 11:30 Pomeriggio : visite guidate alle ore 14:00 / ore 15:30 / ore 17:00

:

La visita guidata dura circa 90 minuti.

Costo biglietti:

Intero : euro 15

Ridotto Ragazzi (6-12 anni): euro 12

Ridotto Senior (65+ anni): euro 12

Gruppi (almeno 20 adulti paganti): euro 13

Scuole: euro 12

Nota Bene:

Visite in italiano e in inglese sempre garantite.

Sul biglietto è indicato l’orario scelto.

Si consiglia di presentarsi in biglietteria, con la ricevuta del biglietto cartacea o digitale, con 15 minuti di anticipo .

Il ritardo comporta la mancata visita e non dà diritto al rimborso .

Indossare abbigliamento consono alla visita di un sito museale.

Indossare scarpe chiuse.



Prenotazione biglietti:

La prenotazione non è obbligatoria, ma è vivamente consigliata, per questioni ambientali, di rispetto del clima della grotta e di sicurezza dei visitatori infatti, le visite sono contingentate (vale a dire regolate, o meglio ancora limitate) e i posti a disposizione potrebbero finire in anticipo. La biglietteria nel sito è comunque sempre aperta nei giorni di visita.

Il biglietto si deve prenotare online sul sito turistico del Comune di Iglesias (<– ti basta seguire il link e le successive istruzioni), le prenotazioni telefoniche o email si accettano solo e unicamente per gruppi di almeno 15 persone.

Per maggiori info o aggiornamenti:

Contattate direttamente l’Ufficio IAT al numero telefonico 0781/274507 (dal martedì al sabato, al mattino dalle ore 10,00 alle 12,00 e dal pomeriggio dalle ore 15,30 alle 18,30) o per email all’indirizzo infoturistiche@comune.igle sias.ca.it.

Mappa di Iglesias e della Miniera di San Giovanni, ecco dove si trovano:

