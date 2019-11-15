Capodanno 2020 a Cagliari, ancora diffuso e con Vinicio Capossela a suonare in piazza Yenne: cominciano ad arrivare i programmi del Capodanno 2020 in Sardegna. Anche stavolta i rumors sono stati confermati, al bando per il Capodanno 2020 promosso dal Comune di Cagliari ha partecipato solo la “Vox Day“, che per la nuova edizione del “Capodanno diffuso cagliaritano” ha proposto il cantautore Vinicio Capossela. Sarà quindi l’artista nato ad Hannover, assieme alla propria band, ad accompagnare il pubblico verso il nuovo anno nella notte di San Silvestro. L’annuncio è stato dato questa mattina dal Comune di Cagliari in conferenza stampa.

Capodanno diffuso 2020 a Cagliari con il concerto di Vinicio Capossela:

Sarà quindi Capossela la star del Capodanno a Cagliari, il capoluogo isolano continua quindi con la scelta degli ultimi anni, nomi importanti per la notte del 31 dicembre, artisti di gran classe ma non tali da essere in grado di attrarre grandi folle con il proprio nome e la propria musica, ricordo al contrario il Capodanno 2020 di Olbia con Elisa. Vinicio Capossela è un cantautore di ormai 54 anni, nato in Germania da genitori irpini, ma che vive sin da piccolo in Italia, scoperto da Francesco Guccini, ha vinto qualcosa come quattro targhe Tenco (il Sanremo della canzone d’autore).

E allora se il countdown sarà in piazza Yenne, il programma prevede numerose piazze animate da diversi tipi di musica. Vediamo il programma completo della serata:

Programma Capodanno 2020 Cagliari:

Martedì, 31 dicembre 2019:

Piazza Yenne: ore 22,30 – Vinicio Capossela a seguire (dopo mezzanotte) – Dj set con Nicola Musu

Piazza San Giacomo: ore 22,30 – Mambo Django a seguire – Dj set con Foxi e Herny

Piazza Santa Croce: ore 22,30 – Smash Hits a seguire – Dj set con Bettosun.



La spesa? Il conto per i cittadini è salato, tra artisti, security e campagna pubblicitaria fanno 254 mila euro e il sindaco sta cercando nuovi fondi tra le pieghe di bilancio per offrire alla città dei fuochi d’artificio all’altezza.

Le canzoni più famose di Vinicio Capossela: