Promo Halloween, fino al 25% di sconto con Air Italy: nuova offerta di Air Italy, la compagnia aerea con base a Olbia infatti offre fino al 25% di sconto con la Promo Halloween ma solo se prenoti entro il 31 ottobre 2019 per volare su Cagliari, oppure su New York, Miami, San Francisco, Los Angeles, Toronto, Maldive, Mombasa, Zanzibar, Tenerife, Sharm, Lamezia. Insomma se volete venire a rilassarvi in Sardegna in bassa stagione, oppure se desiderate tanto regalarvi un bel viaggio esotico o nelle grandi città nordamericane questo è il momento giusto. La promozione è valida per voli in partenza da tutta Italia nel periodo di tempo che va dal 5 novembre 2019 al 15 settembre 2020.



Ma non è finita qui, grazie alle compagnie partner, Alaska Airlines e Hawaiian Airlines, dal 29 marzo al 15 settembre 2020, puoi volare alle stesse condizioni fino ad Anchorage, Honolulu, Hawaii, Las Vegas, Portland, Seattle, Salt Lake City e molte altre destinazioni.

Come si accede allo sconto?

Lo sconto viene calcolato automaticamente e si applica sulla tariffa al netto delle tasse e degli oneri. Semmai si fa notare che in caso di futuro cambio su prenotazione acquistata con questa promozione, il passeggero sarà tenuto a corrispondere sia l’importo dello sconto precedentemente applicato che l’eventuale differenza e/o penale come da regola tariffaria.

Si può volare a tariffe scontate sia in Business Class che in Economy Class.