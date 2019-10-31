Autunno in Barbagia 2019 a Mamoiada, scopri il programma dal 31 ottobre al 3 novembre 2019!

Daniele Puddu 31 Ottobre 2019
Autunno in Barbagia 2019 a Mamoiada, ecco date, orari e programma: comincia alle ore 16:00 di oggi la 4 giorni dedicata ad Autunno in Barbagia dal paese di Mamoiada. Ad attenderci per “Sas tappas in Mamujada” un vasto programma che include le vie del gusto, dell’artigianato e delle maschere: cooking show ed eccellenze enogastronomiche, tappas, esposizioni, mostre ed eventi, trekking e laboratori artigianali, tenores, sfilata dei Mamuthones e molto altro. Ecco il programma completo:

Programma Autunno in Barbagia Mamoiada 2019:

Giovedì, 31 ottobre 2019:

  • ore 16,00:
    • Piazza San Sebastiano – Aperitappas: inaugurazione manifestazione
    • Piazza San Sebastiano – Vestizione del costume tradizionale di Mamoiada, a cura dell’Associazione Santu Cosomo e Santu Damianu
    • Piazza San Sebastiano – Esibizione Launeddas, a cura di Nico Agus
    • Esibizione dei giovani fisarmonicisti di Mamoiada: Alice Ladu e Giovanni Gungui
    • Centro storico – Apertura ufficiale Esposizioni, Mostre e Tappas
    • Galleria d’arte Lamas e Lumeras, in corso Vittorio Emanuele III 68 – Le lampade artistiche di Nicola Dessolis e lavorazione maschere

Venerdì, 1 novembre 2019:

  • ore 10,00:
    • Centro storico –  Apertura ufficiale Esposizioni, Mostre e Tappas
    • Centro storico – Esibizione itinerante del gruppo musicale Etnias, balli e canti tradizionali
    • Galleria d’arte Lamas e Lumeras, in corso Vittorio Emanuele III 68 – Le lampade artistiche di Nicola Dessolis e lavorazione maschere
    • Corso Vittorio Emanuele III (presso attività) – Lavorazione delle candele artistiche e trucca bimbi, a cura di Elisa Puggioni
    • Via Antonio Crisponi, 17 – Lavorazione maschere di Ruggero e Daniele Mameli
  • ore 14,30 – A sas animas!
  • ore 15,00:
    • Sfilata gruppo piccoli Mamuthones e Issohadores Associazione Atzeni
    • Sfilata gruppo piccoli Mamuthones e Issohadores Associazione Pro loco
  • ore 16,00 – Vico Corso Vittorio Emanuele III:
    • Dimostrazione della lavorazione della “panedda” presso la Tappa di Mirko Piu
    • Lavorazione maschere di Antonello Congiu con la partecipazione di Alessandro Congiu
  • ore 17,00 – Via Sardegna, 13 – Presentazione del calendario 2020 Associazione Turistica Proloco, presso sede sociale

Sabato, 2 novembre 2019:

  • ore 09,00 – Centro storico – A sas animas!
  • ore 10,00:
    • Centro storico – Apertura Esposizioni, Mostre e Tappas
    • Galleria d’arte Lamas e Lumeras, in corso Vittorio EmanueleIII 68 – Le lampade artistiche di Nicola Dessolis e lavorazione maschere
    • Corso Vittorio Emanuele III (presso attività) – Lavorazione delle candele artistiche e trucca bimbi, a cura di Elisa Puggioni
    • Via Antonio Crisponi, 17 – Lavorazione maschere di Ruggero e Daniele Mameli
  • ore 11,00 – Esibizione itinerante del gruppo musicale Inghiros de Ballu, musiche e balli tradizionali
  • ore 15,00 – Sfilata gruppo Mamuthones e Issohadores Associazione Atzeni
  • ore 16,00 –  Vico Corso Vittorio Emanuele III:
    • Dimostrazione della lavorazione del formaggio presso la Tappa di Mirko Piu
    • Lavorazione maschere di Antonello Congiu con la partecipazione di Alessandro Congiu

Domenica, 3 novembre 2019:

  • ore 10,00:
    • Centro storico – Apertura Esposizioni, Mostre e Tappas
    • Galleria d’arte Lamas e Lumeras, in corso Vittorio EmanueleIII 68 – Le lampade artistiche di Nicola Dessolis e lavorazione maschere
    • Corso Vittorio Emanuele III (presso attività) – Lavorazione delle Candele Artistiche e trucca bimbi, a cura di Elisa Puggioni
    • Via Antonio Crisponi, 17 – Lavorazione maschere di Ruggero e Daniele Mameli
  • ore 15,00 – Sfilata gruppo Mamuthones e Issohadores Associazione Pro loco
  • ore 16,00 – Vico Corso Vittorio Emanuele III – Lavorazione maschere di Antonello Congiu con la partecipazione di Alessandro Congiu

10 motivi per andare a Mamoiada:

  1. Fontane, statue e monumenti
  2. Antiche incisioni a spirale nelle pietre
  3. Show cooking ed eccellenze gastronomiche
  4. Pistoccus, il biscotto di Fonni
  5. Pane carasau
  6. Pani frattau
  7. Vino e vigneti
  8. Pecore, agnellini, formaggio e cultura pastorale
  9. Mamu, museo delle maschere del mediterraneo e lavorazione artigianale delle maschere
  10. Uscita dei mamuthones e issohadores grandi e piccoli

Per maggiori info:

  • Comune di Mamoiada: tel. 0784 569004
  • Associazione turistica culturale Comitato Sas Tappas in Mamujada: tel. 0784 56023 – 328 1762602 – info@tappasinmamujada.it

Dove si trova Mamoiada (cartina):

Tutte le foto sono screenshot dal video iniziale.