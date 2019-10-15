Declinazioni d’Autunno 2019 a Ardauli: si svolgerà nel prossimo weekend, il 19 e 20 ottobre 2019, la manifestazione “Declinazioni D’autunno” a Ardauli, piccolo borgo del Barigadu, in provincia di Oristano. L’evento prevede, nella giornata di domenica, anche la “Sagra de s’Ortau e sos Culurzones“, mentre nella due giorni troviamo laboratori di cucina tradizionali, rivisitazioni dei piatti locali, stand con prodotti enogastronomici e artigianali, musica etnica, circo di strada, grandi giochi in legno, una conferenza sulle domus de janas e via dicendo.

Da segnalare come la popolazione del paese di Ardauli, oggi poco sopra le 800 unità, si sia più che dimezzata negli ultimi 50 anni (raggiunse i 2 mila abitanti nel 1961), tornando a livelli inferiori a quelli del 1861, quando si contavano 1089 residenti (dati da Wikipedia). Ecco perché manifestazioni identitarie come questa, in un’ottica di lotta allo spopolamento, diventano ancora più importanti. Noi abbiamo già parlato di Ardauli in occasione del carnevale.

Programma Declinazioni D’autunno Ardauli 2019:

Sabato, 19 ottobre 2019:

ore 10,00 – Piazza San Damiano – Laboratori di cucina tradizionale con i ragazzi delle scuole secondarie d primo grado di Ardauli

ore 16,30 – Casa Tatti – Spettacolo : "Il circo a tre ruote", a cura dell'associazione culturale "Fogli Volanti"

ore 18,30 – Sala conferenze della biblioteca comunale di Ardauli – Conferenza: "Le domus de janas dipinte, patrimonio dell' UNESCO"

domenica, 20 ottobre 2019:

ore 10,00 – Lungo le vie del centro storico – Apertura stands con esposizione e vendita di prodotti enogastronomici, artigianato artistico etc.

dalle ore 12,00 – Piazza San Damiano – Inizio della "Sagra de s'Ortau e sos Culurzones" , con degustazione dei prodotti enogastronomici

ore 15,30 – Largo Municipio – Grandi giochi in legno , a cura dell'associazione "Lughené"

ore 16,00 – Piazza San Damiano – Rivisitazione dei piatti tradizionali ardaulesi , a cura dello chef Elia Saba (che è anche vicepresidente regionale dell' "Unione cuochi")

ore 18,00 – Piazza San Damiano – Spettacolo di musica etnica con il gruppo Dilliriana

Cosa fare a Ardauli:

Nei due giorni dell’evento resteranno aperte al pubblico la mostra etnografica ospitata nei locali della Casa Tatti e la chiesa parrocchiale di Ardauli dedicata a Santa Maria della Guardia (realizzata in stile gotico-catalano nei primi decenni del XVII secolo, foto sopra).

Dove si trova Ardauli, mappa:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti :

Vi consiglio di consultare la pagina dell’evento su Facebook, oppure quella della Pro loco di Ardauli.