Rassegna Vini Novelli di Sardegna 2019 a Milis: Ecco il programma completo del 9 e 10 novembre 2019!

Daniele Puddu 9 Novembre 2019

Rassegna dei Vini Novelli di Sardegna 2019 a Milis, ecco tutti gli orari, i prezzi e il programma completo del 9 e 10 novembre 2019: parte stamane a Milis la 32ma edizione della “Rassegna dei vini novelli di Sardegna“, una manifestazione che è molto mutata negli anni, è cresciuta e si è resa più completa, tanto che lo slogan più diffuso dagli organizzatori sui social è stato “non solo novello“.

E infatti spazio al vino, ma anche alla birra artigianale, ai prodotti tipici della Sardegna, alle mostre e all’artigianato. Soprattutto da non perdere le degustazioni di vini e street food, ma vediamo subito tutti i dettagli, giorno per giorno, ora per ora. Si parte alle ore 9:30 sia sabato che domenica, ma le degustazioni inizieranno alle ore 11:00 per le vie del centro storico.

Di seguito trovate prima il programma dettagliato, poi il costo e regolamento dei ticket e infine l’elenco di tutti i vini in degustazione.

Programma Rassegna Vini Novelli Milis 2019:

Sabato, 9 novembre 2019:

  • ore 9,30 – Palazzo Boyl:
    • Introduzione alla Rassegna: Paolo Desogus, Giornalista
    • Saluti delle autorità: il Sindaco Sergio Vacca e la Presidente della Pro Loco Simona Manca
    • Incontro tecnico di approfondimento: “Vini di Sardegna: Quali scenari?” e “Presentazione dell’associazione Donne del vino in Sardegna“, con interventi a cura di:
      • Roberto Dessanti, Presidente AIS Sardegna
      • Elisabetta Pala, Delegata delle Donne del Vino di Sardegna
      • Denise Dessena, Sommelier, Vice Delegata delle Donne del Vino di Sardegna
      • Giampiero Carta, Sardinia4All
      • Roberto Ripa, Giornalista
      • Contributi diversi: Cantine, Accoglienza, Ristorazione, Enologi
      • Conclusioni a cura degli assessori regionali: Gabriella Murgia (agricoltura), Gianni Chessa (turismo) e Anita Pili (industria)
  • dalle ore 10,00 alle 20,00 – Palazzo Boyl:
    • Mostra: “Artigiani a Palazzo“, esposizione di artigianato artistico di qualità a cura di Confartigianato Imprese Sardegna
    • Sala Ovest –  Esposizione Vini di Sardegna, selezione di proposte
    • Apertura Infopoint e inizio visite guidate ai Monumenti di Milis (fino alle ore 17:00)
  • ore 10,30 – Palazzo Boyl – Originum, eccellenze di Sardegna, a cura del Consorzio di tutela Cipness, Laore Sardegna e Assessorato Regionale alla Agricoltura. Lo scopo è quello di raccontare il profondo know how produttivo della nostra terra e promuovere le eccellenze delle nostre filiere produttive e la destinazione turistica “Sardegna”. A Milis sarà presente la filiera dell’ Agnello di Sardegna Igp tra dibattiti, dimostrazioni in cucina e l’incontro con buyer, broker e giornalisti
  • dalle ore 11,00 alle 20,00:
    • Centro storico – Percorso dei vini: vendita calici e apertura degli stand di degustazione
    • Villa Pernis:
      • Le proposte dell’Associazione Donne del Vino
      • Mostra Forestas: “Piante e Animali di Sardegna
  • ore 11,00 – Su Corrale – Apertura Milis Beer Village: selezione di birre artigianali, a cura di Sardinia4All

Domenica, 10 novembre 2019:

  • dalle ore 10,00 alle 20,00 – Palazzo Boyl:
    • Mostra: “Artigiani a Palazzo“, esposizione di artigianato artistico di qualità a cura di Confartigianato Imprese Sardegna
    • Sala Ovest –  Esposizione Vini di Sardegna, selezione di proposte
    • Apertura Infopoint e inizio visite guidate ai Monumenti di Milis (fino alle ore 17:00)
  • dalle ore 11,00 alle 20,00:
    • Centro storico – Percorso dei vini: vendita calici e apertura degli stand di degustazione
    • Villa Pernis:
      • Le proposte dell’Associazione Donne del Vino
      • Mostra Forestas: “Piante e Animali di Sardegna
  • ore 11,00 – Su Corrale – Apertura Milis Beer Village, selezione di birre artigianali, a cura di Sardinia4All

La due giorni sarà animata da tanta musica, saliranno infatti sul palco: Timbers & Farmers (Rockabilly); Laren (Alternative rock); Davide Cadelano (Iperpop); Jack Treehorn (Rock’n roll); Dirty Wipes (Alternative rock); Whitefang (Folk country rock).

Costo dei ticket e come funzionano le degustazioni:

Per scoprire i Novelli e gli altri vini in degustazione è necessario acquistare il Kit che comprende il calice serigrafato, la DrinkCard con nove consumazioni (6 per i novelli e le restanti 3 per gli altri vini) al costo di 10 euro. Il kit è acquistabile presso i punti vendita in piazza Martiri, via Sant’Agostino e a Villa Pernis 

Si noti che ulteriori ticket possono essere acquistati separatamente, con una modalità che prevede n°3 ticket da utilizzare a scelta tra gli stand di “Novelli e Vini fermi rossi” o per gli “Assaggi dei Vini delle Donne del Vino”. 

Ad ogni modo, per qualsiasi degustazione, è necessario munirsi previamente del Calice di Degustazione. Trovate a inizio articolo la mappa del percorso enogastronomico.

Tutti i vini in degustazione:

Novelli 2019:

  • Prima Macerazione, Cantina di Mogoro – Il Nuraghe
  • Alasi, Argiolas Winery
  • Novello, Jerzu Antichi Poderi
  • Santa Caterina, Cantina Dorgali
  • 14 Novembre, Cantina Trexenta
  • Cantos, Cantine di Dolianova

I Rossi di Sardegna:

  • Tiernu, Cantina di Mogoro
  • Iselis, Argiolas
  • Marghia, Jerzu Antichi Poderi
  • Tunila, Cantina di Dorgali
  • Duca di Mandas, Cantina Trexenta
  • Arenada, Cantina di Dolianova

Selezione delle donne del vino:

A Milis sarà presente una  delegazione delle socie sarde de “Le Donne del Vino” , associazione nazionale presentata ufficialmente durante Vinitaly 1988 e cresciuta fino a raggiungere le più di 800 socie di oggi. Scopo del sodalizio promuovere la conoscenza e la cultura del vino attraverso il contributo di esperienze e conoscenze di donne impegnate in questa mission in settori diversi, ma complementari. Le “Donne del vino” presenteranno a Milis una selezione di vini delle proprie cantine:

  • Nuragus, Cantina Antonella Corda
  • Mamò, Cantina Canneddu
  • Nurule 2015, Cantina di Dorgali
  • Cavè Rosè, Tenute Olbios
  • Adelasia Brut, Vigneti Piero Mancini
  • Brut Centogemme, Poderi Parpinello Azienda Vitivinicola
  • Nina Rosè, Cantina Su’entu
  • Meoru, Cantina Tani – Agriturismo il Vermentino
  • Senes 2016, Argiolas
  • È, Mora & Memo
  • I Fiori, Cantine Pala
  • Malvasia Dolce, Ferruccio Deiana Vini

Milis sulla mappa, a nord di Oristano:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

La Rassegna dei Vini Novelli è un evento organizzato dalla Pro loco Milis e da Sardinia4All col patrocinio del Comune di MilisRAS – Regione Autonoma della Sardegna. Sponsor principale è Crai Sardegna. Per tutte le ultime info in anteprima vi consiglio la pagina Facebook ufficiale della rassegna di Milis.