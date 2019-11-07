Sapori d’Autunno 2019 a Ussana, orari e programma: si svolgerà domenica prossima a Ussana, il 17 novembre 2019, la prossima tappa della kermesse itinerante “Sapori d’Autunno“, che è cominciata con successo a inizio mese a Villa San Pietro e che si concluderà a metà dicembre a Uta dopo aver interessato nel complesso ben 7 paesi (trovate qui il calendario completo di Sapori d’Autunno).

Intanto vediamo il programma completo della festa dell’Autunno di Ussana, tra degustazioni, espositori, laboratori, monumenti, launeddas e limba.

Programma Sapori d’Autunno Ussana:

Domenica 17 novembre 2019:

Si parte dal mattino, sin dalle ore 9:30.

ore 9,30 – Inaugurazione della manifestazione e visita agli stand

ore 10,00 – Apertura laboratori e animazione con launeddas e organetto

ore 10,30 – Visite guidate ai siti : San Saturnino, Montegranatico, Biblioteca comunale, Oratorio del Rosario, Chiesa parrocchiale di San Sebastiano.

: ore 11,30 – Degustazione di prodotti tipici locali e animazione con il suono delle launeddas

e animazione con il suono delle launeddas ore 17,00 – Presentazione del libro : “Pianificazione linguistica in Sardegna: Limba, storia, società” di Priamo Floris

: “Pianificazione linguistica in Sardegna: Limba, storia, società” di Priamo Floris ore 20,00 – Commedia teatrale : “Chistioisi in famiglia“, a cura degli attori della Pro loco di Ussana

: “Chistioisi in famiglia“, a cura degli attori della Pro loco di Ussana ore 21,00 – Chiusura degli stand

Dove si trova e come arrivare a Ussana:

Ussana si trova nel basso Campidano, subito dopo Monastir salendo da Cagliari (si prende lo svincolo sulla destra).

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori info vi consigliamo di consultare la pagina Facebook della At Pro Loco Ussana.