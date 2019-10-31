Shopping senza IVA nei negozi del centro di Cagliari: come sarebbe fare la spesa a Cagliari se il centro storico cittadino diventasse una zona franca? La risposta potremo averla lunedì e martedì prossimi, in occasione del ponte di Ognissanti, l’ 1 e 2 novembre 2021, grazie alla seconda edizione dell’iniziativa “Shopping senza IVA“, alla quale aderiscono oltre 60 negozi.

Lo scopo è quello di combattere per mantenere vivo il centro storico della città di Cagliari, riportando le persone nelle vie dei negozi, dove una volta si facevano le famose vasche avanti e indietro, comprando, mangiando o bevendo qualcosa.

Già da qualche anno infatti le vie dello shopping cagliaritano si trovano a dover fronteggiare un doppio attacco, quello portato dai grandi commerciali e dallo shopping online.

Come funziona la manifestazione?

I negozi aderenti all’iniziativa, che potrete identificare facilmente perché esporranno la locandina della manifestazione sulle vetrate, nei giorni 1 e 2 novembre 2021 propongono uno sconto sui loro prodotti pari allo scorporo IVA, quindi:

sconto del 18,04% per prodotti con iva al 22%;

per prodotti con iva al 22%; sconto pari al 9,09% per prodotti a iva al 10%.

Quali sono i negozi aderenti?

L’idea è nata da un’iniziativa del Centro Commerciale Naturale “Strada Facendo” che unisce i commercianti di via Manno, via Garibaldi e dintorni, che questa volta ha coinvolto anche alcune attività del corso Vittorio e di via Sonnino. Trovate sul sito ufficiale la lista dei negozi aderenti.

