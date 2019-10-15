Offerte Ryanair, tanti voli da e per la Sardegna da 9,99 euro per viaggiare da novembre 2019!

Daniele Puddu 15 Ottobre 2019
Offerte Ryanair su Cagliari e Alghero da Novembre 2019: per adesso è stato un autunno molto caldo, con temperature decisamente oltre la media, tanti che anche a inizio ottobre si è andati tranquillamente al mare. Bene, se avete ancora voglia di Sardegna, oppure se abitate la nostra isola e volete lasciarla per un classico weekend in una capitale europea o in una città d’arte italiana, allora ecco le nuove offerte di Ryanair. Si parte da 9,99 euro per le rotte in partenza verso l’estero, da 10,99 euro per quelle da e verso l’italia.

Ricordate che le tariffe mostrate valgono solo per i voli in offerta nel momento in cui scriviamo e che potrebbero terminare presto. Ricordate anche che si tratta di voli di sola andata, soggetti a termini e condizioni. Inoltre i prezzi sono tali solo se si viaggia leggerissimi, cioè senza acquistare l'opzione priority ne altri bagagli e sapendo che potrete portare gratuitamente con voi in cabina solo un trolley che misuri 40x20x25 cm

Vi ricordo anche che, di recente, Ryanair ha annunciato numerose nuove rotte per il 2020 sia dall’aeroporto di Cagliari che da quello di Alghero.

Ryanair, voli in offerta da Alghero:

Prezzi dei biglietti solo andata, con bagaglio minimo.

Nazionali:

  • Alghero – Pisa 10,99 euro
  • Alghero – Bologna 14,29 euro
  • Alghero – Milano Bergamo 14,29 euro

Internazionali:

  • Alghero – Barcellona (aeroporto di Girona, Spagna) 9,99 euro
  • Alghero – Bratislava (Slovacchia) 9,99 euro
  • Alghero – Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito) 29,04 euro

Ryanair, voli in offerta su Alghero:

  • Pisa – Alghero 10,99 euro
  • Milano Bergamo – Alghero 14,29 euro
  • Bologna – Alghero 14,29 euro

Ryanair, voli in offerta da Cagliari:

Voli Nazionali:

  • Cuneo 10,99 euro
  • Parma 10,99 euro
  • Venezia (Treviso) 10,99 euro
  • Verona 10,99 euro
  • Catania 14,29 euro
  • Milano Bergamo 14,29 euro
  • Pisa 14,29 euro
  • Bari 18,29 euro
  • Roma (Ciampino) 18,29 euro
  • Bologna 20,49 euro

Vola in Spagna:

  • Madrid (Spagna) 9,99 euro
  • Valencia (Spagna) 12,99 euro
  • Siviglia (Spagna) 16,99 euro
  • Barcellona (aeroporto di El Prat,Spagna) 59,68 euro

Vola in Germania:

  • Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) 9,99 euro
  • Francoforte (aeroporto di Hahn, Germania) 26,64 euro
  • Amburgo (Germania) 50,99 euro
  • Düsseldorf (aeroporto di Weeze, Germania) 89,99 euro

Vola nel Regno Unito:

  • Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito) 9,99 euro
  • Manchester (Regno Unito) 54,33 euro

Vola in Francia:

  • Parigi (aeroporto di Beauvais, Francia) 26,64 euro

Offerte per l’Est Europa:

  • Cracovia (Polonia) 41,99 euro
  • Bratislava (Slovacchia) 50,99 euro

Altri voli internazionali:

  • Bruxelles (aeroporto di Charleroi, Belgio) 16,99 euro
  • Porto (Portogallo) 20,99 euro
  • Malta 54,88 euro

Ryanair, voli in offerta su Cagliari:

  • Cuneo – Cagliari 10,99 euro
  • Parma – Cagliari 10,99 euro
  • Venezia Treviso – Cagliari 10,99 euro
  • Verona – Cagliari 10,99 euro
  • Catania – Cagliari 14,29 euro
  • Milano Bergamo – Cagliari 14,29 euro
  • Pisa – Cagliari 14,29 euro
  • Bologna – Cagliari 16,49 euro
  • Roma Ciampino – Cagliari 18,29 euro
  • Bari – Cagliari 20,49 euro

Per maggiori info e prenotazioni:

Per maggiori info e prenotazioni andate sul sito Ryanair.

Confronta i prezzi dei voli:

Se non siete soddisfatti delle tariffe proposte, oppure se volete viaggiare su Olbia, il cui aeroporto non viene servito da Ryanair, allora vi consigliamo sia di consultare:

  • Air Italy: che connette Olbia a Milano Linate e Roma Fiumicino in continuità territoriale (ma non solo)
  • Skyscanner, motore di ricerca che permette di mettere a confronto i voli di tutte le compagnie aeree