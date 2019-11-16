Villaggio Babbo Natale alla Fiera di Cagliari, tutti i fine settimana dal 6 al 23 dicembre 2019: avete tutti presente la Fiera Natale di Cagliari vero? Bene, perché quest’anno cambia tutto, sarà davvero una cosa completamente diversa. Sono infatti tante le novità e si faranno le cose decisamente in grande con l’apertura di un bellissimo, illuminatissimo e pieno di vita “Villaggio di Babbo Natale“. Sarà lì, dove verrà allestita anche la sua casa, che Babbo Natale, assieme ai suoi amici Elfi, accoglierà tutti i suoi fans, piccoli ma non solo (sì, anche gli adulti potranno fare la foto con Babbo Natale 😛 ). Insomma, siamo tutti invitati alla Fiera di Cagliari – ingresso da viale Diaz – tutti i weekend dal 6 al 23 dicembre 2019 (a fine articolo trovate il calendario completo). L’ingresso è gratuito, ma cosa tutto troveremo?

Fiera Natale Cagliari, giorni e orari di apertura:

Venerdì, 6 dicembre 2019 – ore 18,00 – Apertura ufficiale del Villaggio con Aspettando Babbo Natale

– ore 18,00 – Apertura ufficiale del Villaggio con Aspettando Babbo Natale Sabato, 7 dicembre 2019 – dalle ore 10,00 alle 22,00 – Apertura Villaggio con Aspettando Babbo Natale

– dalle ore 10,00 alle 22,00 – Apertura Villaggio con Aspettando Babbo Natale Domenica, 8 dicembre 2019 : dalle 10,00 alle 23,00 – Apertura Villaggio e arrivo di Babbo Natale ore 11,00 – Viale Diaz – Grande parata per l’arrivo di Babbo Natale . Partecipano alla sfilata: una grande slitta con la banda, i personaggi Disney e del mondo fantasy che attraverseranno la Viale Diaz per il grande arrivo in fiera di Babbo Natale (vedi sopra).

: dal 12 al 15 dicembre 2019 – dalle ore 10,00 alle 22,00 – Apertura Villaggio con Babbo Natale sempre presente

– dalle ore 10,00 alle 22,00 – Apertura Villaggio con Babbo Natale sempre presente dal 19 al 23 dicembre 2019 – dalle ore 10,00 alle 22,00 – Apertura Villaggi con Babbo Natale sempre presente

Programma completo secondo weekend (19, 20, 21 e 22 dicembre 2019):

Giovedì, 19 dicembre 2019:

dalle ore 10,30 alle 22,00 – Apertura di Fiera Natale e del Villaggio di Babbo Natale e dei suoi laboratori, apertura area espositiva, food e luna park .

e del e dei suoi laboratori, . ore 11,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggi, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggi, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. dalle ore 11,00 alle 19,00 – IES Eventi organizza laboratori di cucina e creazione di statuine di presepe con la pasta . I Laboratori si terranno nel Grande Play Igloo che accoglie comodamente 20 bambini e i laboratori sono gratuiti.

. I Laboratori si terranno nel Grande Play Igloo che accoglie comodamente 20 bambini e i laboratori sono gratuiti. ore 11,30 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini

per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini ore 12,30 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 15,00 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 16,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 17,00 – Grande Clown Mozzarella : animazione e giochi per bambini e adulti.

: animazione e giochi per bambini e adulti. ore 18,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddotti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddotti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 18,30 – Balliamo la Baby dance, con IES animazione.

Venerdì, 20 dicembre 2019:

dalle ore 10,30 alle 22,00 – Apertura di Fiera Natale e del Villaggio di Babbo Natale e dei suoi laboratori, apertura area espositiva, food e luna park .

e del e dei suoi laboratori, . ore 10,30 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini

per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini ore 11,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 11,30 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 12,30 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 15,00 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 16,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 17,00 – Grande Clown Mozzarella : animazione e giochi per bambini e adulti.

: animazione e giochi per bambini e adulti. ore 18,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 18,30 – Bowling Bubbles Show : Spettacolo di Bolle giganti di Irina. Da una miriade di bolle piccole alle bolle giganti da record in chiave natalizia

: Spettacolo di Bolle giganti di Irina. Da una miriade di bolle piccole alle bolle giganti da record in chiave natalizia a seguire – L’ Orso gigante Artic ballerà e giocherà con i bambini .

. ore 19,30 –Festa del Gusto – Christmas Edition: Elezione dello street fooder dell’anno con la giuria popolare

Sabato, 21 dicembre 2019:

dalle ore 10,30 alle 22,00 – Apertura di Fiera Natale e del Villaggio di Babbo Natale e dei suoi laboratori, apertura area espositiva, food e luna park .

e del e dei suoi laboratori, . ore 10,30 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini

per la gioia di adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini ore 11,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 11,30 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 12,30 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 15,00 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 16,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 17,00 – Grande Clown Mozzarella : animazione e giochi per bambini e adulti.

: animazione e giochi per bambini e adulti. ore 18,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 18,30 – Spettacolo di Magia a cura del Mago Andrea Fiori

a cura del Mago Andrea Fiori ore 19,30 – Festa del Gusto – Christmas Edition: Elezione dello street fooder dell’anno con la giuria popolare

Domenica, 22 dicembre 2019:

dalle ore 10,30 alle 22,00 – Apertura di Fiera Natale e del Villaggio di Babbo Natale e dei suoi laboratori, apertura area espositiva, food e luna park .

e del e dei suoi laboratori, . ore 10,30 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 11,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 11,30 – Grande Baby Dance con Bing

ore 12,30 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 15,00 – Ziu Franco mostrerà come si costruiscono i giochi antichi . Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta.

. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. ore 16,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 17,00 – Grande Clown Mozzarella : animazione e giochi per bambini e adulti.

: animazione e giochi per bambini e adulti. ore 18,00 – Babbo Natale incontra i bambini . Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera.

. Accompagnato sul “Christmas Palco” dai suoi amici elfi ed Elfo Ziggy, racconterà aneddoti ai bambini e storie di Natale. Saluti e passeggiata intorno alla Fiera. ore 19,30 – Festa del Gusto – Christmas Edition: Elezione dello street fooder dell’anno con un superospite

Programma laboratori e attività per bambini:

I laboratori si svolgono durante la giornata con orario continuato, ci si può prenotare direttamente sul posto. Per alcuni laboratori e per “Merendando con Babbo Natale” è previsto di un contributo per la copertura dei costi dei materiali e spese organizzative.

Fabbrica dei giocattoli : il Maestro Elfo, insegna ai bambini la costruzione dei giocattoli di legno (macchinetta, orologio e simili).

: il Maestro Elfo, insegna ai bambini la costruzione dei giocattoli di legno (macchinetta, orologio e simili). Laboratorio degli Elfi : dove i bambini imparano a costruire il proprio cappello da Elfo, vengono truccati e proclamati “elfi” con tanto di attestato. Il laboratorio è gestito da “Seconda Stella”.

: dove i bambini imparano a costruire il proprio cappello da Elfo, vengono truccati e proclamati “elfi” con tanto di attestato. Il laboratorio è gestito da “Seconda Stella”. Laboratorio natalizio di pittura : Elfa Angelica tra cavalletti, tempere, acquarelli e disegni insegnerà ai bambini a realizzare un bellissimo quadro. E’ previsto oltre il disegno realizzato un piccolo omaggio ad ogni bambino.

: Elfa Angelica tra cavalletti, tempere, acquarelli e disegni insegnerà ai bambini a realizzare un bellissimo quadro. E’ previsto oltre il disegno realizzato un piccolo omaggio ad ogni bambino. Merendando con Babbo Natale : i bambini vengono ricevuti nella Casa di Babbo Natale e i suoi aiutanti Elfi. Babbo Natale chiacchiera con loro, gli racconta le sue avventure e risponde alle domande curiose dei bambini. Il Grande Elfo legge le fiabe e Babbo Natale offrirà dolcetti a tutti i bambini. Prima di andare via Babbo Natale fa la foto che verrà consegnata al bambino. Durata: mezz’ora, massimo 30 bimbi.

: i bambini vengono ricevuti nella Casa di Babbo Natale e i suoi aiutanti Elfi. Babbo Natale chiacchiera con loro, gli racconta le sue avventure e risponde alle domande curiose dei bambini. Il Grande Elfo legge le fiabe e Babbo Natale offrirà dolcetti a tutti i bambini. Prima di andare via Babbo Natale fa la foto che verrà consegnata al bambino. Durata: mezz’ora, massimo 30 bimbi. Incontra Babbo Natale (a partire dall’8 dicembre per tutti i giorni). Babbo Natale passeggerà per la Fiera e raggiungerà il Christmas Palco in compagnia dei suoi amici elfi e del fidato Ziggy l’elfo che racconterà fiabe. Saluterà i bambini, racconterà qualche simpatico aneddoto (accesso gratuito)

Cosa c’è al Villaggio di Babbo Natale alla fiera di Cagliari?

Non solo mercatini di Natale, ma tanti eventi gratuiti, food e un’atmosfera pazzesca pensata per le famiglie. Vediamo subito tutti i dettagli:

Fiera Natale – Mercatini Natalizi (Padiglione I, piano terra): Artigianato, articoli da regalo, prodotti alimentari e tante idee regalo nel maxi padiglione al coperto.

(Padiglione I, piano terra): Artigianato, articoli da regalo, prodotti alimentari e tante idee regalo nel maxi padiglione al coperto. Villaggio di Babbo Natale (Padiglione R, al coperto): il Villaggio di Babbo Natale ospita la Casa di Babbo Natale e i laboratori (aperti a partire dal 6 dicembre)

(Padiglione R, al coperto): il Villaggio di Babbo Natale ospita la Casa di Babbo Natale e i laboratori (aperti a partire dal 6 dicembre) Christmas Food Village (Padiglione G piano terra + area esterna): il Paradiso del buongustaio e del goloso, tante cucine con cottura a vista che proporranno in formato street food il meglio dei cibi tradizionali sardi ma anche dal resto d’ Italia e dal Mondo. Dal maialetto sardo, ai cibi tipici argentini, spagnoli, liguri, siciliani e americani. Da non perdere il cibo tipico tedesco di Karl-Heinz, il tedesco di Cagliari, che ci delizierà con wurstel di ogni tipo e numerose proposte bavaresi. BIRRA A FIUMI!

(Padiglione G piano terra + area esterna): il Paradiso del buongustaio e del goloso, tante cucine con cottura a vista che proporranno in formato street food il meglio dei cibi tradizionali sardi ma anche dal resto d’ Italia e dal Mondo. Dal maialetto sardo, ai cibi tipici argentini, spagnoli, liguri, siciliani e americani. Da non perdere il cibo tipico tedesco di Karl-Heinz, il tedesco di Cagliari, che ci delizierà con wurstel di ogni tipo e numerose proposte bavaresi. BIRRA A FIUMI! La via dolce del cioccolato (Padiglione G, piano terra): 15 metri di stand con tutto ciò che il goloso può aspettarsi, i mastri cioccolatieri hanno preparato per noi cioccolato e praline in ogni forma e abbinamento. E poi ancora: vin brullè, cioccolata calda, prezzel, waffel, mignon, panettoni, muffin, dolci caldi.

(Padiglione G, piano terra): 15 metri di stand con tutto ciò che il goloso può aspettarsi, i mastri cioccolatieri hanno preparato per noi cioccolato e praline in ogni forma e abbinamento. E poi ancora: vin brullè, cioccolata calda, prezzel, waffel, mignon, panettoni, muffin, dolci caldi. Continui spettacoli gratuiti

Musiche natalizie e una coinvolgente atmosfera festosa

E tante altre sorprese, per una Cagliari capitale del Natale!

Per maggiori info (anche espositori) e aggiornamenti:

Infoline ufficio Elfi:

070.680722 (chiamate al mattino)

ass.invitas@gmail.com

Dove dormire a Cagliari:





Booking.com





Mappa, come arrivare alla Fiera di viale Diaz a Cagliari: