Dolcetto o scherzetto a Santa Teresa Gallura: Ecco il programma completo di venerdì 1 novembre 2019!

Dolcetto o scherzetto a Santa Teresa Gallura: anche Santa Teresa Gallura festeggia Halloween, con un’intera giornata di appuntamenti a cura dei fidali 1977, pensati soprattutto per  più piccoli ma non solo. La data scelta è quella di venerdì 1 novembre 2019, che peraltro dovrebbe esse la migliore del fine settimana da un punto di vista meteo.

Il programma è molto vario e va dalla fiera del dolce alla casa stregata, dai  panini e food per pranzo a li jochi antichi, senza dimenticare a zucchero filato e merenda dolce. Sono infatti previsti dolcetti e scherzetti per tutti i bambini. Ma vediamo subito tutti i dettagli:

Programma Dolcetto o Scherzetto,Santa Teresa Gallura:

Venerdì, 1 novembre 2019:

  • ore 8,00 – Fronte chiesa San Vittorio – Fiera del dolce
  • si prosegue con – Li Jochi antichi
  • ore 12,00 – Panini con salsiccia, cavallo e wurstel; gnocchetti cu li pulpeddi; patatatine fritte.
  • dalle ore 14,00:
    • Casa stregata
    • Baby dance
    • Bolle di sapone
    • Zucchero filato e merenda dolce
  • A fine serata – Premio per la maschera più terrificante

Dove si trova Santa Teresa Gallura (cartina):

