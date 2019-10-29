Ultimi biglietti Cagliari calcio, comprali adesso online!

Ultimi biglietti Cagliari-Bologna, comprali adesso online: è un Cagliari al quale non eravamo abituati, che va a giocare a testa alta sul campo di chiunque provando a vincere fino alla fine. E’ successo anche domenica scorsa a Torino, con i rossoblù a lungo in vantaggio e con svariate occasioni per raddoppiare, sarebbe voluto dire volare al quarto posto in classifica. Forse a volare troppo in alto ci si brucia come il mito di Icaro insegna, fatto sta che a stare lassù, in lotta per l’Europa si prova una straordinaria ebbrezza collettiva (il Cagliari adesso è sesto in classifica a pari merito con la Lazio).

Un ebbrezza tale che la Sardegna Arena sta facendo registrare grandi numeri, con il catino rossobù sempre strabordante di gran tifo ed entusiasmo. E così anche per la partita casalinga con il Bologna è cominciata la caccia al tagliando.

Prossime partite del Cagliari calcio:

10 giornata (27 ottobre) – Cagliari – Bologna – ore 21,00

11 giornata (3 novembre) – Atalanta – Cagliari – ore 12,30

12 giornata (10 novembre) – Cagliari – Fiorentina – ore 12,30

13 giornata(24 novembre) – Lecce – Cagliari – ore 20,45

14 giornata (2 dicembre) – Cagliari-Sampdoria – ore 20,45

Biglietti per Cagliari-Bologna:

A 24 ore circa dall’inizio del prossimo match casalingo contro il Bologna – che si gioca mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21:00 – c’è ancora buona disponibilità di biglietti, specie nei distinti, ultimi posti invece nelle curve. Controlla adesso se c’è ancora posto e compra subito i tuoi biglietti online:

Come funziona co n i biglietti online?

Quando compri il biglietto online ti arriva per email, lo devi stampare e poi inserisce dalla parte con il codice a barre nel lettore che si trova nei tornelli dello stadio. Niente di più facile, io l’ho comprato domenica scorsa per il Brescia. State attenti che la qualità di stampa sia sufficiente da rendere leggibile il codice a barre.

Altrimenti potete sempre fare la fila ai Cagliari store e magari comprarvi anche la maglia:

Cagliari 1920 Store di Piazza L’Unione Sarda

Centro commerciale “ La Corte del Sole ”

” Botteghino stadio