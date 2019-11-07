Guida Michelin 2020, sono 2 i ristoranti stellati in Sardegna: è stata presentata ieri la “Guida Michelle 2020“, autentica bibbia mondiale di buongustai e gourmet, nella quale vengono citati e classificati – da 1 a 3 stelle – i migliori ristoranti del pianeta. Nella versione italiana, giunta alla 65ma edizione, spicca la presenza di due ristoranti sardi, entrambi con una stella: Dal Corsaro di Chef Stefano Deidda nel cuore di Cagliari e il Confusion di Chef Italo Bassi sulla promenade di Porto Cervo.

Si tratta di due premi particolarmente meritati e importanti, perché si tratta di entrambi i casi di conferme. Chef Deidda si conferma per il terzo anno nel gotha della ristorazione italiana, mentre Chef Bassi conferma per il secondo anno la sua stella in terra sarda. Non ci sono quindi “new entry” in Sardegna, a fronte dei 33 nuovi ristoranti stellati che si affacciano sulla scena culinaria italiana, offrendo la propria personale testimonianza delle infinite varianti della cucina del Bel Paese.

Il grande escluso è S’Apposentu di Casa Puddu a Siddi, che ha fatto da apripista al mangiar bene in Sardegna, stella Michelin per 7 anni consecutivi, ma la cui avventura è terminata alla fine del 2018. Una chiusura dolorosa per il territorio e per tutti noi, la speranza è che chef Petza inizi il prima possibile una nuova avventura gastronomica in Sardegna!

Ristoranti con una stella Michelin in Sardegna:

Dal Corsaro , in viale Regina Margherita 28, a Cagliari (Cucina moderna, prezzo medio da 95 € a 125 € );

, in viale Regina Margherita 28, a (Cucina moderna, prezzo medio ); Confusion Lounge, in via Aga Khan 1, sulla Promenade du Port di Porto Cervo (Cucina moderna, prezzo medio da 90 € a 200 €)

App gratuita della guida Michelin 2020:

E’ disponibile anche l’app gratuita della guida, che chiunque può scaricare sul proprio smartphone (apple e android). Devo dire che è molto ben fatta dal lato dei contenuti, con tanto di menù, piatti e prezzi di riferimento di ogni ristorante (ma anche giorni e orari di apertura, strutture e servizi, contatti, mezzi di pagamento accettati e via dicendo). Non solo quelli stellati, ma anche quelli gourmand (nei quali si trova una cucina di qualità sotto i 32/35 euro, quindi i ristoranti col miglior rapporto qualità prezzo), o il piatto Michelin che va a identificare una cucina comunque di qualità.

Una pecca è quella nella ricerca. Non si può cercare tramite cartina e inserendo le singole località succedono cose curiose, cercando Sardegna ad esempio vengono mostrati solo ristoranti galluresi, mentre la ricerca per prossimità è, nel caso della Sardegna, troppo ridotta.