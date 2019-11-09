Rassegna dei Vini Novelli di Sardegna 2019 a Milis, ecco tutti gli orari, i prezzi e il programma completo del 9 e 10 novembre 2019: parte stamane a Milis la 32ma edizione della “Rassegna dei vini novelli di Sardegna“, una manifestazione che è molto mutata negli anni, è cresciuta e si è resa più completa, tanto che lo slogan più diffuso dagli organizzatori sui social è stato “non solo novello“.

E infatti spazio al vino, ma anche alla birra artigianale, ai prodotti tipici della Sardegna, alle mostre e all’artigianato. Soprattutto da non perdere le degustazioni di vini e street food, ma vediamo subito tutti i dettagli, giorno per giorno, ora per ora. Si parte alle ore 9:30 sia sabato che domenica, ma le degustazioni inizieranno alle ore 11:00 per le vie del centro storico.

Di seguito trovate prima il programma dettagliato, poi il costo e regolamento dei ticket e infine l’elenco di tutti i vini in degustazione.

Programma Rassegna Vini Novelli Milis 2019:

Sabato, 9 novembre 2019:

ore 9,30 – Palazzo Boyl: Introduzione alla Rassegna: Paolo Desogus, Giornalista Saluti delle autorità: il Sindaco Sergio Vacca e la Presidente della Pro Loco Simona Manca Incontro tecnico di approfondimento : “Vini di Sardegna: Quali scenari?” e “Presentazione dell’associazione Donne del vino in Sardegna“, con interventi a cura di: Roberto Dessanti, Presidente AIS Sardegna Elisabetta Pala, Delegata delle Donne del Vino di Sardegna Denise Dessena, Sommelier, Vice Delegata delle Donne del Vino di Sardegna Giampiero Carta, Sardinia4All Roberto Ripa, Giornalista Contributi diversi: Cantine, Accoglienza, Ristorazione, Enologi Conclusioni a cura degli assessori regionali : Gabriella Murgia (agricoltura), Gianni Chessa (turismo) e Anita Pili (industria)

dalle ore 10,00 alle 20,00 – Palazzo Boyl: Mostra: “Artigiani a Palazzo“, esposizione di artigianato artistico di qualità a cura di Confartigianato Imprese Sardegna Sala Ovest – Esposizione Vini di Sardegna, selezione di proposte Apertura Infopoint e inizio visite guidate ai Monumenti di Milis (fino alle ore 17:00)

ore 10,30 – Palazzo Boyl – Originum, eccellenze di Sardegna , a cura del Consorzio di tutela Cipness, Laore Sardegna e Assessorato Regionale alla Agricoltura. Lo scopo è quello di raccontare il profondo know how produttivo della nostra terra e promuovere le eccellenze delle nostre filiere produttive e la destinazione turistica “Sardegna”. A Milis sarà presente la filiera dell’ Agnello di Sardegna Igp tra dibattiti, dimostrazioni in cucina e l’incontro con buyer, broker e giornalisti

dalle ore 11,00 alle 20,00 : Centro storico – Percorso dei vini : vendita calici e apertura degli stand di degustazione Villa Pernis: Le proposte dell'Associazione Donne del Vino Mostra Forestas: "Piante e Animali di Sardegna"

ore 11,00 – Su Corrale – Apertura Milis Beer Village : selezione di birre artigianali, a cura di Sardinia4All

Domenica, 10 novembre 2019:

dalle ore 10,00 alle 20,00 – Palazzo Boyl: Mostra: “Artigiani a Palazzo“, esposizione di artigianato artistico di qualità a cura di Confartigianato Imprese Sardegna Sala Ovest – Esposizione Vini di Sardegna, selezione di proposte Apertura Infopoint e inizio visite guidate ai Monumenti di Milis (fino alle ore 17:00)

dalle ore 11,00 alle 20,00 : Centro storico – Percorso dei vini : vendita calici e apertura degli stand di degustazione Villa Pernis: Le proposte dell’Associazione Donne del Vino Mostra Forestas: “Piante e Animali di Sardegna“

ore 11,00 – Su Corrale – Apertura Milis Beer Village , selezione di birre artigianali, a cura di Sardinia4All

La due giorni sarà animata da tanta musica, saliranno infatti sul palco: Timbers & Farmers (Rockabilly); Laren (Alternative rock); Davide Cadelano (Iperpop); Jack Treehorn (Rock’n roll); Dirty Wipes (Alternative rock); Whitefang (Folk country rock).

Costo dei ticket e come funzionano le degustazioni:

Per scoprire i Novelli e gli altri vini in degustazione è necessario acquistare il Kit che comprende il calice serigrafato, la DrinkCard con nove consumazioni (6 per i novelli e le restanti 3 per gli altri vini) al costo di 10 euro. Il kit è acquistabile presso i punti vendita in piazza Martiri, via Sant’Agostino e a Villa Pernis

Si noti che ulteriori ticket possono essere acquistati separatamente, con una modalità che prevede n°3 ticket da utilizzare a scelta tra gli stand di “Novelli e Vini fermi rossi” o per gli “Assaggi dei Vini delle Donne del Vino”.

Ad ogni modo, per qualsiasi degustazione, è necessario munirsi previamente del Calice di Degustazione. Trovate a inizio articolo la mappa del percorso enogastronomico.

Tutti i vini in degustazione:

Novelli 2019:

Prima Macerazione , Cantina di Mogoro – Il Nuraghe

Alasi , Argiolas Winery

Novello , Jerzu Antichi Poderi

Santa Caterina , Cantina Dorgali

14 Novembre , Cantina Trexenta

Cantos, Cantine di Dolianova

I Rossi di Sardegna:

Tiernu , Cantina di Mogoro

Iselis , Argiolas

Marghia , Jerzu Antichi Poderi

Tunila , Cantina di Dorgali

Duca di Mandas , Cantina Trexenta

Arenada, Cantina di Dolianova

Selezione delle donne del vino:

A Milis sarà presente una delegazione delle socie sarde de “Le Donne del Vino” , associazione nazionale presentata ufficialmente durante Vinitaly 1988 e cresciuta fino a raggiungere le più di 800 socie di oggi. Scopo del sodalizio promuovere la conoscenza e la cultura del vino attraverso il contributo di esperienze e conoscenze di donne impegnate in questa mission in settori diversi, ma complementari. Le “Donne del vino” presenteranno a Milis una selezione di vini delle proprie cantine:

Nuragus , Cantina Antonella Corda

Mamò , Cantina Canneddu

Nurule 2015 , Cantina di Dorgali

Cavè Rosè , Tenute Olbios

Adelasia Brut , Vigneti Piero Mancini

Brut Centogemme , Poderi Parpinello Azienda Vitivinicola

Nina Rosè , Cantina Su’entu

Meoru , Cantina Tani – Agriturismo il Vermentino

Senes 2016 , Argiolas

È , Mora & Memo

I Fiori , Cantine Pala

Malvasia Dolce, Ferruccio Deiana Vini

Milis sulla mappa, a nord di Oristano:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La Rassegna dei Vini Novelli è un evento organizzato dalla Pro loco Milis e da Sardinia4All col patrocinio del Comune di Milis, RAS – Regione Autonoma della Sardegna. Sponsor principale è Crai Sardegna. Per tutte le ultime info in anteprima vi consiglio la pagina Facebook ufficiale della rassegna di Milis.