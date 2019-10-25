Halloween Village Alghero 2019: preparatevi a conoscere un Alghero che non avete mai visto prima: tetra, cupa e misteriosa. Il fine settimana che va dal 31 ottobre al 3 novembre 2019 si trasformerà in un weekend all’insegna del terrore grazie all’ “Halloween Village Alghero: weekend da paura“.

Proprio così, preparatevi a vivere ad Alghero la notte più paurosa dell'anno, quella di Halloween, e tutto il weekend successivo.





Programma Halloween Village Alghero 2019:

Giovedì, 31 ottobre 2019 – Notte Bianca:

Le vecchie strade del centro storico cambiano volto e nome: la via del camposanto, la campagna stregata, il cammino dei succhiasangue, il covo del ragno, le streghe al confino, il sentiero dei fantasmi… chi ha paura è uno stolto perché perde un’occasione per giocare all’illusione. Scopri mondi assai mostruosi percorrendoli coi tuoi piedi, ma se vuoi vivere l’avventura prendi il treno della sventura!

ore 17,00 – Moostrati in centro : inizia il raduno. Meglio essere vestiti in tema!

: inizia il raduno. Meglio essere vestiti in tema! ore 18,00: TruccaMoostri point , truccatori esperti pronti a colorare i visi giovani o adulti di tutti gli appassionati Caccia ai Moostri in solitario : distribuzione per le strade e nei negozi delle cartellette per partecipare alla caccia agli oggetti horror del cinema e della letteratura nascosti e mimetizzati nelle vetrine del centro. Per i vincitori poi, estrazione finale per un buono da 15 euro!

dalle ore 19,00 alle 23,00: Horror Vip Tour: passeggiata dei figuranti. Se li incroci attento al loro sguardo! Treno della sventura : un treno del mistero e degli orrori parte ogni 20’ min dalla banchina spettrale del porto e si infila nelle stradine del vecchio borgo attraversando paurose strade. TruccaMoostri : truccatori esperti disponibili per un trucco horror presso: Caffè L’Ambat (Bastioni C.Colombo 1) Alghero Concierge (via G.Ferret, 54) Ottica Pisanu (via C.Alberto 81) Caffè Latino (Bastioni Magellano 3 e/o ingresso fronte Cattedrale) Thesi cartoleria (via Roma 83) Aperitivi e cene Halloween : in diversi luoghi si potrà bere e mangiare bevande raccapriccianti e cibi nefandi…magari a lume di candelabro.

ore 19,00 – Buns Homemade Burger (Lgo San Francesco 4) – Partenza della Caccia alle streghe : caccia al tesoro per bambini (con accompagnamento silenzioso dell’adulto). Prenotazione necessaria: associazionealghenegra@gmail.com

: caccia al tesoro per bambini (con accompagnamento silenzioso dell’adulto). Prenotazione necessaria: associazionealghenegra@gmail.com ore 20,00 – Thriller Dance Tour, staccheti di danza horror per le vie del centro, a cura di Dynamica Acrodance

Venerdì, 1 novembre 2019:

ore 10,30 – Porta Terra – Partenza OcchioTour, le pietre ti osservano : passeggiata alla ricerca dei volti nascosti nei palazzi del centro storico (5-10 anni, con adulti), a cura di Eleonora C. Giochedù, è necessaria la prenotazione

: passeggiata alla ricerca dei volti nascosti nei palazzi del centro storico (5-10 anni, con adulti), a cura di Eleonora C. Giochedù, è necessaria la prenotazione ore 19,30 – Libreria Il Labirinto – Presentazione del libro : “L’inspiegabile” del seguitissimo Youtuber Luca Parrella (Ingresso libero)

: “L’inspiegabile” del seguitissimo Youtuber Luca Parrella (Ingresso libero) ore 20,00 – Cinedance Horror Tour, a cura di Dance Project stacchetti di danza horror per le vie del centro

Sabato, 2 novembre 2019:

dalle ore 10,00 alle 12,00 – Come facevano i nonni: Su Mortu Mortu , a cura di CCN “Al centro storico”

, a cura di CCN “Al centro storico” ore 11,30 – Scopriamo il mondo di Mortina : letture e laboratorio sul simpatico personaggio nato dalla testa di Barbara Cantini, a cura di Libreria Il Labirinto (max 15 posti, per info associazionealghenegra@gmail.com)

: letture e laboratorio sul simpatico personaggio nato dalla testa di Barbara Cantini, a cura di Libreria Il Labirinto (max 15 posti, per info associazionealghenegra@gmail.com) ore 16,00 – Torre Sulis – Moostri di Paura , sfida il tuo coraggio e affronta con la famiglia un mostruoso percorso! A cura di Bimbi che passione asd. (per info: bimbichepassione@gmail.com)

, sfida il tuo coraggio e affronta con la famiglia un mostruoso percorso! A cura di Bimbi che passione asd. (per info: bimbichepassione@gmail.com) ore 19,00: Inno alla luce dance , a cura di Nuevo Espacio Salsero Horror Tango Night , a cura di Scuola di tango



Domenica, 3 novembre 2019:

ore 10,30 – Torre Sulis – Illumina Halloween – Horror Slime Lab , a cura di Coopoerativa Asinara Sealand (info: 349 775 2499)

, a cura di Coopoerativa Asinara Sealand (info: 349 775 2499) ore 17,00 – Piazza dei Mercati – FantasyTour, Magia in centro (9+ con adulti), a cura di Eleonora C.Giochedù (necessaria la prenotazione, per info: 339 468 7457)

Halloween Out Zone, 4 giorni da paura anche fuori dalle mura:

Giocare: Escape Room , il primo ER di Alghero. Mettiti alla prova e gioca al “Pirate Storm” (Alghero, via Rossini 15/D)

, il primo ER di Alghero. Mettiti alla prova e gioca al “Pirate Storm” (Alghero, via Rossini 15/D) Mangiare: Slow Bakery, ristorante americano. Menu speciale: Mexican Halloween (Alghero, via Cagliari 30 – tel 079 910 4755)

(Alghero, via Cagliari 30 – tel 079 910 4755) Bere e musica: Miramare Music Club (solo giovedì 31, ore 22,45) – Halloween Music Party: Dj set da urlo con Claudio Lombardo + special drink a tema

(Alghero, piazza Sulis 20, 0799335994).

