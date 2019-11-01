Weekend 1, 2 e 3 novembre 2019, tutti gli appuntamenti: è un weekend lungo questo primo fine settimana di novembre oggi è festivo, mentre ieri in molti abbiamo festeggiato Halloween o Su Mortu Mortu o Is Animeddas malgrado il maltempo. Purtroppo il meteo non ci sarà amico ne sabato pomeriggio ne domenica (tutta), mentre oggi dovrebbe reggere, non si sa ancora quanto pioverà in realtà, ci sono previsioni contrastanti più o meno negative, più o meno positive, di sicuro vi è un’alta probabilità che cada la pioggia. Ed è un peccato perché questo è uno dei weekend più interessanti dell’anno dal punto di vista degli eventi.

Prima di tutto c’è un doppio appuntamento con Autunno in Barbagia da urlo, con tappa a Desulo per “La montagna produce” e a Mamoiada per “Sas Tappas in Mamujada“, in secondo luogo c’è un super classico come “Su Prugadoriu” a Seui. Infine ci sono appuntamenti importanti e molto attesi come la “Festa del calamaro” oggi a Porto Rotondo e la “Sagra dello Zafferano” domenica a San Gavino (gli appuntamenti in questo caso arriveranno fino al sabato successivo). Da segnalare anche “Saboris Antigus” a Gergei, nel Sarcidano. Son tutte manifestazioni molto belle, con interi paesi e comunità che ci credono e impegnano ogni risorsa disponibile affinché gli eventi organizzati riescano al meglio, per questo speriamo che il tempo dia una mano. Anche per questa ragione occhio ai link fonte, nel caso qualcuno decidesse per un rinvio.

Chi non ha problemi di meteo sono le manifestazioni che si svolgono al chiuso, come l'”Oktoberfest” di Tempio Pausania e quella di Cagliari. Sempre a Cagliari da non perdere la quinta edizione di Invitas, al riparo dei padiglioni della fiera di viale Diaz, con ingresso gratuito.

Insomma vediamo subito la nostra guida alle decine e decine di eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana del 1, 2 e 3 novembre 2019 (inclusi anche concerti, locali, club e disco). Come sempre, tutti gli eventi sono al solito divisi geograficamente e per provincia.

Tutti gli eventi in Sardegna:

Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Meteo del Weekend in Sardegna:

La perturbazione di Halloween se n’è già andata, oggi residui rovesci specie al mattino e sui settori settentrionali e occidentali. Sabato parte bene, mattinata asciutta ma all’insegna della variabilità, peggioramento però dal pomeriggio a causa dell’arrivo di una perturbazione atlantica da Ovest con rovesci e qualche temporale. Domenica sono attesi piogge e rovesci diffusi, localmente anche di moderata intensità sui settori centro occidentali. A dar noia sono anche i forti venti che rinforzeranno proprio domenica. Ma al momento in cui scrivo la previsione per domenica ha un’affidabilità solo del 70/75%. Perciò incrociamo le dita! (per saperne di più e rimanere aggiornati, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

