L’Isola di Pietro 3 con Gianni Morandi torna da venerdì prossimo: torna venerdì prossimo, il 18 ottobre 2019 in prima serata su Canale 5, la serie TV italiana “L’isola di Pietro“, ambientata a Carloforte, nell’isola di San Pietro, nel sud ovest della Sardegna. La fiction in dodici puntate, coprodotta da RTI e Lux Vide, vedrà anche stavolta il dottor Pietro alle prese con un nuovi casi da risolvere e nuovi amori inaspettati.

Nuovi personaggi nella terza stagione:

Protagonista assoluto della finction, anche in questa stagione è Gianni Morandi, anzi è stato lui stesso ad annunciare il ritorno dell’ “L’isola di Pietro” in TV sul suo attivissimo profilo Facebook, con un esplicito “Siamo quasi pronti“. Ci sono anche delle novità nel cast, come l’attore Francesco Arca nei panni del poliziotto Valerio Ruggeri, il nuovo vicequestore aggiunto, che arriva da Roma, ma che, dietro i suoi toni scanzonati sembra nascondere qualcosa.

Francesca Chillemi è invece Monica, un’insegnante di educazione fisica che ha cresciuto la figlia da sola; mentre Caterina Murino è Teresa, una donna coraggiosa che, rimasta vedova, si ritrova con due figli al centro di indagini della polizia. Ancora una volta sarà l’umanità di Pietro a risultare decisiva, anche nei casi più delicati, come quando si troveranno implicati nelle indagini dei ragazzi in difficoltà. Perché c’è del buono in ciascuno di loro, basta cercarlo e non arrendersi mai.

Orario in TV:

Anticipazioni? Nella prima puntata ci sarà una neonata da salvare dalle fiamme di un incendio. Per il resto, appuntamento alle ore 21:35 del prossimo venerdì 18 ottobre.