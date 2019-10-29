Halloween 2019 in Sardegna, tutti gli eventi: si avvicina anche quest’anno la notte di Halloween, la notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, nella quale le anime del Purgatorio sono libere di tornare sulla terra, presso le proprie case o nei luoghi alle quali ancora si sentono particolarmente legate. E allora in Sardegna per tutto il weekend lungo che va da giovedì 31 ottobre al domenica 3 novembre 2019 sarà tutto un susseguirsi di eventi cupi e misteriosi, di paurose feste di piazza e di feste sanguinolente, sia che vi ispiriate allea moda anglosassone e alle serie Tv americane, sia che vi rifacciate all’antica tradizione sarda delle zucche intagliate e de Is Animas, Is Panixeddas, Su Mortu Mortu e Li Molti Molti nulla ha da invidiare ai popoli del nord Europa e del nord America.

E se anche non volete partecipare a feste e serate a tema, almeno preparate mandarini e melograni, caramelle e dolciumi, pabassinas e torte di saba per i bambini che verranno a bussare alle vostre porte chiedendo del cibo “po is animas“.

Ricordo che l’articolo rimane aperto alle vostre segnalazioni, anche perché praticamente ogni paese della Sardegna avrà i suoi eventi pubblici o feste private, scriveteci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata agli Eventi e Sagre in Sardegna o, ancora meglio, per far prima, pubblicate un commento direttamente alla fine di questo articolo. Continueremo ad aggiungere eventi nei prossimi giorni.

Di seguito il calendario di tutti gli eventi che siamo riusciti a trovare sulla Notte di Halloween in Sardegna, che come nostra abitudine abbiamo suddiviso per macro aree geografiche, che ricalcano solo in parte le attuali province. I locali delle nostre città si sono sbizzarriti tra serate Joker, Walking Dad, H.P. Lovecraft, Dia de los muertos, Harry Potter, The Rocky Horror Picture Show, Cosplay e chi più ne ha più ne metta.

Sarà una giornata dal meteo instabile sulla Sardegna, a causa di un sistema nuvoloso che raggiungerà la nostra isola nel pomeriggio di giovedì e che potrebbe portare rovesci sparsi e qualche temporale, insomma potrebbe colpire random, sarà un po’ a fortuna (per saperne di più consultate le previsioni meteo di 3BMeteo).

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link al sito o alla pagina Facebook dell’evento o degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

