Halloween Village Alghero 2019, ecco il programma completo dal 31 ottobre al 3 novembre 2019!
Halloween Village Alghero 2019: preparatevi a conoscere un Alghero che non avete mai visto prima: tetra, cupa e misteriosa. Il fine settimana che va dal 31 ottobre al 3 novembre 2019 si trasformerà in un weekend all’insegna del terrore grazie all’ “Halloween Village Alghero: weekend da paura“.
Proprio così, preparatevi a vivere ad Alghero la notte più paurosa dell’anno, quella di Halloween, e tutto il weekend successivo. Prima di vedere il cupo programma però, diamo un’occhiata alle offerte per dormire ad Alghero da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre (4 giorni e 3 notti), qua non c’è nulla da temere, anzi si può sorridere, infatti siamo in bassa stagione e le tariffe sono molto convenienti. Potete inoltre modificare il numero di notti che desiderate modificando le date!
Programma Halloween Village Alghero 2019:
Giovedì, 31 ottobre 2019 – Notte Bianca:
Le vecchie strade del centro storico cambiano volto e nome: la via del camposanto, la campagna stregata, il cammino dei succhiasangue, il covo del ragno, le streghe al confino, il sentiero dei fantasmi… chi ha paura è uno stolto perché perde un’occasione per giocare all’illusione. Scopri mondi assai mostruosi percorrendoli coi tuoi piedi, ma se vuoi vivere l’avventura prendi il treno della sventura!
- ore 17,00 – Moostrati in centro: inizia il raduno. Meglio essere vestiti in tema!
- ore 18,00:
- TruccaMoostri point, truccatori esperti pronti a colorare i visi giovani o adulti di tutti gli appassionati
- Caccia ai Moostri in solitario: distribuzione per le strade e nei negozi delle cartellette per partecipare alla caccia agli oggetti horror del cinema e della letteratura nascosti e mimetizzati nelle vetrine del centro. Per i vincitori poi, estrazione finale per un buono da 15 euro!
- dalle ore 19,00 alle 23,00:
- Horror Vip Tour: passeggiata dei figuranti. Se li incroci attento al loro sguardo!
- Treno della sventura: un treno del mistero e degli orrori parte ogni 20’ min dalla banchina spettrale del porto e si infila nelle stradine del vecchio borgo attraversando paurose strade.
- TruccaMoostri: truccatori esperti disponibili per un trucco horror presso:
- Caffè L’Ambat (Bastioni C.Colombo 1)
- Alghero Concierge (via G.Ferret, 54)
- Ottica Pisanu (via C.Alberto 81)
- Caffè Latino (Bastioni Magellano 3 e/o ingresso fronte Cattedrale)
- Thesi cartoleria (via Roma 83)
- Aperitivi e cene Halloween: in diversi luoghi si potrà bere e mangiare bevande raccapriccianti e cibi nefandi…magari a lume di candelabro.
- ore 19,00 – Buns Homemade Burger (Lgo San Francesco 4) – Partenza della Caccia alle streghe: caccia al tesoro per bambini (con accompagnamento silenzioso dell’adulto). Prenotazione necessaria: associazionealghenegra@gmail.com
- ore 20,00 – Thriller Dance Tour, staccheti di danza horror per le vie del centro, a cura di Dynamica Acrodance
Venerdì, 1 novembre 2019:
- ore 10,30 – Porta Terra – Partenza OcchioTour, le pietre ti osservano: passeggiata alla ricerca dei volti nascosti nei palazzi del centro storico (5-10 anni, con adulti), a cura di Eleonora C. Giochedù, è necessaria la prenotazione
- ore 19,30 – Libreria Il Labirinto – Presentazione del libro: “L’inspiegabile” del seguitissimo Youtuber Luca Parrella (Ingresso libero)
- ore 20,00 – Cinedance Horror Tour, a cura di Dance Project stacchetti di danza horror per le vie del centro
Sabato, 2 novembre 2019:
- dalle ore 10,00 alle 12,00 – Come facevano i nonni: Su Mortu Mortu, a cura di CCN “Al centro storico”
- ore 11,30 – Scopriamo il mondo di Mortina: letture e laboratorio sul simpatico personaggio nato dalla testa di Barbara Cantini, a cura di Libreria Il Labirinto (max 15 posti, per info associazionealghenegra@gmail.com)
- ore 16,00 – Torre Sulis – Moostri di Paura, sfida il tuo coraggio e affronta con la famiglia un mostruoso percorso! A cura di Bimbi che passione asd. (per info: bimbichepassione@gmail.com)
- ore 19,00:
- Inno alla luce dance, a cura di Nuevo Espacio Salsero
- Horror Tango Night, a cura di Scuola di tango
Domenica, 3 novembre 2019:
- ore 10,30 – Torre Sulis – Illumina Halloween – Horror Slime Lab, a cura di Coopoerativa Asinara Sealand (info: 349 775 2499)
- ore 17,00 – Piazza dei Mercati – FantasyTour, Magia in centro (9+ con adulti), a cura di Eleonora C.Giochedù (necessaria la prenotazione, per info: 339 468 7457)
Halloween Out Zone, 4 giorni da paura anche fuori dalle mura:
- Giocare: Escape Room, il primo ER di Alghero. Mettiti alla prova e gioca al “Pirate Storm” (Alghero, via Rossini 15/D)
- Mangiare: Slow Bakery, ristorante americano. Menu speciale: Mexican Halloween (Alghero, via Cagliari 30 – tel 079 910 4755)
- Bere e musica: Miramare Music Club (solo giovedì 31, ore 22,45) – Halloween Music Party: Dj set da urlo con Claudio Lombardo + special drink a tema
(Alghero, piazza Sulis 20, 0799335994).
Links utili su Halloween in Sardegna:
- Alle origini di Halloween in Sardegna, da is Animas a su Mortu Mortu
- Le zucche di Halloween? Un’antica tradizione (anche) Sarda: tutto su “Sa Conca e Mortu”, “Is Animeddas” e su “Mortu mortu”!
- Stregoneria in Sardegna, il libro che non può mancare nella vostra biblioteca!
Mappa di Alghero:
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
L’ evento è organizzato da “Alghenegra Associazione Culturale” e “Al Centro Storico” e ad essi vi rimandiamo per maggiori dettagli, li trovate anche sulla pagina Facebook ufficiale dell’evento.