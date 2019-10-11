Weekend 11, 12 e 13 ottobre 2019, tutti gli appuntamenti: buongiorno a tutti, ci aspetta un altro bel weekend in Sardegna, soleggiato, mite e con con punte di 26/27 gradi nei valori massimi per domenica, be oltre la media del periodo quindi. Un weekend ideale per chi dovesse decidere di partecipare a uno dei tanti eventi che affollano il cartellone, tra gite fori porta, escursioni, sagre e chi più ne ha più ne metta.

E allora eccoci alla nostra guida alle decine e decine di eventi, feste e sagre da non perdere in questo fine settimana dell’ 11, 12 e 13 ottobre 2019 (inclusi come sempre anche concerti, locali, club e disco). Tutti gli eventi sono al solito divisi geograficamente e per provincia.

Cominciamo da Autunno in Barbagia, che fa tappa a Orgosolo, Onanì e nel borgo fantasma di Lollove (frazione di Nuoro). Ma è anche il weekend della Fiera del Nord Sardegna a Sassari, con tre giorni ricchi di eventi; dell’imperdibile “Assemini Panada Fest“, la nuova sagra della panada nella cittadina alle porte di Cagliari; della golosa festa della pizza di Baradili; di Zenia de Atonzu a Sedilo, dedicata ai sapori locali e alla tradizioni equestri; di una manifestazione recente, ma già divenuta un classico, come “Orti, Arti e Giardini” a Cagliari.

Continuano anche le grandi feste religiose, come la Festa di San Daniele a Orani (con il concerto di Roberto Vecchioni), la Festa delle Grazie di Siniscola (con Dj Marvin and Prezioso, DPG, Ricchi e Poveri), la Festa di Santa Vittoria a Villaputzu (con suor Cristina) e quella di Santa Vitalia a Villasor.

Ma sarà anche il fine settimana di tre grandi eventi nazionali come “Io non rischio” sulla diffusione delle buone pratiche della Protezione civile nelle aree a rischio (sismico, vulcanico, idrogeologico etc….); le “Giornate FAI d’Autunno” con tanti luoghi della cultura che solitamente rimangono chiusi, finalmente aperti al pubblico; le “Famiglie al museo” per favorire la fruizione delle aree espositive alle famiglie con bambini, creando dei contenuti più facili da assimilare da parte di tutti.

Ricordo che l’articolo rimane aperto alle vostre segnalazioni, scriveteci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata agli Eventi e Sagre in Sardegna o, ancora meglio, per far prima, pubblicate un commento direttamente alla fine di questo articolo. Continueremo ad aggiungere eventi durante la settimana!

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Qui sotto trovate anche le previsioni meteo dettagliate del weekend e tanti consigli su dove andare a mangiare!

Prima di partire: prima di mettervi in viaggio è importante controllare sempre il link fonte, sono infatti sempre possibili refusi da parte nostra o aggiornamenti da parte degli organizzatori, inoltre gli eventi potrebbero essere stati spostati o annullati senza che noi siamo venuti a saperlo per tempo. Anche negli articoli scritti da noi, fate sempre attenzione alla sezione “Per maggiori informazioni e aggiornamenti“, dove trovate il link al sito o alla pagina Facebook dell’evento o degli organizzatori, oltre ai loro contatti telefonici o email quando disponibili.

Meteo del Weekend in Sardegna:

L’anticiclone delle Azzorre protegge la Sardegna, portando bel tempo bello e stabile per tutto il weekend sulla nostra Isola, con temperature miti e massime sopra la media, che saliranno domenica fino a 26/27 gradi. Quindi cieli sereni o poco nuvolosi sulla Sardegna, da segnalare il transito di velature o stratificazioni al sabato e alla domenica, ma senza precipitazioni. Oggi venti da nord ovest che gireranno già sabato da sud, con rinforzo alla domenica (per saperne di più e rimanere aggiornati, vi consigliamo di seguire le previsioni meteo di 3BMeteo).

Dove mangiare tra ristoranti, agriturismo e osterie:

Dove mangiare nel weekend: ecco qualche suggerimento per i tanti buongustai che aspettano il weekend per andare fuori a mangiare, dai ristoranti più rinomati agli agriturismo della tradizione, fino ad osterie e pizzerie. Elenco costantemente aggiornato:

Vai agli eventi diffusi in tutta la Sardegna!