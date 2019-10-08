Festa di San Daniele 2022 a Orani: il 13 ottobre di ogni anno si svolge la festa grande di Orani in onore di San Daniele (anche se poi il patrono del paese è Sant’Andrea). Si tratta di ben tre giornate di festeggiamenti il 13, 14 e 15 ottobre 2022, con un programma molto fitto e interessante, nel quale spiccano l’atteso concerto dei Nomadi di venerdì sera, che anche quest’anno hanno fatto incetta di date in Sardegna.

Alla domenica invece serata con Controtempo, Skar e Manfree, DanyJeey. Ma durante la tre giorni di festa non mancheranno neanche lo spettacolo comico di Giuseppe Masia, i giochi gonfiabili per bambini, la gara poetica, la serata folk, i balli sardi, il tombolone e tanto altro ancora.

Programma San Daniele Orani 2022:

Abbiamo unito il programma religioso a quello civile.

Dal 4 al 12 ottobre 2022:

ore 18,00 – Chiesa di San Giovanni Battista – Novena

Giovedì, 13 ottobre 2022:

ore 08:00 – Chiesa di San Giovanni Battista – Santa Messa

ore 10:30 – Vie del paese – Processione

ore 11:00 – Chiesa di San Giovanni Battista – Santa Messa

dalle ore 16:00 : Giardini di Sofia – Giochi gonfiabili per bambini Exma – Gara poetica con Saverio Sodde di Ilbono e Giovanni Carta di Ardauli Porcu, accompagnati dai tenores di Sorgono

dalle ore 21:00 – Giardini di Sofia: Serata folk con i gruppi di Orani e Oliena Esibizione dei Tenore Untana Vona di Orgosolo Balli sardi con Giampaolo Melis all’organetto e Fabio Puddu alla voce

ore 23:00 – Giardini di Sofia – Tombolone

Venerdì, 14 ottobre 2022:

ore 16:00 – Giardini di Sofia – Giochi in piazza per gradi e piccini

ore 21:30 – Giardini di Sofia – Spettacolo comico di Giuseppe Masia

ore 22:30 – Giardini di Sofia – I Nomadi in concerto

Sabato, 15 ottobre 2022:

ore 16:00 – Vie del paese – Sfilata “Costumes e Caddos”

ore 21:30 – Giardini di Sofia – Spettacolo con i Controtempo

ore 22:30 – Giardini di Sofia – Skar e Manfree

a seguire – Giardini di Sofia – DanyJeey

ore 00:00 – Giardini di Sofia – Estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi

Cosa fare a Orani:

Pergola village a Orani (dal Facebook del comune di Orani)

Ricordo che un mese fa circa si è svolto anche Autunno in Barbagia a Orani e che tre anni fa è stato presentato il progetto “Pergola Village“, che nasce da un’idea lanciata nel 1953 da Costantino Nivola: unire l’una all’altra tutte le case di Orani per mezzo di pergole di vite, imbiancandone le facciate e dipingendole con uno zoccolo azzurro (la pergola e lo zoccolo azzurro che si ripete da una casa all’altra sono segni che sottolineano, e così facendo rafforzano, il legame sociale tra gli individui).

Questo può essere un ulteriore spunto per una visita a Orani, oltre alle tante chiese del paese e allo stesso Museo Nivola.

Dove dormire a Orani:

Ti consigliamo di dormire presso l’Agriturismo in località Usurtala, alla periferia del paese.

Dove si trova Orani:

Orani è facilmente raggiungibile dalla SS131 DCN:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori informazioni vi consigliamo di consultare la pagina Facebook del Comune.

