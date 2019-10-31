Dolcetto o scherzetto a Santa Teresa Gallura: Ecco il programma completo di venerdì 1 novembre 2019!
Dolcetto o scherzetto a Santa Teresa Gallura: anche Santa Teresa Gallura festeggia Halloween, con un’intera giornata di appuntamenti a cura dei fidali 1977, pensati soprattutto per più piccoli ma non solo. La data scelta è quella di venerdì 1 novembre 2019, che peraltro dovrebbe esse la migliore del fine settimana da un punto di vista meteo.
Il programma è molto vario e va dalla fiera del dolce alla casa stregata, dai panini e food per pranzo a li jochi antichi, senza dimenticare a zucchero filato e merenda dolce. Sono infatti previsti dolcetti e scherzetti per tutti i bambini. Ma vediamo subito tutti i dettagli:
Programma Dolcetto o Scherzetto,Santa Teresa Gallura:
Venerdì, 1 novembre 2019:
- ore 8,00 – Fronte chiesa San Vittorio – Fiera del dolce
- si prosegue con – Li Jochi antichi
- ore 12,00 – Panini con salsiccia, cavallo e wurstel; gnocchetti cu li pulpeddi; patatatine fritte.
- dalle ore 14,00:
- Casa stregata
- Baby dance
- Bolle di sapone
- Zucchero filato e merenda dolce
- A fine serata – Premio per la maschera più terrificante
Dove si trova Santa Teresa Gallura (cartina):
