Autunno in Barbagia 2019 a Mamoiada, scopri il programma dal 31 ottobre al 3 novembre 2019!

Autunno in Barbagia 2019 a Mamoiada, ecco date, orari e programma: comincia alle ore 16:00 di oggi la 4 giorni dedicata ad Autunno in Barbagia dal paese di Mamoiada. Ad attenderci per “Sas tappas in Mamujada” un vasto programma che include le vie del gusto, dell’artigianato e delle maschere: cooking show ed eccellenze enogastronomiche, tappas, esposizioni, mostre ed eventi, trekking e laboratori artigianali, tenores, sfilata dei Mamuthones e molto altro. Ecco il programma completo:

Programma Autunno in Barbagia Mamoiada 2019:

Giovedì, 31 ottobre 2019:

ore 16,00 : Piazza San Sebastiano – Aperitappas: inaugurazione manifestazione Piazza San Sebastiano – Vestizione del costume tradizionale di Mamoiada, a cura dell’Associazione Santu Cosomo e Santu Damianu Piazza San Sebastiano – Esibizione Launeddas, a cura di Nico Agus Esibizione dei giovani fisarmonicisti di Mamoiada: Alice Ladu e Giovanni Gungui Centro storico – Apertura ufficiale Esposizioni, Mostre e Tappas Galleria d’arte Lamas e Lumeras, in corso Vittorio Emanuele III 68 – Le lampade artistiche di Nicola Dessolis e lavorazione maschere

:

Venerdì, 1 novembre 2019:

ore 10,00 : Centro storico – Apertura ufficiale Esposizioni, Mostre e Tappas Centro storico – Esibizione itinerante del gruppo musicale Etnias, balli e canti tradizionali Galleria d’arte Lamas e Lumeras, in corso Vittorio Emanuele III 68 – Le lampade artistiche di Nicola Dessolis e lavorazione maschere Corso Vittorio Emanuele III (presso attività) – Lavorazione delle candele artistiche e trucca bimbi, a cura di Elisa Puggioni Via Antonio Crisponi, 17 – Lavorazione maschere di Ruggero e Daniele Mameli

: ore 14,30 – A sas animas!

– ore 15,00 : Sfilata gruppo piccoli Mamuthones e Issohadores Associazione Atzeni Sfilata gruppo piccoli Mamuthones e Issohadores Associazione Pro loco

: ore 16,00 – Vico Corso Vittorio Emanuele III: Dimostrazione della lavorazione della “panedda” presso la Tappa di Mirko Piu Lavorazione maschere di Antonello Congiu con la partecipazione di Alessandro Congiu

ore 17,00 – Via Sardegna, 13 – Presentazione del calendario 2020 Associazione Turistica Proloco, presso sede sociale

Sabato, 2 novembre 2019:

ore 09,00 – Centro storico – A sas animas!

– Centro storico – ore 10,00 : Centro storico – Apertura Esposizioni, Mostre e Tappas Galleria d’arte Lamas e Lumeras, in corso Vittorio EmanueleIII 68 – Le lampade artistiche di Nicola Dessolis e lavorazione maschere Corso Vittorio Emanuele III (presso attività) – Lavorazione delle candele artistiche e trucca bimbi, a cura di Elisa Puggioni Via Antonio Crisponi, 17 – Lavorazione maschere di Ruggero e Daniele Mameli

: ore 11,00 – Esibizione itinerante del gruppo musicale Inghiros de Ballu, musiche e balli tradizionali

– Esibizione itinerante del gruppo musicale Inghiros de Ballu, musiche e balli tradizionali ore 15,00 – Sfilata gruppo Mamuthones e Issohadores Associazione Atzeni

– ore 16,00 – Vico Corso Vittorio Emanuele III: Dimostrazione della lavorazione del formaggio presso la Tappa di Mirko Piu Lavorazione maschere di Antonello Congiu con la partecipazione di Alessandro Congiu

– Vico Corso Vittorio Emanuele III:

Domenica, 3 novembre 2019:

ore 10,00 : Centro storico – Apertura Esposizioni, Mostre e Tappas Galleria d’arte Lamas e Lumeras, in corso Vittorio EmanueleIII 68 – Le lampade artistiche di Nicola Dessolis e lavorazione maschere Corso Vittorio Emanuele III (presso attività) – Lavorazione delle Candele Artistiche e trucca bimbi, a cura di Elisa Puggioni Via Antonio Crisponi, 17 – Lavorazione maschere di Ruggero e Daniele Mameli

: ore 15,00 – Sfilata gruppo Mamuthones e Issohadores Associazione Pro loco

– ore 16,00 – Vico Corso Vittorio Emanuele III – Lavorazione maschere di Antonello Congiu con la partecipazione di Alessandro Congiu

10 motivi per andare a Mamoiada:

Fontane, statue e monumenti Antiche incisioni a spirale nelle pietre Show cooking ed eccellenze gastronomiche Pistoccus, il biscotto di Fonni Pane carasau Pani frattau Vino e vigneti Pecore, agnellini, formaggio e cultura pastorale Mamu, museo delle maschere del mediterraneo e lavorazione artigianale delle maschere Uscita dei mamuthones e issohadores grandi e piccoli

Per maggiori info:

Comune di Mamoiada : tel. 0784 569004

: tel. 0784 569004 Associazione turistica culturale Comitato Sas Tappas in Mamujada: tel. 0784 56023 – 328 1762602 – info@tappasinmamujada.it

Dove si trova Mamoiada (cartina):

