Invitas Cagliari 2019: parte nel pomeriggio di oggi, dalle ore 18:00 per la precisione, la quinta edizione di Invitas a Cagliari, che poi continuerà tutti i giorni, mattino e sera fino a domenica: dal 31 ottobre al 3 novembre 2019. E se anche il cielo dovesse essere plumbeo non vi preoccupate, se anche dovesse piovere gli spazi espositivi così come le cucine e dove si mangia sono tutti al coperto. L’evento infatti si svolge nei padiglioni I e G della fiera di viale Diaz a Cagliari. L’ingresso è gratuito, così come i tanti spettacoli allestiti per intrattenere il pubblico. Ma vediamo subito tutti i dettagli!

Orari Invitas 2019:

Giovedì , 31 ottobre 2019: dalle ore 18,00 alle 23,00

Venerdì , 1 novembre 2019: dalle ore 10,00 alle 23,00

Sabato , 2 novembre 2019: dalle ore 10,00 alle 23,00

, 2 novembre 2019: dalle ore 10,00 alle 23,00 Domenica, 3 novembre 2019: dalle ore 10,00 alle 23,00

Ingresso gratuito.

Programma di Invitas 2019 a Cagliari:

Giovedì, 31 ottobre 2019:

ore 18,00 – Apertura degli stand espositivi ore 18,30 – Festeggiamo Is Animeddas , a cura dell’Associazione Libera che accoglieranno i bambini offrendo loro dei dolci, noci, mandarini secondo le usanze cosi come detta la Tradizione del Sud Sardegna.



Venerdì, 1 novembre 2019:

ore 10,00 – Apertura degli Stand Espositivi ore 11,00 – Parata inaugurale con corteo storico-culturale sulle tradizioni della Sardegna . Il corteo – composto da oltre 150 figuranti tra maschere arcaiche, costumi nuragici, il seguito medioevale che accompagnerà Eleonora d’ Arborea e tanto altro ancora – percorrerà viale Bonaria, via del cimitero, viale Diaz fino ad arrivare alla Fiera della Sardegna, dove, in presenza delle autorità si darà il via a “su cumbidu” gesto di offerta dove verranno distribuiti gratis oltre 50 chili di dolci sardi . ore 16,00 – Rappresentazione storica degli Abitanti di Tzur (Tharros). Ben 35 figuranti nuragici tra adulti e bambini daranno vita alla storia nuragica in Sardegna. ore 17,00 – Corteo medioevale con soldati, esercito, crociati (Gruppo Medioevale Funtana Onnis di Guasila) che s corteranno Eleonora d’ Arborea e le sue ancelle . Oltre alla Vestizione, ci sarà la lettura della Carta de Logu (Pro loco di Oristano) ore 18,00 – Canzoni tipiche della tradizione sarda come “Badde lontana“, “No potho reposare“, a cura del gruppo folk polifonico “S’ Allerghia” di Cagliari diretto dal maestro Toto Lecca ore 19,00– Esibizione de Is Mustayonis e S’ Orku Foresu , le maschere tradizionali di Sestu



Sabato, 2 novembre 2019:

ore 10,00 – Apertura degli Stand espositivi ore 16,00 – Ziu Franco di Tortolì presenterà i “Giogusu antigus” . Dopo una presentazioni dei giochi di un tempo, su come si utilizzavano e come si costruivano, si darà vita a dei veri giochi dove nonni/genitori sfideranno nipoti/figli e si giocherà tutti insieme con la ruota, la trottola, la fionda etc. La partecipazione ai giochi è gratuita e aperta a tutti. ore 17,00 – Padiglione G – Show cooking a cura del Maestro Leonildo Contis sulla preparazione della Millefoglie e dolci ore 19,00 – Padiglione G – Esibizione di Elena Ciccu , che ci intratterrà con canzoni e musiche sarde. ore 19,00 – Area esterna – Esibizione de Is Cerbus , le arcaiche maschere di Sinnai. A causa delle avverse condizioni meteo lo spettacolo de Is Cerbus che si sarebbe dovuto tenere in esterna viene rimandato . Proseguono come sempre le attività nei padiglioni al coperto! ore 20,00 – Padiglione I – In uno scenario surreale, con candele e musiche in sottofondo Pierluigi Serra (scrittore affermato di “Fantasmi a Cagliari” e opere di successo) coinvolgerà il pubblico con storie e racconti popolari della tradizione sarda .



Domenica, 3 novembre 2019:

ore 10,00 – Apertura degli stand espositivi

ore 11,00 – Ziu Franco di Tortolì presenterà i “Giogusu antigus” . Dopo una presentazioni dei giochi di un tempo, su come si utilizzavano e come si costruivano, si darà vita a dei veri giochi dove nonni/genitori sfideranno nipoti/figli e si giocherà tutti insieme con la ruota, la trottola, la fionda etc. La partecipazione ai giochi è gratuita e aperta a tutti

ore 17,00 – Padiglione G – Show cooking a cura del Maestro Leonildo Contis sulla preparazione della Millefoglie e dolci

ore 18,00 – Parata storico Medioevale a cura de la "Farandola" e rappresentazione storica di Tiro con l'arco e arnesi medioevali a cura dell' "Associazione Medioevale di Guasila"

ore 19,00 – Rappresentazione e giochi medioevali e spettacolo con il fuoco a cura dei Fire Drops

Menù Invitas:

Primi piatti a cura dello Chef e Maestro Leonildo Contis che proporrà (5 euro a portata): lasagne campidanesi, lasagne “in casada” (formaggi sardi), riso agli asparagi e zafferano, trofie al pesto e fagiolini con guanciale croccante.

Secondi piatti (i secondi vanno da un minimo di 5 euro ad un menù completo max di 15 euro con bevande): arrosti (maialetto arrosto, la tratalia, cordula, arrosticini di pecora, la porchetta arrosto), brebei burger (hamburger di pecora e ricotta mustia), prodotti di mare (ostriche Fabrizie della cooperativa pescatori di Tortoli e pesce fritto), panini farciti a tema sardo

Tanti anche i dolci, dalle millefoglie, meringa e pardula da passeggio del maestro pasticcere Leonildo Contis, ai raviolini fritti sulcitani delle massaie di Nuraxi Figus e ancora pasticceria cotta a vista e dolci tipici sardi.

In più fiumi di birra artigianale grazie alla presenza di numerosi birrifici provenienti da tutta l’Isola.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Mappa, come arrivare alla Fiera di viale Diaz a Cagliari: