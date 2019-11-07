Lavora con Emirates, colloqui a Cagliari nella mattinata di martedì 12 novembre 2019: Emirates, una delle più grandi e celebri compagnie aeree al mondo, tanto da poter vantare ben 158 destinazioni nei 6 continenti, cerca canditati italiani da inserire nel proprio team di bordo multiculturale (vi lavorano persone di 135 nazioni, incluse più di 500 membri provenienti dall’Italia). tra gli appuntamenti fissati per il mese di novembre c’è anche Cagliari:

Cagliari, martedì 12 novembre 2019 , ore 9:00 in punto, presso Hotel Regina Margherita, in viale Regina Margherita 44.

Come partecipare alle selezioni di Emirates:

Per partecipare alle selezioni non occorre prenotarsi o fare pre-selezioni, basta presentarsi il giorno del recruiting con un curriculum vitae (CV) aggiornato in lingua inglese e una foto recente. E’ comunque consigliata la registrazione al portale lavoro del gruppo Emirates, anche per rimanere aggiornati sulle future date di recruiting, per conoscere i requisiti del processo di selezione, il dress code richiesto per il colloquio e via dicendo.

Ai candidati è richiesta, se necessario, la disponibilità a trascorrere l’intera giornata nella sede indicata. Coloro che saranno selezionati verranno informati sui tempi per i colloqui futuri.

Requisiti:

La compagnia sta cercando assistenti di volo di ambo i sessi, di età non inferiore a 21 anni, che siano appassionati, spigliati e service oriented.

Stipendio esentasse con Emirates:

Il pacchetto di occupazione include stipendio esentasse, abitazione condivisa gratuita a Dubai – sede della compagnia – ed ulteriori benefits (come ad esempio copertura medica e dentistica e sconti esclusivi su acquisti e attività per il tempo libero sempre a Dubai).