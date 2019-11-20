Open Day alla base di Luna Rossa a Cagliari, ecco come partecipare: avevamo dedicato un articolo a “Cagliari capitale della vela” solo pochi giorni fa che subito arriva una grande notizia: ufficializzato il primo open day alla base di Luna Rossa, sul molo Ichnusa del porto di Cagliari, per sabato 7 dicembre 2019. Contestualmente sono state aperte le prenotazioni, perché solo 750/800 persone saranno ammesse per questioni logistiche (ci lavorano ogni giorno oltre 100 membri del team) e di sicurezza. Si entrerà a turni.

Cosa si potrà fare alla base di Luna Rossa:

In occasione dell’Open Day il pubblico potrà quindi visitare la base, scoprire dove e come si allena il sailing team, qual è la giornata tipo di un velista e, soprattutto, cimentarsi in prove da timoniere, grinder, trimmer accompagnati da membri del gruppo di Luna Rossa Prada Pirelli.

Come prenotare la visita alla base di Luna Rossa:

E’ molto facile vi basta compilare questo modulo online in tutte le sue parti per poter ricevere l’accredito. A proposito questo è il regolamento di Accesso alla Base Nautica di Luna Rossa.

Dove si trova la base di Luna Rossa: