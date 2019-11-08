Autunno in Barbagia 2019 a Nuoro, scopri il programma completo del 9 e 10 novembre 2019!

Autunno in Barbagia 2019 a Nuoro, orari e programma: si svolgerà nel prossimo weekend, il 9 e 10 novembre 2019, l’appuntamento con Autunno in Barbagia a Nuoro che prende anche il sottotitolo di “Mastros e Massàjos in Nùgoro“. Entrambi i giorni il programma inizia alle ore 9:30 del mattino e continua fino a sera, con un calendario fitto di eventi tra percorsi enogastronomici (Piazza Vittorio Emanuele, Piazza Su Connottu e Casa dei Contrafforti), Coros in Cresia (canti corali nelle chiese cittadine), Su Cojubu Nugoresu (la riproposizione dell’ antico matrimonio nuorese) e ancora mostre di antiquariato, esposizioni, laboratori ed esibizioni di artigiani e gioiellieri, mercati di opere dell’ingegno, musei e tanto altro ancora.

E allora vi lasciamo al programma dettagliato di questa splendida due giorni a Nuoro, quando le cortes apertas arrivano in città:

Programma Autunno in Barbagia Nuoro 2019:

Sabato, 9 novembre 2019:

ore 9,30 – Centro storico – Apertura cortes e butecas de Nugoro

– Centro storico – dalle ore 9,30 alle 13,30 – Corso Garibaldi – Mostra mercato dell’antiquariato

– Corso Garibaldi – Mostra mercato dell’antiquariato dalle ore 10,00 – Quartiere Seuna, via Nino di Gallura 23 – Il cuore della tradizione , con esposizione di costumi di Nuoro, antichi gioielli, rosari sardi in filigrana dall’ ‘800 a oggi, strumenti musicali dal mondo, maschere di carnevale e tanto altro ancora

– Quartiere Seuna, via Nino di Gallura 23 – Il cuore della tradizione con esposizione di costumi di Nuoro, antichi gioielli, rosari sardi in filigrana dall’ ‘800 a oggi, strumenti musicali dal mondo, maschere di carnevale e tanto altro ancora ore 18,30 – Chiesa San Carlo – Coros in cresia con il Coro Amici del folklore

– Chiesa San Carlo – Coros in cresia con il Coro Amici del folklore ore 19,00 : Chiesa Nostra Signora del Rosario – Coros in cresia con il Coro Ortobene Antico Santuario delle Grazie – Coros in cresia con il Coro Sos Canarjos

: ore 19,30 : Chiesa Nostra Signora del Rosario – Coros in cresia con il Coro Su Nugoresu Antico Santuario delle Grazie – Coros in cresia con il Coro Nugoro Amada

: ore 20,00 – Casa Natale di Francesco Ciusa, in via Chironi, angolo via Sassari – Su Cojubu Nugoresu, riproposizione dell’antico matrimonio nuorese, raccontato anche dalla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda. Progetto di Agostino Basile, partecipano i gruppi culturali folkloristici nuoresi.

Domenica, 10 novembre 2019:

ore 9,30 – Centro storico – Apertura cortes e butecas de Nugoro

– Centro storico – Apertura cortes e butecas de Nugoro ore 10,00 – Via Grazia Deledda 45 (casa dello sposo) e Casa Natale di Francesco Ciusa on via Chironi (casa della sposa) – Su Cojubu Nugoresu , l’antico matrimonio nuorese in tutte le sue fasi: dalla benedizione impartita dai genitori al corteo nuziale fino al cumbidu con l’offerta di dolci tipici sardi. A cura degli amici del folklore

– Via Grazia Deledda 45 (casa dello sposo) e Casa Natale di Francesco Ciusa on via Chironi (casa della sposa) – , l’antico matrimonio nuorese in tutte le sue fasi: dalla benedizione impartita dai genitori al corteo nuziale fino al cumbidu con l’offerta di dolci tipici sardi. A cura degli amici del folklore dalle ore 10,00 – Quartiere Seuna, via Nino di Gallura 23 – Il cuore della tradizione, con esposizione di costumi di Nuoro, antichi gioielli, rosari sardi in filigrana dall’ ‘800 a oggi, strumenti musicali dal mondo, maschere di carnevale e tanto altro ancora

– Quartiere Seuna, via Nino di Gallura 23 – Il cuore della tradizione, con esposizione di costumi di Nuoro, antichi gioielli, rosari sardi in filigrana dall’ ‘800 a oggi, strumenti musicali dal mondo, maschere di carnevale e tanto altro ancora dalle ore 10,00 alle ore 12,00 – Quartiere Seuna, via Nino di Gallura 23 – L’arte de su Filindeu : percorso esperenziale tra i saperi e i sapori dell’antica tradizione nuorese, a cura dell’associazione culturale Tonino Puddu

– Quartiere Seuna, via Nino di Gallura 23 – : percorso esperenziale tra i saperi e i sapori dell’antica tradizione nuorese, a cura dell’associazione culturale Tonino Puddu ore 11,00 – Chiesa Nostra Signora del Rosario – Coros in cresia con il Coro Bendas

– Chiesa Nostra Signora del Rosario – Coros in cresia con il Coro Bendas ore 12,00 – Chiesa San Carlo – Coros in cresia con il Coro di Nuoro

Percorsi enogastronomici e artigianato, massaios e mastros:

Oltre a quanto già visto saranno protagonisti assoluti della due giorni di festa a Nuoro anche:

Piazza Vittorio Emanuele – Fiera enogastronomica : percorso enogastronomico, esposizione e vendita di prodotti dell’enogastronomia con possibilità di degustare i piatti delle migliori aziende agroalimentari provenienti da tutti i Comuni della Barbagia

: percorso enogastronomico, esposizione e vendita di prodotti dell’enogastronomia con possibilità di degustare i piatti delle migliori aziende agroalimentari provenienti da tutti i Comuni della Barbagia Piazza Su Connottu – Percorso enogastronomico di piatti tipici locali , laboratori didattici e attività ludiche a cura di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, ITC GP Chironi, Mousikè

, laboratori didattici e attività ludiche a cura di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, ITC GP Chironi, Mousikè Casa dei Contrafforti in via Chironi, angolo piazza San Carlo – Itinerari Deleddiani: Sapori, idee e territori , a cura di Legacoop Nuoro-Ogliastra

, a cura di Legacoop Nuoro-Ogliastra Piazza Mameli ed Exmè – Artes in Manos , esposizione e vendita di manufatti e opere dell’ingegno artistico creativo nuorese. a cura dell’ Exmè

, esposizione e vendita di manufatti e opere dell’ingegno artistico creativo nuorese. a cura dell’ Exmè Quartiere Santu Pedru, casa Chironi, in piazza su Connottu – Nuoro, tesoro di Sardegna : “ S’Aschisorju “, il racconto del tesoro nascosto tra mito e leggenda. Esposizione di monili antichi e moderni in collaborazione con gli orafi artigiani di Nuoro. Artigiani al lavoro : le tecniche di lavorazione del gioiello.

: Quartiere Santu Pedru, casa natale dello scultore Francesco Ciusa, in via Chironi, angolo via Sassari – Dal segno al manufatto, pezzi unici grazie al talento creativo dei migliori maestri artigiani e degli artisti del territorio

Dove si trova e come arrivare a Nuoro:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Info point nelle vie e piazze di Nuoro : Piazza San Giovanni (punto di partenza della passeggiata d’autore “La Nuoro di Grazia”) Casa Natale di Francesco Ciusa in via Chironi Piazza Italia Via Roma Chiesa delle Grazie Piazza del Rosario Largo Pirari

: Brochure ufficiale 2019 della manifestazione

della manifestazione Sito web del Comune di Nuoro.

