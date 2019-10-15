Offerte Ryanair, tanti voli da e per la Sardegna da 9,99 euro per viaggiare da novembre 2019!
Offerte Ryanair su Cagliari e Alghero da Novembre 2019: per adesso è stato un autunno molto caldo, con temperature decisamente oltre la media, tanti che anche a inizio ottobre si è andati tranquillamente al mare. Bene, se avete ancora voglia di Sardegna, oppure se abitate la nostra isola e volete lasciarla per un classico weekend in una capitale europea o in una città d’arte italiana, allora ecco le nuove offerte di Ryanair. Si parte da 9,99 euro per le rotte in partenza verso l’estero, da 10,99 euro per quelle da e verso l’italia.
Ricordate che le tariffe mostrate valgono solo per i voli in offerta nel momento in cui scriviamo e che potrebbero terminare presto. Ricordate anche che si tratta di voli di sola andata, soggetti a termini e condizioni. Inoltre i prezzi sono tali solo se si viaggia leggerissimi, cioè senza acquistare l’opzione priority ne altri bagagli e sapendo che potrete portare gratuitamente con voi in cabina solo un trolley che misuri 40x20x25 cm, come questi:
Vi ricordo anche che, di recente, Ryanair ha annunciato numerose nuove rotte per il 2020 sia dall’aeroporto di Cagliari che da quello di Alghero.
Ryanair, voli in offerta da Alghero:
Prezzi dei biglietti solo andata, con bagaglio minimo.
Nazionali:
- Alghero – Pisa 10,99 euro
- Alghero – Bologna 14,29 euro
- Alghero – Milano Bergamo 14,29 euro
Internazionali:
- Alghero – Barcellona (aeroporto di Girona, Spagna) 9,99 euro
- Alghero – Bratislava (Slovacchia) 9,99 euro
- Alghero – Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito) 29,04 euro
Ryanair, voli in offerta su Alghero:
Prezzi dei biglietti solo andata, con bagaglio minimo.
- Pisa – Alghero 10,99 euro
- Milano Bergamo – Alghero 14,29 euro
- Bologna – Alghero 14,29 euro
Ryanair, voli in offerta da Cagliari:
Prezzi dei biglietti solo andata, con bagaglio minimo.
Voli Nazionali:
- Cuneo 10,99 euro
- Parma 10,99 euro
- Venezia (Treviso) 10,99 euro
- Verona 10,99 euro
- Catania 14,29 euro
- Milano Bergamo 14,29 euro
- Pisa 14,29 euro
- Bari 18,29 euro
- Roma (Ciampino) 18,29 euro
- Bologna 20,49 euro
Vola in Spagna:
- Madrid (Spagna) 9,99 euro
- Valencia (Spagna) 12,99 euro
- Siviglia (Spagna) 16,99 euro
- Barcellona (aeroporto di El Prat,Spagna) 59,68 euro
Vola in Germania:
- Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) 9,99 euro
- Francoforte (aeroporto di Hahn, Germania) 26,64 euro
- Amburgo (Germania) 50,99 euro
- Düsseldorf (aeroporto di Weeze, Germania) 89,99 euro
Vola nel Regno Unito:
- Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito) 9,99 euro
- Manchester (Regno Unito) 54,33 euro
Vola in Francia:
- Parigi (aeroporto di Beauvais, Francia) 26,64 euro
Offerte per l’Est Europa:
- Cracovia (Polonia) 41,99 euro
- Bratislava (Slovacchia) 50,99 euro
Altri voli internazionali:
- Bruxelles (aeroporto di Charleroi, Belgio) 16,99 euro
- Porto (Portogallo) 20,99 euro
- Malta 54,88 euro
Ryanair, voli in offerta su Cagliari:
Prezzi dei biglietti solo andata, con bagaglio minimo.
- Cuneo – Cagliari 10,99 euro
- Parma – Cagliari 10,99 euro
- Venezia Treviso – Cagliari 10,99 euro
- Verona – Cagliari 10,99 euro
- Catania – Cagliari 14,29 euro
- Milano Bergamo – Cagliari 14,29 euro
- Pisa – Cagliari 14,29 euro
- Bologna – Cagliari 16,49 euro
- Roma Ciampino – Cagliari 18,29 euro
- Bari – Cagliari 20,49 euro
Per maggiori info e prenotazioni:
Per maggiori info e prenotazioni andate sul sito Ryanair.
Confronta i prezzi dei voli:
Se non siete soddisfatti delle tariffe proposte, oppure se volete viaggiare su Olbia, il cui aeroporto non viene servito da Ryanair, allora vi consigliamo sia di consultare:
- Air Italy: che connette Olbia a Milano Linate e Roma Fiumicino in continuità territoriale (ma non solo)
- Skyscanner, motore di ricerca che permette di mettere a confronto i voli di tutte le compagnie aeree