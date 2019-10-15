Offerte Ryanair su Cagliari e Alghero da Novembre 2019: per adesso è stato un autunno molto caldo, con temperature decisamente oltre la media, tanti che anche a inizio ottobre si è andati tranquillamente al mare. Bene, se avete ancora voglia di Sardegna, oppure se abitate la nostra isola e volete lasciarla per un classico weekend in una capitale europea o in una città d’arte italiana, allora ecco le nuove offerte di Ryanair. Si parte da 9,99 euro per le rotte in partenza verso l’estero, da 10,99 euro per quelle da e verso l’italia.

Ricordate che le tariffe mostrate valgono solo per i voli in offerta nel momento in cui scriviamo e che potrebbero terminare presto. Ricordate anche che si tratta di voli di sola andata, soggetti a termini e condizioni. Inoltre i prezzi sono tali solo se si viaggia leggerissimi, cioè senza acquistare l’opzione priority ne altri bagagli e sapendo che potrete portare gratuitamente con voi in cabina solo un trolley che misuri 40x20x25 cm, come questi:

Vi ricordo anche che, di recente, Ryanair ha annunciato numerose nuove rotte per il 2020 sia dall’aeroporto di Cagliari che da quello di Alghero.

Ryanair, voli in offerta da Alghero:

Prezzi dei biglietti solo andata, con bagaglio minimo.

Nazionali:

Alghero – Pisa 10,99 euro

Alghero – Bologna 14,29 euro

14,29 euro Alghero – Milano Bergamo 14,29 euro

Internazionali:

Alghero – Barcellona (aeroporto di Girona, Spagna) 9,99 euro

(aeroporto di Girona, Spagna) Alghero – Bratislava (Slovacchia) 9,99 euro

(Slovacchia) Alghero – Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito) 29,04 euro

Ryanair, voli in offerta su Alghero:

Pisa – Alghero 10,99 euro

– Alghero Milano Bergamo – Alghero 14,29 euro

– Alghero 14,29 euro Bologna – Alghero 14,29 euro

Ryanair, voli in offerta da Cagliari:

Voli Nazionali:

Cuneo 10,99 euro

Parma 10,99 euro

Venezia (Treviso) 10,99 euro

(Treviso) Verona 10,99 euro

Catania 14,29 euro

14,29 euro Milano Bergamo 14,29 euro

14,29 euro Pisa 14,29 euro

14,29 euro Bari 18,29 euro

18,29 euro Roma (Ciampino) 18,29 euro

(Ciampino) 18,29 euro Bologna 20,49 euro

Vola in Spagna:

Madrid (Spagna) 9,99 euro

(Spagna) Valencia (Spagna) 12,99 euro

(Spagna) 12,99 euro Siviglia (Spagna) 16,99 euro

(Spagna) 16,99 euro Barcellona (aeroporto di El Prat,Spagna) 59,68 euro

Vola in Germania:

Karlsruhe / Baden-Baden (Germania) 9,99 euro

(Germania) Francoforte (aeroporto di Hahn, Germania) 26,64 euro

(aeroporto di Hahn, Germania) 26,64 euro Amburgo (Germania) 50,99 euro

(Germania) 50,99 euro Düsseldorf (aeroporto di Weeze, Germania) 89,99 euro

Vola nel Regno Unito:

Londra (aeroporto di Stansted, Regno Unito) 9,99 euro

(aeroporto di Stansted, Regno Unito) Manchester (Regno Unito) 54,33 euro

Vola in Francia:

Parigi (aeroporto di Beauvais, Francia) 26,64 euro

Offerte per l’Est Europa:

Cracovia (Polonia) 41,99 euro

(Polonia) 41,99 euro Bratislava (Slovacchia) 50,99 euro

Altri voli internazionali:

Bruxelles (aeroporto di Charleroi, Belgio) 16,99 euro

(aeroporto di Charleroi, Belgio) 16,99 euro Porto (Portogallo) 20,99 euro

(Portogallo) 20,99 euro Malta 54,88 euro

Ryanair, voli in offerta su Cagliari:

Cuneo – Cagliari 10,99 euro

– Cagliari 10,99 euro Parma – Cagliari 10,99 euro

– Cagliari 10,99 euro Venezia Treviso – Cagliari 10,99 euro

– Cagliari 10,99 euro Verona – Cagliari 10,99 euro

– Cagliari 10,99 euro Catania – Cagliari 14,29 euro

– Cagliari 14,29 euro Milano Bergamo – Cagliari 14,29 euro

– Cagliari 14,29 euro Pisa – Cagliari 14,29 euro

– Cagliari 14,29 euro Bologna – Cagliari 16,49 euro

– Cagliari 16,49 euro Roma Ciampino – Cagliari 18,29 euro

– Cagliari 18,29 euro Bari – Cagliari 20,49 euro

Per maggiori info e prenotazioni:

Per maggiori info e prenotazioni andate sul sito Ryanair.

Confronta i prezzi dei voli:

Se non siete soddisfatti delle tariffe proposte, oppure se volete viaggiare su Olbia, il cui aeroporto non viene servito da Ryanair, allora vi consigliamo sia di consultare:

Air Italy : che connette Olbia a Milano Linate e Roma Fiumicino in continuità territoriale (ma non solo)

: che connette Olbia a Milano Linate e Roma Fiumicino in continuità territoriale (ma non solo) Skyscanner, motore di ricerca che permette di mettere a confronto i voli di tutte le compagnie aeree