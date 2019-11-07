Rally Italia Sardegna 2020 partirà da Olbia, ma continuerà a fare base ad Alghero: negli ultimi mesi si sono rincorse una ridda di voci, il prossimo rally d’Italia Sardegna si farà a Olbia, poi la smentita ufficiosa, no continuerà a fare base ad Alghero, alla fine è stata ufficializzata la soluzione che forse farà felice entrambi i litiganti.

La corsa più entusiasmante tra gli sterrati dell’isola infatti partirà da Olbia, dove si sono svolte le prime 10 edizioni, ma dopo una prima fase che includerà anche la cerimonia di inaugurazione, si trasferirà ad Alghero, dove continuerà ad avere il suo quartier generale, con tanto di assistenza, parco chiuso e via dicendo, così come accade ormai dal 2014. E’ questa infatti la soluzione ufficializzata al termine dell’ultima giunta sportiva svoltasi a Roma presso la sede centrale dell’Automobile Club d’Italia.

Ufficializzate anche le date del Rally Italia Sardegna, unica tappa italiana del Fia World Rally Championship, che si svolgerà dal 4 al 7 giugno 2020 dal 29 ottobre al 1 novembre 2020 (rinviato causa Covid-19).