Dolcetto o scherzetto a Santa Teresa Gallura: anche Santa Teresa Gallura festeggia Halloween, con un’intera giornata di appuntamenti a cura dei fidali 1977, pensati soprattutto per più piccoli ma non solo. La data scelta è quella di venerdì 1 novembre 2019, che peraltro dovrebbe esse la migliore del fine settimana da un punto di vista meteo.

Il programma è molto vario e va dalla fiera del dolce alla casa stregata, dai panini e food per pranzo a li jochi antichi, senza dimenticare a zucchero filato e merenda dolce. Sono infatti previsti dolcetti e scherzetti per tutti i bambini. Ma vediamo subito tutti i dettagli:

Programma Dolcetto o Scherzetto,Santa Teresa Gallura:

Venerdì, 1 novembre 2019:

ore 8,00 – Fronte chiesa San Vittorio – Fiera del dolce

si prosegue con – Li Jochi antichi

ore 12,00 – Panini con salsiccia, cavallo e wurstel; gnocchetti cu li pulpeddi; patatatine fritte .

. dalle ore 14,00: Casa stregata Baby dance Bolle di sapone Zucchero filato e merenda dolce

A fine serata – Premio per la maschera più terrificante

Dove si trova Santa Teresa Gallura (cartina):

