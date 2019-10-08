Invitas 2019 in Tour in Sardegna. Tappe a Cagliari, Oristano e Nuoro!

Invitas 2019 in Tour in Sardegna, con tappe a Cagliari, Oristano e Nuoro: Invitas, la grande festa della Sardegna, è diventata un appuntamento fisso per decine di migliaia di sardi nel ponte di Ognissanti. Si tratta infatti dell’occasione per far rivivere, o meglio ancora “tenere In-Vita“, come da nome della manifestazione, le antiche tradizioni di eccellenza della nostra amata terra. Dalla storia alla cultura, dall’enogastronomia all’artigianato, la Sardegna rivive con decine di stand – oltre 150 lo scorso anno a Cagliari – che propongono prodotti a chilometro zero, dall’olio ai formaggi passando dal vino alla birra artigianale alle migliori pietanze della cultura alimentare sarda. E poi artigianato, antichi mestieri e tradizioni. Tutto al 100% SARDO.

Invitas arriva anche a Oristano e Nuoro:

La grande novità di quest’anno è che ‘appuntamento con Invitas addirittura triplica, si parte infatti da Cagliari, per continuare due weekend dopo a Oristano e terminare il fine settimana successivo a Nuoro.

Il formato è sempre quello, con tanti spettacoli gratuiti ad animare le giornate di festa, con un occhi odi particolare riguardo al food. E allora via a showcooking sulla preparazione degli alimenti, abbinamenti alimentari, degustazione dei prodotti: olio, miele, vino, casca casca carlofortino, il croccantino della Sposa e tanto altro.

A Cagliari per esempio avremo la Sagra della Sardegna, mare e terra, arrostitori e pescatori che si uniscono per presentare al pubblico il meglio dei piatti tipici sardi, offerti in formato cibo da passeggio e a prezzi popolari. Allo stesso tempo, ecco la rievocazione storica legata ad Eleonora d’Arborea, con figuranti nel costume d’epoca e tanto altro ancora. Confermatissima anche la tradizione de Is Animeddas e su Mortu mortu per i più piccoli. E’ ancora presto per avere tutti i dettagli, ma aggiorneremo spesso l’articolo, come le informazioni cominceranno ad arrivare, per adesso #savethedate e continuate a seguirci!

Invitas 2019 in Tour in Sardegna, tutte le date:

dal 31 ottobre al 3 novembre 2019 – Fiera di viale Diaz – Invitas Cagliari

dal 15 al 17 novembre 2019 (rinviato per le avverse previsioni meteo) – dal 29 novembre al 1 dicembre 2019 – Piazza Eleonora D’ Arborea e Piazza Roma – Invitas Oristano

dal 22 al 24 novembre 2019 – Piazza Vittorio Emanuele – Invitas Nuoro – ANNULLATO

Per maggiori info e per esporre :

Potete contattare gli organizzatori attraverso l’infoline:

Tel : 070 680722

: 070 680722 Email: ass.invitas@gmail