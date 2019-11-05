Cagliari-Fiorentina biglietti in vendita, ecco come acquistarli online, senza fare fila: inutile nascondercelo, le prestazioni di questo Cagliari stanno esaltando noi tifosi e facendo paura alle concorrenti, tanto che dai siti a loro vicini vengono rilanciate news per cercare di destabilizzare l’ambiente, senza successo. Questa è la prova provata che il Cagliari di quest’anno si toglierà delle soddisfazioni, neanche l’11 di Maran sa di preciso dove può arrivare, ma sta giocando con la testa libera e con molta foga agonistica, un mix che potrebbe spingere la compagine rossoblù ancora più in alto.

E allora ecco che i tifosi rossoblù, forti del quarto posto in classifica, possono sentirsi liberi di sognare la Champions. Sì, il popolo rossoblù si prepara a far ribollire ancora una volta il catino della Sardegna Arena, anche perché domenica prossima, all’ora di pranzo arriva la Fiorentina, concorrente diretta per l’Europa. Scommettiamo che Giovanni Simeone vorrà levarsi qualche sassolino dagli scarpini?Insomma, siamo un po’ tutti in fibrillazione, infatti ci aspettiamo tutti il sold out.

Ecco perché è importante acquistare subito i biglietti della partita, magari evitando di farsi la solita fila ai botteghini!

Biglietti per Cag liari-Fiorentina :

Domenica, 10 novembre 2019 – ore 12,30 – Sardegna Arena, Cagliari

I biglietti per Cagliari-Fiorentina sono in vendita a partire dalle ore 10:00 di stamane – martedì 5 novembre 2019 – e poi dalle ore 10,30 del giorno della partita, in base alla disponibilità residua, sarà possibile acquistare i tagliandi anche allo stadio, nel botteghino lato Curva Nord.

Allo stesso tempo i biglietti sono già in vendita anche online sul circuito Ticketone. Non farti fregare i posti migliori, compra adesso i tuoi biglietti online:

Altrimenti potete sempre fare la fila ai Cagliari store e cogliere l’occasione per comprarvi anche la maglia ufficiale:

Cagliari 1920 Store di Piazza L’Unione Sarda

Centro commerciale “ La Corte del Sole ”

” Botteghino stadio

Ricordo che i tifosi Under 12 potranno acquistare un biglietto in tutti settori dello stadio a soli 10€. Previste riduzioni per Donne, Under 18, Over 65 e Disabili, sino ad esaurimento posti.

Ricordo anche che la diretta TV sarà su DAZN.

Prossime partite del Cagliari calcio :

12 giornata (domenica, 10 novembre 2019) – Cagliari – Fiorentina – ore 12,30

– ore 12,30 13 giornata(domenica, 24 novembre 2019) – Lecce – Cagliari – ore 20,45

– Cagliari – ore 20,45 14 giornata (lunedì, 2 dicembre 2019) – Cagliari – Sampdoria – ore 20,45

– ore 20,45 15 giornata (domenica, 8 dicembre 2019) – Sassuolo – Cagliari – ore 15,00

– Cagliari – ore 15,00 16 giornata (lunedì, 16 dicembre 2019) – Cagliari – Lazio – ore 20,45

– ore 20,45 17 giornata (sabato, 21 dicembre 2019) – Udinese – Cagliari

Trovi qui il calendario completo del Cagliari calcio 2019/20.