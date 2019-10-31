Invitas Cagliari 2019: Ecco programma, menu e orari dal 31 ottobre al 3 novembre!
Invitas Cagliari 2019: parte nel pomeriggio di oggi, dalle ore 18:00 per la precisione, la quinta edizione di Invitas a Cagliari, che poi continuerà tutti i giorni, mattino e sera fino a domenica: dal 31 ottobre al 3 novembre 2019. E se anche il cielo dovesse essere plumbeo non vi preoccupate, se anche dovesse piovere gli spazi espositivi così come le cucine e dove si mangia sono tutti al coperto. L’evento infatti si svolge nei padiglioni I e G della fiera di viale Diaz a Cagliari. L’ingresso è gratuito, così come i tanti spettacoli allestiti per intrattenere il pubblico. Ma vediamo subito tutti i dettagli!
Orari Invitas 2019:
- Giovedì, 31 ottobre 2019: dalle ore 18,00 alle 23,00
- Venerdì, 1 novembre 2019: dalle ore 10,00 alle 23,00
- Sabato, 2 novembre 2019: dalle ore 10,00 alle 23,00
- Domenica, 3 novembre 2019: dalle ore 10,00 alle 23,00
Ingresso gratuito.
Programma di Invitas 2019 a Cagliari:
Giovedì, 31 ottobre 2019:
-
- ore 18,00 – Apertura degli stand espositivi
- ore 18,30 – Festeggiamo Is Animeddas, a cura dell’Associazione Libera che accoglieranno i bambini offrendo loro dei dolci, noci, mandarini secondo le usanze cosi come detta la Tradizione del Sud Sardegna.
Venerdì, 1 novembre 2019:
-
-
- ore 10,00 – Apertura degli Stand Espositivi
- ore 11,00 – Parata inaugurale con corteo storico-culturale sulle tradizioni della Sardegna. Il corteo – composto da oltre 150 figuranti tra maschere arcaiche, costumi nuragici, il seguito medioevale che accompagnerà Eleonora d’ Arborea e tanto altro ancora – percorrerà viale Bonaria, via del cimitero, viale Diaz fino ad arrivare alla Fiera della Sardegna, dove, in presenza delle autorità si darà il via a “su cumbidu” gesto di offerta dove verranno distribuiti gratis oltre 50 chili di dolci sardi.
- ore 16,00 – Rappresentazione storica degli Abitanti di Tzur (Tharros). Ben 35 figuranti nuragici tra adulti e bambini daranno vita alla storia nuragica in Sardegna.
- ore 17,00 – Corteo medioevale con soldati, esercito, crociati (Gruppo Medioevale Funtana Onnis di Guasila) che scorteranno Eleonora d’ Arborea e le sue ancelle. Oltre alla Vestizione, ci sarà la lettura della Carta de Logu (Pro loco di Oristano)
- ore 18,00 – Canzoni tipiche della tradizione sarda come “Badde lontana“, “No potho reposare“, a cura del gruppo folk polifonico “S’ Allerghia” di Cagliari diretto dal maestro Toto Lecca
- ore 19,00– Esibizione de Is Mustayonis e S’ Orku Foresu, le maschere tradizionali di Sestu
-
Sabato, 2 novembre 2019:
-
-
- ore 10,00 – Apertura degli Stand espositivi
- ore 16,00 – Ziu Franco di Tortolì presenterà i “Giogusu antigus”. Dopo una presentazioni dei giochi di un tempo, su come si utilizzavano e come si costruivano, si darà vita a dei veri giochi dove nonni/genitori sfideranno nipoti/figli e si giocherà tutti insieme con la ruota, la trottola, la fionda etc. La partecipazione ai giochi è gratuita e aperta a tutti.
- ore 17,00 – Padiglione G – Show cooking a cura del Maestro Leonildo Contis sulla preparazione della Millefoglie e dolci
- ore 19,00 – Padiglione G – Esibizione di Elena Ciccu, che ci intratterrà con canzoni e musiche sarde.
- ore 19,00 – Area esterna –
Esibizione de Is Cerbus, le arcaiche maschere di Sinnai.A causa delle avverse condizioni meteo lo spettacolo de Is Cerbus che si sarebbe dovuto tenere in esterna viene rimandato. Proseguono come sempre le attività nei padiglioni al coperto!
- ore 20,00 – Padiglione I – In uno scenario surreale, con candele e musiche in sottofondo Pierluigi Serra (scrittore affermato di “Fantasmi a Cagliari” e opere di successo) coinvolgerà il pubblico con storie e racconti popolari della tradizione sarda.
-
Domenica, 3 novembre 2019:
- ore 10,00 – Apertura degli stand espositivi
- ore 11,00 – Ziu Franco di Tortolì presenterà i “Giogusu antigus”. Dopo una presentazioni dei giochi di un tempo, su come si utilizzavano e come si costruivano, si darà vita a dei veri giochi dove nonni/genitori sfideranno nipoti/figli e si giocherà tutti insieme con la ruota, la trottola, la fionda etc. La partecipazione ai giochi è gratuita e aperta a tutti
- ore 17,00 – Padiglione G – Show cooking a cura del Maestro Leonildo Contis sulla preparazione della Millefoglie e dolci
- ore 18,00 – Parata storico Medioevale a cura de la “Farandola” e rappresentazione storica di Tiro con l’arco e arnesi medioevali a cura dell’ “Associazione Medioevale di Guasila”
- ore 19,00 – Rappresentazione e giochi medioevali e spettacolo con il fuoco a cura dei Fire Drops
Menù Invitas:
Primi piatti a cura dello Chef e Maestro Leonildo Contis che proporrà (5 euro a portata): lasagne campidanesi, lasagne “in casada” (formaggi sardi), riso agli asparagi e zafferano, trofie al pesto e fagiolini con guanciale croccante.
Secondi piatti (i secondi vanno da un minimo di 5 euro ad un menù completo max di 15 euro con bevande): arrosti (maialetto arrosto, la tratalia, cordula, arrosticini di pecora, la porchetta arrosto), brebei burger (hamburger di pecora e ricotta mustia), prodotti di mare (ostriche Fabrizie della cooperativa pescatori di Tortoli e pesce fritto), panini farciti a tema sardo
Tanti anche i dolci, dalle millefoglie, meringa e pardula da passeggio del maestro pasticcere Leonildo Contis, ai raviolini fritti sulcitani delle massaie di Nuraxi Figus e ancora pasticceria cotta a vista e dolci tipici sardi.
In più fiumi di birra artigianale grazie alla presenza di numerosi birrifici provenienti da tutta l’Isola.
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
Per maggiori aggiornamenti e dettagli vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento.