Weekend 15, 16 e 17 novembre 2019, tutti gli appuntamenti: saranno sicuramente contenti gli invasi, noi un po’ meno, sarà infatti un altro weekend nel quale dobbiamo attenderci molta pioggia, specie al sabato. per fortuna migliora nella giornata di domenica, con un tempo che rimane sì instabile, ma con cieli decisamente più aperti sui settori centro orientali dell’Isola. Insomma, il grosso delle manifestazioni avranno almeno una giornata buona, quella di domenica.

E allora vediamo subito la nostra guida ai tanti eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 15, 16 e 17 novembre 2019 (inclusi anche concerti, locali, club e disco). Gli eventi sono al solito divisi geograficamente e per provincia. Piuttosto, se dovesse piovere troppo, qualche organizzatore potrebbe decidere di rinviare l’evento o spostarlo di location, quindi prima di partire consultate sempre il link fonte per avere tutte le news dell’ ultim’ora. anche le escursioni di sabato probabilmente verranno spostate, qualche possibilità in più per domenica.

Partiamo dal triplice Autunno in Barbagia, che in questo weekend fa tappa in 3 belle realtà dell’interno: Atzara il paese del vino, Ovodda terra di centenari e Olzai con il suo bel centro storico e il mulino costruiti lungo il rio Bisine. Si ispirano ad autunno in Barbagia anche manifestazioni come “Castagne e vino nuovo” a Lanusei (in Ogliastra), “Ocraxus” a Laconi (nel Sarcidano, in provincia di Oristano), “Saboris antigus” a Siurgus Donigala (in Trexenta, nella provincia del Sud Sardegna) e “Praxeis” a Fluminimaggiore (nell’Iglesiente, sempre nella provincia del sud Sardegna).

Gli amanti delle sagre non possono perdersi la “Sagra dello Zafferano” a Villanovafranca (in Marmilla) e la “Sagra delle olive” a Gonnosfanadiga (nel Monte Linas) nella provincia del Sud Sardegna, la “Sagra delle mele cotogne” a Siris e la “Sagra del riso” a Simaxis entrambe nell’oristanese.

A Cagliari tanti eventi alla Fiera e il concerto di stasera di Paolo Fresu.

Sarà un altro weekend bagnato per la Sardegna in questo piovoso autunno 2019, già oggi – venerdì – come potete vedere dalle vostre finestre piove, in compenso migliora in serata. Ma il miglioramento sarà di breve durata, per domani – sabato – è infatti previsto l’arrivo di una nuova perturbazione, con porterà piogge e rovesci da Ovest verso Est, miglioramento a ovest in serata. Possibili spruzzate di neve sulle vette del Gennargentu. Domenica il tempo rimane instabile, ma meno piovoso e con un meteo decisamente migliore lungo la parte orientale della Sardegna.

